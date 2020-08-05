Gayrimenkul satış ve pazarlamasında “3D Etkileşimli Online Satış Sistemi”

Yeni normal hayatla birlikte teknoloji, yaşamımızın her alanına hızla girmeye devam ediyor. Sektörler dijitalleşmeye daha da önem vermeye başlamışken şimdilerde inşaat şirketleri; Türk gayrimenkul piyasasının sıklıkla kullanacağı, türünün ilk örneği ve yeni model pazarlama şekli CuEngine ile tanışıyor.

Gayrimenkul brokerleri tarafından ve brokerler için tasarlanmış interaktif 3D satış platformu CuEngine, oturduğunuz yerden tüm dünyaya konut satmanızı sağlıyor. Dünya çapında global acente ağına sahip, canlı fiyatlandırma ve projedeki anlık stok durumunu gösterebilen CuEngine, müşterilerin satın alma ve vatandaşlığa başvuru süreçlerinde de hukuki destek sağlıyor.

3D Etkileşimli Online Satış Sistemi

CuEngine Turkey Co-CEO’su ve Teknoloji Uzmanı Avijit Bhaya, CuEngine’in, satış ekosisteminin birbirinden ayrılmaz ilişkisi göz önüne alınarak oluşturulduğunu belirterek “Gayrimenkul geliştiricileri, kendileri için en uygun satış stratejisi ile sağlanacak en iyi pazarlama teminatını ararken emlak acenteleri ise müşterilerine satış yapabilmek için en mükemmel gayrimenkul projelerine erişmek istiyor. Bu yüzden, gayrimenkul geliştiricilerinin pazarlama taleplerini karşılamaya yönelik olarak 3D etkileşimli online satış sistemini tasarladık ve geliştirdik.” dedi.

Pazarlama teminatıyla birlikte emlak geliştiricilerinin sadece tek bir tıklama yaparak mülkleri daha hızlı satmak için platformda her geçen gün büyüyen acente ağından faydalanabileceklerinin altını çizen Bhaya, CuEngine Turkey hakkında önemli bilgiler verdi:

Yeni evinizi video oyunu oynar gibi rahatça gezerek satın alabilirsiniz

“Emlak acenteleri gerçek fiyatlandırmaya sahip tüm daireler için sürekli güncellenen fiyatlandırma, kullanılabilirlik ve 3D interaktif gibi tüm pazarlama materyalleri dahil olmak üzere projenin tüm bilgilerine erişebiliyor. Buna bir taşla birçok kuş vurmak diyebiliriz. Bütün taraflar için bir kazanç söz konusu. Ayrıca CuEngine, geliştiriciler için tasarladığı, projelerinin özelliklerini müşterilerine kolayca tanıtabilmelerine yarayacak olan ve dünyanın her yerinde kullanabilecekleri cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar ile uyumlu uygulamayı geliştirdi. Müşteriler ise CuEngine sistemiyle yeni evlerini video oyunu oynar gibi projenin içinde ve dışında gezerek rahatça satın alabiliyor.”

Emlak acenteleri projelerini uzaktan satabildiler

CuEngine’in sağladığı tüm özellikler ve bu yeni sistem; emlak piyasası, emlak geliştiricileri ve acenteler için faydalı olduğunu kanıtlamış, kusursuz bir uzaktan satış teknolojisi sunuyor. COVID-19’un patlak vermesiyle tüm dünya karantinaya girdi ve gayrimenkul yatırımcıları Türkiye'ye gelemedi ama CuEngine sayesinde emlak acenteleri projelerini uzaktan satabildiler. Sistemin kabul görmeye başladığını ise projelerdeki toplam satışın %40’ını online yapmaya başlamamızdan anlayabiliriz. Sistemimiz üzerinden online vatandaşlık ve finans danışmanlığı da sağlıyoruz ve avukatınız, sadece 3-4 ay içinde vekaletle Türk pasaportunuzu hazır edebiliyor.

Son iki buçuk aydaki 26 satıştan 14'ü online yapıldı

Yurt dışındaki müşterilerin vekaletleri konsolosluklar aracılığıyla işleme tabii tutuluyor. Konsoloslukların limitli çalışma kapasitesine rağmen son iki buçuk aydaki 26 satıştan 14'ü online yapıldı.

Yeni projenin hazırlanması için 45 gün yetiyor

Sadece 45 günde gerçekten projenin olduğu bölgedeymişsiniz gibi etraftaki okulları, hastaneleri, AVM’leri ve diğer yerleri gösteren, projenin içinde gezerek, her daireyi ve manzarasını gezebileceğiniz online satış kanallarını kapsayacak şekilde CuEngine sistemi kullanıma hazır oluyor.

CuEngine Turkey; ileri teknolojisi, profesyonel satış ekibi ve kurucu şirketlerinin farklı ülkelerdeki deneyimiyle gayrimenkul alanında her dilde 360 derece satış desteği sunuyor. CuEngine Turkey uygulaması, emlak satış sürecini gayrimenkul geliştiricileri, acenteler ve müşteriler için kolay, etkili ve verimli hale getirmeyi amaçlayan bütüncül bir ekosistem geliştirerek, gayrimenkul geliştiricileri ve acenteler için kârı artırmayı, maliyetlerini düşürmeyi ve müşterilerin hayallerindeki gayrimenkulleri Türkiye’de satın alırken ihtiyaçlarının en iyi şekilde karşılanmasını hedeflemektedir.