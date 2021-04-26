GEBKİM MTAL öğrencileri girişimcilikte de zirveye aday

GEBKİM Vakfı’nın geniş vizyonu ve katkıları ile başarı çıtasını yükseltmeye devam eden GEBKİM Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, lise öğrencilerinin eğitimleri sırasında iş dünyası ile tanışmaları ve girişimcilik kültürünü öğrenmelerini sağlayan GençBizz Lise Girişimcilik Programı’na katıldı. GEBKİM MTAL’in 10. sınıfta eğitim gören 5 kız öğrencisinin kurduğu İLKİM şirketi, bu yıl programa katılan firmalar arasında yapılan elemeleri geçerek yarı finale kaldı. Geleceğin kadın girişimcileri arasına girmeye aday İLKİM şirketindeki öğrenciler; bir ilki gerçekleştirerek B12, C ve D vitaminlerini içeren doğal bir vitamin bandı oluşturmak için Kimya Öğretmenleri M. Salih Alçın’ın desteği ile laboratuvar denemelerine devam ediyorlar.

GençBizz Lise Girişimcilik Projesi; Genç Başarı Eğitim Vakfı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri iş birliğiyle 14-18 yaş grubundaki liseli öğrencilerin rehber öğretmenleri eşliğinde yürütülen, şirket kurma ve yönetme bilgilerinin aktarılmasının yanı sıra yeni projeler geliştirmek için öğrencilerin cesaretlendirildiği bir program. Lise öğrencilerinin kendi küçük ölçekli şirketlerini sıfır sermaye ile kurdukları, okul sınırları içerisinde gerçek ürün ve hizmet üreterek satış yaptıkları, yönettikleri, ulusal ve uluslararası fuarlara katıldıkları, program sonunda şirketlerini tasfiye ettikleri, yaparak öğrenmeye dayalı bir ekonomik eğitim programı olarak gençlere önemli kazanımlar getiriyor. GEBKİM MTAL ilk olarak 2019-2020 Eğitim ve Öğretim yılında 4 şirket ile programa katıldı. Bu şirketlerden biri olan İLKİM, geçen yılki programı da başarıyla tamamlamıştı.

İLKİM’i kuran GEBKİM MTAL 10. Sınıf öğrencileri; Azra Karaoğlan, Bengisu Gümüşkanat, Berra Yıldırım, Elif Beyza Günaydın ve Zehra Terzi, projenin en başından beri Tasarım Teknolojileri Alan Öğretmeni Yasemin Akyel’in rehberliğinde çalışmalarını gerçekleştiriyor.

GEBKİM MTAL öğrencisi ve İLKİM Şirketi’nin CEO’su Bengisu Gümüşkanat, programın sonunda yapılan uluslararası girişimcilik sınavında başarılı olarak, 20 ülkede geçerli Entrepreneurial Skills Pass (ESP) sertifikasını almaya hak kazandı. ESP, 15-19 yaş arası öğrencilerin gerçek bir girişimcilik tecrübesi edindikleri ve bir iş kurmak ya da başarılı bir şekilde istihdam edilebilmek için gerekli bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olduklarını kanıtlayan, uluslararası bir yeterliliktir sertifikası. ESP, öğrencilerin üniversite girişlerinde, staj ve işe alım süreçlerinde bir adım öne geçmelerini sağlıyor.

Kimya sektöründe geleceğin kadın girişimcileri olmaya adaylar…

GEBKİM MTAL ve İLKİM şirketi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılında da projelerine devam ediyor. Bu yıl programa katılan 280 firma arasında yapılan elemeleri geçerek ilk 70 firma ile yarı finale kalmayı başarılar. GEBKİM MTAL 10. Sınıf öğrencileri; Azra Karaoğlan, Bengisu Gümüşkanat, Berra Yıldırım, Elif Beyza Günaydın ve Zehra Terzi, kurdukları şirket ile bir ilki gerçekleştirerek B12,C ve D vitaminlerini içerecek doğal bir vitamin bandı oluşturmayı hedefliyorlar. Pandemi ile birlikte daha da büyüyen bir hacme sahip olan vitamin pazarında yapıştırılarak uygulanan bant şeklinde bir vitamin bulunmuyor.

İLKİM şirketi, ilk olarak iğne, aşı korkusu yaşayanlar için bant şeklinde bir aşı geliştirmek fikriyle yola çıktılar. Ancak pandemi şartlarında aşı üretmenin ileri düzeyde yetkinlik gerektirdiğini fark edince vitamin bandı üretmeye odaklandılar. Şimdilerde, Kimya Öğretmenleri M. Salih Alçın’ın desteği ile laboratuvar prototip çalışmalarını yapıyorlar. GEBKİM MTAL’in her türlü donanıma sahip gelişmiş kimya laboratuvarları, öğrencilerin çalışmalarını gerçekleştirmeleri için uygun ortamı sunuyor.

Gençlerin girişimci zihin yapısına sahip olması ve iş yaşamına aktif katılımlarını sağlamak amacıyla, iş dünyası ile eğitim arasında köprü kurma görevi üstlenen Genç Başarı Vakfı, yarı finale yükselen İLKİM öğrencilerine, ABBOTT İlaç şirketinden Cemal Uygar Umay’ı mentor olarak atadı. Bu sayede Öğrenciler, Mentor’larının danışmanlığında satış ve pazarlamadan iş geliştirmeye kadar farklı konularda eğitimler alıyorlar.

İLKİM şirketinin CEO’su Bengisu Gümüşkanat, bu arada yarı finale kalan şirketlerden seçilen 50 öğrencinin katıldığı, “Eğitim Teknolojileri ile Fırsat Eşitliği” GençBizz e-challenge yarışmasında da ikinci oldu.

GEBKİM MTAL şirketi İLKİM, önümüzdeki günlerde yetki belgesini alarak GençBizz Türkiye finalinde yarışmak için başvuru yapacak.

GEBKİM Eğitim, Araştırma ve Sağlık Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, GEBKİM MTAL’li öğrenci ve öğretmenlerinin başarılarından gururlandıklarını belirterek şunları söyledi: “Vakfımız öğrenci ve öğretmenlerimizin her zaman yanında ve destekçisi olmaya devam ediyor. GençBizz programı kapsamında yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri başarıları mutlulukla izlediğimiz İLKİM şirketimizdeki öğrencilerimizi, projeye katkı sağlayan öğretmen ve yöneticilerimizi kutluyorum. Eğitimde başarı sürekli ilerlemeyi hedefleyen bir vizyonla gerçekleşiyor. Biz de tüm projelerimizi bu anlayışla gerçekleştiriyoruz. GEBKİM’li sanayicilerimizin okulumuza olan destekleri çok kıymetli. Öğrencilerimizin devam eden laboratuvar ve prototip çalışmalarında da İLKİM’e desteğimiz sürecek. GEBKİM, kimya sektörünün eğitim, yenilik, girişim merkezi olarak geleceğin kimyacılarının ve girişimcilerinin yetiştiği bir ekosistem olarak öncü bir rol üstleniyor.”