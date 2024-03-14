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Gece yarısı benzin ve motorin için zam kuyruğu 

Gece yarısı motorin ve benzin zammı haberi akaryakıt istayonlarında zam kuyruğu yaşandı. Saat 24.00'ten hemen önce oluşan kuyruklar tepkiye neden oldu

14 Mart 2024 Perşembe 23:20
Gece yarısı benzin ve motorin için zam kuyruğu 






Gece yarısı benzin ve motorin için zam kuyruğu 


Türkiye genelinde gece yarısından önce ilan edilen akaryakıt zammı araç sahiplerini çileden çıkardı. Zam haberini alan vatandaşlar akaryakıt istasyonları önünde yoğunluğa neden oldu.

Benzin ve motorin fiyatına bu gece yapılacak zam nedeniyle, akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu.

Bu gece benzin ve mazota zam geleceği haberlerinden ardından akaryakıt istasyonlarında akşam saatlerinde yoğunluk, yer yer kuyruklar oluştu.

Zamsız fiyatlardan benzin ve mazot almak isteyenler bir miktar daha ucuz yakıt için kuyrukta bekledi.

Sektör kaynaklarına dayandırılan haberlere göre, bu gece yarısından itibaren litre fiyatında benzine 1 lira 53 kuruş, motorine 1 lira 10 kuruş zam gelecek. Yeni zamla benzinin litre fiyatının İstanbul'da 42,06 TL'ye, Ankara'da 42,79 TL'ye, İzmir'de 43,00 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Motorinin zamlı fiyatının ise İstanbul'da 41,82 TL'ye, Ankara'da 42,61 TL'ye, İzmir'de 42,82 TL'ye yükseleceği belirtiliyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 40,53 TL

Motorin: 40.76 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 41,26 TL

Motorin fiyatı: 41,55 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 41,47 TL

Motorin fiyatı: 41,76TL

LPG'nin litresi ise ortalama 21.80 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 

Son Güncelleme: 14.03.2024 23:57
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