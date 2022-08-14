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Gece yarısı hazırlıklı olun | Motorine zam geliyor

Bakan Nebati'nin 'Akaryakıt fiyatları indi, manşetlerde göremedik' sözünün üstünden henüz 48 saat geçmeden, benzin ve motorine 2'nci zam gece yarısı geliyor.

14 Ağustos 2022 Pazar 13:34
Gece yarısı hazırlıklı olun | Motorine zam geliyor

Gece yarısı hazırlıklı olun | Motorine zam geliyor


Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin 'Akaryakıt indirimlerini manşetlerde göremedik' sözünün üstünden 48 saat geçmeden, benzin ve motorine 2'nci dalga zamlar gece yarısı pompa fiyatlarına yansıyacak.

15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorine 1 lira 26 kuruş zam gelecek.

Petrol fiyatları ve dolar /TL'de yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.


Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Sputnik'in haberine göre, benzine gelen zammın ardından hafta başında motorine de zam gelecek.

Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığına göre, 15 Ağustos Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 26 kuruş zam yapılacak.

Benzine dün gece 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Motorine üç gün önce 81 kuruş zam gelmişti.

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