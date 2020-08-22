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Gece yarısı Türkiye'ye kredi notu darbesi

Türkiye, Karadeniz'de bulunan doğalgaz yataklarının sevincini yaşarken uluslararası kredi derelendirme kuruluşu Fitch kredi notunu düşürdü.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 06:28
Gece yarısı Türkiye'ye kredi notu darbesi


Gece yarısı Türkiye'ye kredi notu darbesi


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'de bulunan doğalgaz yatakları müjdesini açıklamasının ardından gece yarısı Fitch kredi notunu düşürdü. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak teyit etti, görünümünü ise durağandan negatif'e çekti


Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu BB- olarak açıkladı görünümünü ise durağandan negatife revize etti. Görünüm ve notta değişiklik beklenmiyordu. Kuruluş değerlendirmesinde dış finansman risklerinin kötüleştiğine dikkat çekti. Döviz rezervlerinin azalmasının, zayıf para politikasının ve kısmen güçlü bir kredi teşviki ile beslenen cari açığın dış finansman risklerini daha da artırdığını kaydetti.

Fitch değerlendirmesinde Mart ayından bu yana Türk Lirası'nın dolar karşısında yüzde 16 değer yitirdiğini hatırlattı. Reel faiz oranlarındaki keskin düşüşün enflasyon beklentilerini ve para politikasının güvenilirliğini zayıflattığını kaydett

Anahtar Kelimeler:
FitchKrediKredi Notu
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