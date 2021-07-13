Gedik Yatırım Strateji Raporu’na göre enflasyonist baskı artıyor

Türkiye ve dünya piyasalarını mercek altına alan Gedik Yatırım Temmuz 2021 Strateji Raporu’nu açıkladı. 2021 yılının üçüncü çeyrek ve ötesi beklentilerine yer verilen raporda, TÜFE enflasyonunun Kasım ayına kadar %18,0 civarında kalabileceği, ancak TL’de ek değer kayıpları olmadığı bir durumda, enflasyonunun yılın son iki ayında baz etkisiyle %16,2’ye gerileyebileceği tahmini paylaşılıyor.

Bununla beraber, TCMB’nin politika faizinde enflasyonda belirgin düşüş beklediği Eylül/Ekim aylarından itibaren kademeli bir indirim süreci başlatma eğiliminde olduğu belirtiliyor. Ancak, kısa vadede TL’de değer kayıplarının devam etmesi durumunda, örneğin, $/TL kurunun yaz aylarında 9,0 seviyesine yaklaşması ya da aşması durumunda, TÜFE enflasyonunun %19’lu seviyeleri görebileceği, bu durumda da, faiz indirim takviminin ötelenebileceği ya da TCMB’nin mevcut/beklenen enflasyonun üzerinde politika faizi belirleme politikası dahilinde, faiz artırımlarının gündeme gelebileceği aktarılıyor.

TÜRKİYE’nin lider yatırım kuruluşu Gedik Yatırım Temmuz 2021 Strateji Raporu’nu açıkladı. “Dünyada ve Türkiye’de Ana Tema Enflasyon” başlıklı raporunda, 2021 yılının geri kalanında ekonominin dünyada ve Türkiye’de nasıl seyredeceği yönündeki beklentiler, pazara ilişkin tahminler ve riskler ortaya konarak piyasaların değerlendirmesi yapıldı. Tahminlere baz oluşturan temel senaryoya göre, TCMB’nin son çeyreğe kadar faiz indirmeyeceği, devam eden virüs mutasyonlarına rağmen, aşıların etkili kalmaya devam edeceği, sonbaharda potansiyel vaka artışlarının neden olabileceği işyeri kapanışlarının belirli hizmet sektörleri ile sınırlı kalacağı ve Brent petrol varil fiyatının yılın geri kalanında ortalama 70-75 $ seviyelerinde seyredeceği varsayılıyor.

Bankacılık sektörü hisselerinde özellikle özel bankalar ele alındığında, iskontolu çarpanlarla işlem görmeye devam ettiği belirtiliyor. Orta ve uzun vadede sektörü etkileyen koşulların hisseler için bir katalizör olmayacağını belirtilen raporda, bankacılık hisselerinin sanayii ve global bazda benzer bankaların oldukça gerisinde performans göstermesi sonucunda kısa vadede olumlu bir tepki olasılığının kuvvetli olabileceği öngörülüyor.

Global ekonomik toparlanma sürüyor

Rapora göre, ABD’de TÜFE enflasyonu %5’e çekirdek TÜFE enflasyonu da %3,8’e ulaşarak beklentilerin üzerine çıktı. Raporda, FED’in 16 Haziran tarihli FOMC toplantısında enflasyon ve faiz projeksiyonların yukarı yönlü güncellediği, ancak buna karşın enflasyondaki yükselişin geçici olacağı konusundaki görüşünü koruduğu belirtilirken, uzun vadeli ABD tahvil faizlerindeki durulma ve hatta geri çekilmenin, FED’in bu konuda piyasaları ikna etme konusunda şimdilik başarılı olduğu şeklinde yorumlanabileceği görüşü dile getiriliyor. Raporda, üçüncü çeyrekte ABD’de tahvil alımının azaltılmasına ilişkin takvimin ana gündem konusu olabileceği ve FED’in bu sene bitmeden tapering sürecini başlatma ihtimalinin arttığı düşünülüyor.

TÜFE %16,6 ’dan %17,5 ’e yükseldi

Geçtiğimiz aylarda oldukça ılımlı seyreden nihai fiyatlar üzerindeki kur geçişkenliğinin Haziran’da

etkili olduğu belirtilen raporda yıllık TÜFE enflasyonunun %16,6 ’dan %17,5 ’e yükseldiği belirtilirken, Devam eden maliyet baskılarıyla, yıllık TÜFE enflasyonunun kasım ayına kadar %18,0 civarında seyredebileceği ön görüler arasında yer alıyor. Raporda, yıl sonu için dolar TL paritesi için 9,15 tahminine (varsayımına) göre, TÜFE enflasyonun ise 2021 yılı sonunda %16,2 olabileceğine dikkat çekiliyor.

Cari açık gerileyecek

Rapora ilişkin bilgiler veren Ekonomist Serkan Gönençler, yılın ikinci yarısında normalleşmeye bağlı canlanmaya rağmen, GSYH’de iç talep katkısının yüksek faiz ve kur seviyeleri nedeniyle ciddi anlamda

azalabileceğini, öte yandan güçlü ihracat performansı ve turizmdeki iyileşmeyle dış talep katkısının artmasının ihtimal dahilinde olduğunu söyledi. Gönençler, 2021 yılı GSYH büyüme tahmininin %5,2 olarak şekillendiğini belirtirken ilk 6 aylık güçlü büyüme performansı, bu tahmine yönelik yukarı yönlü risklere işaret ettiğine dikkat çekti.

Gönençler; “Mayıs itibariyle bütçe açığı/GSYH oranı, güçlü iç talebe bağlı vergi tahsilatındaki iyileşme ve kısmen de baz etkilerinin yardımıyla %1,6 seviyelerine geriledi. İkinci yarıda bütçe açığı yükselişe geçecek olsa da, şimdiye kadarki vergi tahsilatlarının yardımıyla, 2021 sonunda bütçe açığı/GSYH oranının sene başındaki %4,5 - 5,0 öngörümüzün altında kalarak %3,8 civarında kalabileceği anlaşılıyor. Artan enerji maliyetleri cari açığa önemli bir yük getirse de, altın ithalatındaki durulma, turizm gelirlerinde iyileşme, güçlü ihracat performansı ve iç talepte, dolayısıyla da ithalatta beklediğimiz yavaşlama cari açığın yılın geri kalanında gerilemesini sağlayacak gibi duruyor. Özellikle ihracatın güçlü seyrini dikkate alarak, sene sonu için %22-23 milyar olarak öngördüğümüz cari açığı 18-19 milyar olarak revize ediyoruz” şeklinde konuştu.

BIST Endeksi’nde artırım devam ediyor

Gedik Yatırım Araştırma Direktörü Ali Kerim Akkoyunlu ise, yatırımcıların, piyasalardaki gelişmeleri yakından takip ederek tercihlerinde dikkatli olmaları gerektiğini dile getirdi.

Akkoyunlu, “Risksiz faiz oranımızı %16 seviyesinde sabit tutarken hisse bazlı güncellemeler nedeniyle BIST 100 endeks hedefimizi 1,575 ’den 1,680 seviyesine yükseltiyoruz. Ekonomik açılmalarla beraber yılın ikinci yarısında, beyaz eşya, giyim perakende, sağlık ve içecek sektörlerinde artan ivme ile finansal performans beklemekteyiz. Bankacılık sektörü hisseleri, özellikle özel bankalar ele alındığında, iskontolu çarpanlarla işlem görmeye devam ediyor. Orta uzun vadede sektörü etkileyen koşulların hisseler için bir katalizör olmayacağını düşünüyoruz. Öte yandan, bankacılık hisselerinin sanayii ve global benzer bankaların oldukça gerisinde performans göstermesi ve ikinci çeyrek karlılıklarında ilk çeyreğe nazaran marj bazlı bir nebze iyileşme beklememiz sonucunda, kısa vadede olumlu bir tepki olasılığının kuvvetli olduğunu düşünmekteyiz.” diye konuştu.

Gedik Yatırım Temmuz 2021 Strateji Raporu’nda öne çıkan satırbaşları:

Makroekonomik Veri Tahminleri

2020 2021

USD/TL Dönem sonu 7.42 9.15

Dönem ortalaması 7.01 8.42

TÜFE Enflasyonu Dönem sonu 14.6% 16.2%

Dönem ortalaması 12.3% 16.9%

Dönem ortalaması 11.2% 17.3%

Fonlama Maliyeti Dönem sonu 17.03% 18.50%

Dönem ortalaması 10.8% 18.6%

GSYH Büyümesi Dönem ortalaması 1.8% 5.2%

GSYH (Milyar TL) Dönem ortalaması 5.048 6.256

GSYH (Milyar USD) Dönem ortalaması 717 742

Bütçe Dengesi GSYH’ye oranı -3.4% -3.8%

Faiz Dışı Denge GSYH’ye oranı -0.8% -0.9%

Cari Denge GSYH’ye oranı -4.5% -2.5%

Türkiye ekonomisi

20 Mart’ın ardından yaşanan yüksek montanlı sermaye çıkışları durulsa da yabancı yatırımcı ilgisi halen zayıf seyrediyor.

TL 20 Mart’tan sonra negatif ayrışmaya devam ederken, yılın geri kalanında da kayda değer bir iyileşme zor görünüyor.

Maliyet yönlü baskıların devam etmesiyle TÜFE enflasyonu Temmuz’da %18,5 civarlarına yükselebilir.

Enflasyonun yüksek seyri faiz indirim beklentilerinin ötelenmesine yol açıyor.

İmalat sanayi ve ticaret aktivitesi, Nisan ayında bir miktar geri çekilmeye karşın, halen çok güçlü seyrediyor.

Turizmle bağlantılı sektörler ve inşaat sektörü zayıf, bilgi-işlem sektörü güçlü kalmaya devam ediyor.

Atıl işgücü ve eksik istihdamın dahil edildiği geniş tanımlı işsizlik oranları çok yüksek seviyelerde seyrediyor.

Bütçe açığı/GSYH oranı güçlü vergi gelirleri ve kısmen de baz etkisinin yardımıyla, %2,0’nin altında kalmaya devam etti.

Hükümet 2021 yılı bütçe açığı/GSYH hedefini %4,2’den %3,5’e revize ederken, hükümetin büyüme tahminlerine göre bu tahminin gerçekçi olduğu söylenebilir.

Vergi gelirlerindeki iyileşme ve bu sayede yaratılan faiz dışı fazla 2020’nin Eylül ayından itibaren iç borçlanma ihtiyacını önemli oranda sınırladı.

Artan enerji maliyetlerine rağmen, güçlü ihracat performansı ve turizm gelirlerindeki iyileşme cari açığı geriletecek.

Dış borçlanma ihtiyacı önceki senelere oranla hafiflemiş olsa da yüksek seyrine devam ediyor.

Küresel ekonomi

Uluslararası kuruluşlar küresel ekonomik büyüme tahminlerini yukarı yönlü güncellemeye devam ediyor.

Emtia fiyatlarındaki yükseliş, arz yönlü sıkıntılar ve artan taşımacılık maliyetleri enflasyonist baskıları arttırıyor.

Emtia sepetinin altın dışında neredeyse tamamında çok hızlı artışlar görüldü.

Brent petrol fiyatları güçlü talep ve OPEC+ ülkelerinin arzın arttırılması konusunda anlaşmaya varamamasıyla 75 doları aştı.

FED 16 Haziran’daki FOMC toplantısında enflasyon ve faiz projeksiyonlarını yukarı yönlü güncelledi.

ABD’de artan enflasyon beklentilerine karşın, piyasa bunun geçici olacağı konusunda ikna olmuş görünüyor.

ABD’de istihdam artışları Eylül sonrasında işsizlik ödeneklerinin de kesilmesiyle biraz daha hız kazanabilir.

2021’de Fırsatlar ve Riskler

Gedik Yatırım Temmuz 2021 Strateji Raporu’nda global ekonomiyi ve piyasaları alternatif senaryoları fırsatlar ve riskler açısından da değerlendiriyor.

Fırsatlar

Dünya genelinde aşılama hızındaki iyileşmeler ile global ekonomik aktivitede toparlanmanın beklentilerin üzerine çıkması

ABD’de enflasyonun kontrol altında kalması

ABD ve AB ile ilişkilerde bir miktar iyileşme görülmesi

Turizm ve ihracat performansının beklentilerin üzerine çıkarak cari açığı hızla daha da aşağı çekmesi (örneğin 15 milyar {{tooLongContent}}rsquo;a)

TCMB’nin sıkı para politikası duruşunu koruması

Riskler

ABD’de enflasyonun öngörülerin daha da üzerine çıkmasıyla, ABD 10 yıllık tahvil

faizlerinin %2.0’ın üzerine yükselmesi ve buna bağlı olarak, FED’in faiz artırım projeksiyonlarını öne çekmesi

TCMB’nin enflasyonda belirgin düşüş başlamadan hızlı bir faiz indirim süreci başlatması

Jeopolitik konular da piyasalarda önemli dalgalanma yaratma potansiyeli taşıyor (genel olarak ABD, Rusya ve AB ile ilişkilerin seyri)

Uluslararası jeopolitik gerginliklerin de etkisiyle petrol fiyatlarında ek yükselişler

görülmesi