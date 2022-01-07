Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Geleceğin drone pilotları burada yetişiyor

Türkiye’nin ilk dron teknolojileri platformu olan Dronmarket’in girişimi Dronmarket Akademi’de iHA pilot eğitimleri hız kesmeden devam ediyor.

07 Ocak 2022 Cuma 10:33
Geleceğin drone pilotları burada yetişiyor

Geleceğin drone pilotları burada yetişiyor

İstanbul’da SHGM tarafından yetki verilmiş, ilk ve tek MEB onaylı insansız hava araçları eğitim kurumu olma özelliğini taşıyan akademideki 32 saatlik İHA-1 eğitimleri 10-13 Ocak,  17-20 Ocak ve 24-27 Ocak, 16 saatlik İHA-0 eğitimi ise 24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

Bugüne kadar Türkiye’nin pek çok yerinde yüzlerce kişiyle ve kurumla çalışmış olan İHA eğitmeni Şenay İnan “Teorik ve pratik olmak üzere tüm eğitimlerimiz uzman bir ekip tarafından veriliyor.  Eğitime katılmak isteyen profil oldukça farklı. İçlerinde öğrenci de var CEO’da. Açıldığımızdan beri çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Hedefimiz yıllık bazda 1000 kişiye eğitim verebilmek. Ayrıca, kurumsal tarafta da çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu iş birliklerimizi artırmayı ve daha aktif olmayı istiyoruz” dedi. 

Unutulmaması gereken önemli bir noktanın ise ticari amaçla kullanılacak drone’lar için mutlaka SHGM kaydı ve bu kurum tarafından yetkilendirilmiş okullardan alınacak eğitim olması gerektiğini belirten İnan; “ Bu prosedürlerin ardından hemen her sektörde drone kullanımı rahatlıkla gerçekleşebilir ve bundan para kazanılabilir” şeklinde sözlerini tamamladı. 

Dronmarket hakkında: Dronmarket.com 2015 yılında ileri teknoloji dron çözümleri sunmak ve bu alanda hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Dronmarket.com, kişisel ve ticari amaçlı kullanıma yönelik insansız hava araçları, yedek parça ve aksesuar satışı yapan, yurtdışı gelişmeleri yakından takip eden ve takipçilerini bilgilendirmeyi hedefleyen Türkiye'nin ilk dron teknolojileri platformudur. DJI Enterprise, DJI AGRAS, EMLID, CHASING, FrSky, Sunnysky markalarının Türkiye resmi distribütörü olan dronmarket.com uzman kadrosuyla ileri dron teknolojileri çözümleri sunmaktadır. Tarımda dron uygulamalarında öncü konumda olan Dronmarket.com tarım dışında, Dronmarket Endüstriyel, Dronmarket Robotik, Dronmarket Akademi (SHGM Onaylı İHA Eğitimleri) ve Haritalama olmak üzere 5 ayrı alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında yaptıkları projelerle adından söz ettiren dronmarket.com; İstanbul'da bulunan genel merkezleri ve Sakarya Teknokent yerleşkesinde bulunan Ar-Ge ofisleri ile faaliyetlerine devam etmektedir.
 

Anahtar Kelimeler:
DroneDrone Pilot EğitimiDrone Pilotu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Artan fatura maliyetlerine akılcı çözümler Solarex İstanbul’da
Artan fatura maliyetlerine akılcı çözümler Solarex İstanbul’da
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Tarım dışı istihdam ve FED
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Tarım dışı istihdam ve FED
2022'de kripto varlıklarda sigorta olacak
2022'de kripto varlıklarda sigorta olacak
Güler Sabancı'dan 'Daha iyi bir dünya için hayırseverlik zamanı' mektubu
Güler Sabancı'dan 'Daha iyi bir dünya için hayırseverlik zamanı' mektubu
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Tahvil faizlerinin işareti
ÜNLÜ & Co Günlük Bülten | Tahvil faizlerinin işareti
TMMOB ve Bağlı Odalar, zamların geri alınmasını istedi
TMMOB ve Bağlı Odalar, zamların geri alınmasını istedi
Çiftçiler borç batağına isyan etti | Tarlalarımız traktörlerimiz icralık oldu
Çiftçiler borç batağına isyan etti | Tarlalarımız traktörlerimiz icralık oldu
Alkol ürünlerine zam geldi | Yüzde 43 tepkilere neden oldu
Alkol ürünlerine zam geldi | Yüzde 43 tepkilere neden oldu
2022'de Ekonominin Çarkları Teşviklerle Dönecek
2022'de Ekonominin Çarkları Teşviklerle Dönecek
Taraftar Token Yakımları Gerçekleşti
Taraftar Token Yakımları Gerçekleşti

Galeriler Videolar Yazarlar Firmalar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim