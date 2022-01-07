Geleceğin drone pilotları burada yetişiyor

İstanbul’da SHGM tarafından yetki verilmiş, ilk ve tek MEB onaylı insansız hava araçları eğitim kurumu olma özelliğini taşıyan akademideki 32 saatlik İHA-1 eğitimleri 10-13 Ocak, 17-20 Ocak ve 24-27 Ocak, 16 saatlik İHA-0 eğitimi ise 24-25 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

Bugüne kadar Türkiye’nin pek çok yerinde yüzlerce kişiyle ve kurumla çalışmış olan İHA eğitmeni Şenay İnan “Teorik ve pratik olmak üzere tüm eğitimlerimiz uzman bir ekip tarafından veriliyor. Eğitime katılmak isteyen profil oldukça farklı. İçlerinde öğrenci de var CEO’da. Açıldığımızdan beri çok güzel bir ilgiyle karşılaştık. Hedefimiz yıllık bazda 1000 kişiye eğitim verebilmek. Ayrıca, kurumsal tarafta da çalışmalar yapıyoruz. Önümüzdeki süreçte bu iş birliklerimizi artırmayı ve daha aktif olmayı istiyoruz” dedi.

Unutulmaması gereken önemli bir noktanın ise ticari amaçla kullanılacak drone’lar için mutlaka SHGM kaydı ve bu kurum tarafından yetkilendirilmiş okullardan alınacak eğitim olması gerektiğini belirten İnan; “ Bu prosedürlerin ardından hemen her sektörde drone kullanımı rahatlıkla gerçekleşebilir ve bundan para kazanılabilir” şeklinde sözlerini tamamladı.

Dronmarket hakkında: Dronmarket.com 2015 yılında ileri teknoloji dron çözümleri sunmak ve bu alanda hizmet vermek amacıyla kurulmuştur. Dronmarket.com, kişisel ve ticari amaçlı kullanıma yönelik insansız hava araçları, yedek parça ve aksesuar satışı yapan, yurtdışı gelişmeleri yakından takip eden ve takipçilerini bilgilendirmeyi hedefleyen Türkiye'nin ilk dron teknolojileri platformudur. DJI Enterprise, DJI AGRAS, EMLID, CHASING, FrSky, Sunnysky markalarının Türkiye resmi distribütörü olan dronmarket.com uzman kadrosuyla ileri dron teknolojileri çözümleri sunmaktadır. Tarımda dron uygulamalarında öncü konumda olan Dronmarket.com tarım dışında, Dronmarket Endüstriyel, Dronmarket Robotik, Dronmarket Akademi (SHGM Onaylı İHA Eğitimleri) ve Haritalama olmak üzere 5 ayrı alanda çalışmalarını sürdürmektedir. Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında yaptıkları projelerle adından söz ettiren dronmarket.com; İstanbul'da bulunan genel merkezleri ve Sakarya Teknokent yerleşkesinde bulunan Ar-Ge ofisleri ile faaliyetlerine devam etmektedir.

