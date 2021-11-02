Gelecek Varlık son 9 ayda tahsilatını yüzde 33 artırdı

Gelecek Varlık son 9 ayda tahsilatını yüzde 33 arttırdı | Şirketin net kârı 137,6 milyon TL oldu

Son çeyrek tahsilatı bir önceki çeyreğe göre yüzde 18 artan şirketin finansal özgürlüğüne kavuşturduğu kişi sayısı ise 509 bine ulaştı. Şirketin FAVÖK’ü yüzde 29 artışla 317 milyon TL’ye çıktı. Bu dönemde 250 milyon TL anapara tutarı olan yeni portföylere yatırım yaparak temlik alacaklarını artırdıklarına dikkat çeken Gelecek Varlık Genel Müdürü Sezin Ünlüdoğan, “Sorunlu alacakların çözümlenmesinin bir işareti olarak finansal sistemin sürdürülebilirliği için büyük önem taşıyan tahsilat artışı, sektörümüze önemli bir kaynak girişi sağlıyor. Finansman gücümüzle yeni portföy satışlarına hazırız” dedi.+

Borsa İstanbul'a yatırımcılardan 7 kat fazla talep görerek giriş yapan Gelecek Varlık, yılın ilk 9 ayı sonunda toplam tahsilatının 496,3 milyon TL'ye ulaştığını açıkladı. Tahsilatı bir önceki çeyreğe göre yüzde 18, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artan şirket, 16 bin yeni müşterinin problemlerini çözümlediği bu dönem sonunda finansal özgürlüğe kavuşturduğu kişi sayısını 509 bine yükseltti. Gelecek Varlık'ın 9 ay sonunda brüt kârı 191,7 milyon TL, net kârı 137,6 milyon TL oldu.

Pandemi önlemlerinin yoğun olduğu 2020 yılına kıyasla müşterilerinin ödeme gücünde bir iyileşme olduğuna ve mevcut portföylerin tahsilat performansının devam etmesinin kendilerine önemli bir kaynak sağladığına dikkat çekendedi.ayrıca, varlık yönetim sektörünün süresiz hale getirilen vergi istisnaları sayesinde daha çok müşteri için daha düşük maliyetli ve uygun çözüm olanakları sunmaya başlayabileceklerini belirtti.

“Bankaların yeni portföy satışlarına hazırız”

Gelecek Varlık'ın yılın üçüncü çeyreğinde Türkiye İş Bankası tarafından satışa sunulan tahsili gecikmiş alacaklardan 250 milyon TL anapara büyüklüğündeki kısmını daha satın aldığını belirten Ünlüdoğan şunları söyledi:

“Bankaların takipteki alacaklarına yönelik istisnaların tedricen kaldırıldığı bir normalleşme süreci yaşıyoruz. Bu sürecin doğal bir sonucu olarak da önümüzdeki dönemde tahsili gecikmiş alacak satışlarının artmasını bekliyoruz. SPK tarafından son yayınlanan tebliğ kapsamında satılacak portföylere yabancı yatırımcıların da ortak olmasının mümkün kılınmasını yatırımcı ortamını iyileştiren olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Satın alacağımız yeni portföyler şirketimizin büyümesine ve kârlılığımıza olumlu yansıyacaktır. Halka arzdan elde ettiğimiz kaynak ve tahsilat kabiliyetimizin verdiği güçle, bankaların yeni porföy satışlarına hazırız.”