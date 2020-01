GelecekHane’nin dönüşümü: Digitopia

Bugüne kadar Anadolu Sigorta, Pegasus, Şişecam, İBB, LC Waikiki, alBaraka ve Kuveyt Türk gibi şirketlere dijital dönüşüm odaklı yönetim danışmanlığı hizmeti veren GelecekHane, operasyonlarına küresel çapta devam etmek için Digitopia adını aldı. Yeni Londra ofisiyle Avrupa’da büyümeyi hedefleyen Digitopia, 2020’de de Orta Doğu’ya açılacak. Deneyimli ekip, Farplas’ın Endüstri 4.0 dönüşümünde, BriSA’nın dijital olgunluk karnesinde, Pegasus ile İpragaz’ın inovasyon yetkinliklerinde ve Hafele’nin dijital dönüşüm stratejisini belirlemede başarılı işlere imza attı. Halen Anadolu Efes’in dijital dönüşümüne destek veren Digitopia, hizmet verdiği şirketlerin operasyonel-organizasyonel mükemmellik konularındaki rekabetçiliklerini artırmayı hedefliyor.

Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda, onlara benzersiz nitelikte bir yönetim danışmanlığı sunan GelecekHane, alanında en tecrübeli isimlerden oluşan dinamik ekibiyle artık Digitopia adıyla hizmet veriyor. Birlikte çalıştığı şirketler için özel, eksiksiz ve ayakları yere basan bir dijital gelecek kurmak için yeni fikirler üreten Digitopia, gerekli olan strateji ve hedefler doğrultusunda en iyi hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Dijital Dönüşümde Güçlü İş Birliği

Kurumlara dijital ve kültürel dönüşüm alanlarında rehberlik eden Digitopia, bugüne kadar birbirinden değerli birçok şirketle çalıştı. Farplas’ın Endüstri 4.0 dönüşümünde, BriSA’nın dijital olgunluk karnesinde, Pegasus ile İpragaz’ın inovasyon yetkinliklerinde ve Hafele’nin dijital dönüşüm stratejisini belirlemede başarılı işlere imza attı. Deneyimli ekip ayrıca, Anadolu Sigorta, Kuveyt Türk, alBaraka, Turkish Bank, Şişecam, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, LC Waikiki gibi şirketlerle pek çok üst düzey proje gerçekleştirdi. Halen Anadolu Efes’in dijital dönüşümüne destek veren Digitopia, hizmet verdiği şirketlerin operasyonel-organizasyonel mükemmellik konularındaki rekabetçiliklerini artırmayı hedefliyor.

Yeni nesil bir yönetim danışmanlığı şirketi olan Digitopia, müşterilerine sunduğu “Dijital Olgunluk Endeksi” ile onların dijital olgunluğunu ölçerek bu konuda kendilerini geliştirmelerini sağladığı gibi şirketlerin dijital stratejilerini ve yol haritalarını belirlemelerine yardım ediyor; müşterilerinin dijital kültür dönüşümü ve dijital inovasyon projelerini gerçekleştirmelerinde onlara rehberlik ediyor.

“Digitopia’nın farkı müşteriye özel çözüm sunması”

Digitopia’nın kurucusu ve CEO’su Halil Aksu, dijital dönüşümün, süreçlerden organizasyona, müşteri deneyiminden yönetim yapısına kadar pek çok alanı kapsaması gerektiğini ifade ediyor. Şirketlerin yararlanabileceği bir model olarak “Dijital Olgunluk Endeksi”ni sunmanın önemine vurgu yapan Aksu, Digitopia’nın farkının her müşteriye, her projeye özel çözümler üretebilme ve bu yaklaşımı her zaman sürdürebilmede yattığını sözlerine ekliyor. Digitopia’nın başta kendi çalışanları olmak üzere müşterilerine, çevreye ve diğer paydaşlarına yönelik her zaman insani ve etik değerleri ön planda tutarak hareket ettiğine de dikkat çeken Aksu sözlerini şöyle sürdürüyor: “Dönüşümün başarılı olması için organizasyon, çalışanlar ve onların düşünce yapıları, yani kurum kültürü uygun hale getirilmelidir. Gelişim ve değişim kontrollü bir şekilde yürütülmelidir.”

Kültür Dönüşümünde Tecrübeli

Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi’ni kuran, “Maker” kavram ve kültürünü Türkiye’ye getiren; “BT Yöneticisinin El Kitabı”, “Bilginin Gücü”, “Dijitopya - Dijital Dönüşüm Yolculuk Rehberi” gibi çeşitli üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan eserlere imza atan Digitopia, yeni bir konunun Türkiye’ye getirilmesi, bir fikrin aşılanması ve bu fikrin tutundurulmasının yanı sıra çok büyük bir ekosisteme erişebilmesi ve seferber edebilmesi ile kültür dönüşümünün gerçekleştirilmesi konusundaki yetkinlik ve uzmanlığıyla öne çıkıyor.

Kasım 2019’da Londra’da “Digitopia Global Consulting Limited” şirketini kuran Digitopia, bünyesine yeni yetenekler katarak büyümesini yurt dışında da sürdürüyor. İngiltere ofisiyle birlikte Avrupa pazarında yeni müşteriler kazanmayı ve finans piyasalarına erişmeyi hedefleyen tecrübeli ekip, 2020 yılı içinde Dubai ofisini faaliyete açmayı ve önce Orta Doğu pazarına, ardından da Uzak Doğu pazarlarına açılmayı amaçlıyor.