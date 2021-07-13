GEN halka arzı SPK tarafından onaylandı!

GEN halka arzı, OYAK Yatırım liderliğinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle 28-29-30 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Halka arzda yurt içi bireysel yatırımcılar için oransal dağıtım yöntemi uygulanacak.

GEN halka arzında sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla toplam 62,5 milyon TL nominal değerli payın satılması planlanıyor. Fazla talep gelmesi halinde 6,3 milyon TL nominal değerli payların da ek satış kapsamında halka arza konu edilmesi ile halka arzın toplam büyüklüğünün 68,8 milyon TL’ye ulaşması bekleniyor. GEN İlaç’ın 1 TL nominal değerli payının halka arz fiyatı ise 10,75 TL olarak belirlenmiştir. Halka arz edilen payların %34’ü Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara, %1’i Şirket Çalışanlarına, %35’i Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara ve %30’u Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara tahsis edilmiştir.



GELİRİN YÜZDE 70’İ YURT İÇİ VE YURT DIŞI BÜYÜMEYE HARCANACAK

GEN, halka arz sonrası elde edilecek gelirin %60-70’lik kısmını yurt içi ve yurt dışı büyümeyi sağlayacak aşı ve ilaç üretimi alanlarında şirket satın alımları ve yeni fabrika yatırımlarında kullanmayı planlamaktayken, gelirin %15-20’sini halihazırda devam eden yatırımların finansmanında kullanmayı, %10-15’ini işletme sermayesi ihtiyacı için ve yine kalan %10-15’ini ise yeni ürün geliştirme ve pazar araştırmalarına aktarmayı hedeflemektedir.

GEN, önümüzdeki 3 yıl içinde hız kesmeden yaptığı yatırımlarla deneyimlerini aktardıkları ürünlerinin yüzde 70’ini ihraç etmeyi hedefliyor. 2020 yılında ilk FDA (ABD İlaç ve Gıda Dairesi) onayı için başvuran GEN’in Türkiye’de 34, Azerbaycan’da 22, Kazakistan’da 13, Rusya’da 1 adet, Filipinler‘de 2 Endonezya’da 2 adet ruhsatlı ürünü bulunuyor.

NADİR HASTALIKLARDA AKLA GELEN İLK FİRMA

1998 yılında nadir hastalıkları odağına alarak yola çıkan GEN, yenilikçi ve cesur bir vizyonla geliştirdiği ürünleri ve projeleri ile Türk ilaç sektöründe önemli bir role sahip. GEN 40.000 m2 alana sahip GMP (İyi Üretim Uygulamaları) sertifikalı üretim tesisi, deneyimli AR-GE kadrosu ve güçlü küresel iş ortakları ile Türkiye’de nadir hastalıkların çözümünde akla ilk gelen firma olma özelliğini taşıyor.

GEN, sağlık ve ilaç sektörüne yenilikçi çözümler kazandırmak adına yaptığı küresel ortaklıklarını ve yatırımlarını pandemi sürecinde de devam ettirdi. Bugüne kadar yatırımlarına yaklaşık 52 milyon dolarlık bir kaynak ayıran GEN, bu yatırımlarının yüzde 75’ini öz kaynak kullanarak gerçekleştirdi. Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilaç firmalarından biri olan GEN, 2021 yılının ilk çeyreğinde de son yıllardaki büyüme trendini yakalamayı başardı.

GEN, TÜRKİYE’Yİ İLAÇ SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE DAVET EDİYOR

23 yıldır Türk ilaç sektöründeki karşılanmamış sağlık ihtiyaçlarına, nadir hastalıklara ve özel tedavi alanlarına yönelik yenilikçi ürün ve çözümleriyle öne çıkan GEN, hem yerli üretime katkı sağlıyor hem de stratejik ortaklıkları ile globaldeki alanını güçlendiriyor. Halka arz sürecinde edineceği yeni ortaklarla sektördeki gücünü katlamayı hedefleyen GEN, Türkiye’yi ilaç sektörünün geleceğine davet ediyor.