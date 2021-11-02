Giray Çınar'a Wanda Vista İstanbul Oteli'nde önemli görev

Wanda Vista İstanbul Oteli’nin Satış ve Pazarlama Direktörü Giray Çınar oldu

Dünyanın ve Çin'in önde gelen değerli varlık yönetim şirketlerinden Wanda Hotels & Resorts'un yurt dışındaki en güçlü turizm girişimi Wanda Vista İstanbul Otel, 25 yılı aşkın süre uluslararası şirketlerin satış ve pazarlama organizasyonlarını başarılı bir şekilde yöneten Giray Çınar’ı Satış ve Pazarlama Direktörü olarak kadrosuna kattı. Giray Çınar, Wanda Vista İstanbul Oteli’nin hedefleri doğrultusunda satış, pazarlama ve gelir yönetimi stratejileri geliştirilmesinden sorumlu olacak.

Wanda Hotels & Resorts'un Çin'deki en güçlü turizm girişimi Wanda Vista'nın ilk yurt dışı yönetim projesi olan Wanda Vista İstanbul Otel, uzman ve inovatif ekibini, deneyimli isim Giray Çınar’ın katılımıyla güçlendirdi. 25 yıllık deneyim ve tecrübesiyle Giray Çınar, şirket stratejileri ve planlamaları doğrultusunda, Wanda Vista İstanbul’a değer katacak.

Giray Çınar’ın kariyer yolculuğu

1996 yılında Bilkent Üniversitesi’nden Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olan Giray Çınar, 1995 yılında Hyatt Regency’de Satış ve Grup koordinatörü olarak kariyer yolculuğuna başladı. Kariyerine, Intercontinental Istanbul ve Swissotel The Bosphorus’ta Satış müdürü olarak devam eden Giray Çınar, 2001-2010 yılları arasında Air France-KLM Royal Dutch Airlines’da satış yöneticisi olarak görev aldı. Bankacılık, finans, inşaat, ilaç, sigorta, danışmanlık, denizcilik şirketleri basta olmak uzere reeaktif kurumsal hesabından sorumlu olan Giray Çınar, ayrıca partner seyahat acentelerin satış ve ciro yönetiminde görev aldı.

Giray Çınar, 2010-2012 yılları arasında Grand Hyatt İstanbul & Park Hyatt İstanbul otellerinde Satış Direktörü olarak kariyerine devam etti. 2012-2013 yılları arasında Barcelo Hotels & Resorts’un Satış ve Pazarlama Bölge Direktörü olarak Türkiye bulunan 3 Barcelo otelinin ve toplam 538 odanın satış ve pazarlama planlarındaki hedeflerine ulaşmalarında aktif rol alan Giray Çınar, satış ve pazarlama ekiplerine liderlik etti. 2013-2015 yılları arasında İstanbul Lütfi Kırdar, Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda Satış, Pazarlama ve Ciro Yönetimi Direktörü olarak meslek hayatına devam eden Çınar, başında bulunduğu ekibinin tüm satış faaliyetlerini yönetti.

2016-2018 yılları arasında Mövenpick Otel’in ve 2018-2019 yıllarında Fairmont Quasar İstanbul’un Satış ve Pazarlama Direktörlüğü’nü de yapan Giray Çınar, yönettiği ekiplerinin satış ve pazarlama hedeflerine ulaşmasını sağlamak için tüm faaliyetlerini yönlendirdi.

Ekim 2021 itibariyle Wanda Vista İstanbul Otel bünyesinde Satış ve Pazarlama Direktörü olarak göreve gelen Giray Çınar, otelin Türkiye’deki operasyonlarına satış, pazarlama ve ciro yönetimi stratejilerine tecrübesiyle ivme katacak.

Dalian Wanda Group hakkında

2007 yılında kurulan Wanda Hotels & Resorts, otelcilik alanındaki temel yetkinliği ile dünyanın en değerli varlık yönetimi şirketlerinden biridir. Yenilikçi ve köklü bir marka olan Wanda Vista vizyonunu önce insan; tüm paydaşlara ve müşterilere bağlılık olarak belirlemiştir. Wanda Hotels & Resorts, dünyadaki “tek durak çözüm” otel şirketlerinden biri olarak şu anda portföyünde yedi markayı yönetiyor: ultra lüks marka Wanda Reign, lüks marka Wanda Vista, premium marka Wanda Realm, üst ölçekli yaşam tarzı markası Wanda Yi, seçkin hizmet markası Wanda Jin ve birinci sınıf orta ölçekli marka Wanda Moments ile orta ölçekli marka Wanda Yue. Wanda Hotels & Resorts şu anda 91 otelin sahibi veya işletmecisidir ve yapım aşamasında olan 180'den fazla oteli bulunmaktadır. Bu yapılar, dünya çapında 180'den fazla destinasyonu kapsamaktadır.