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Girişimcilik ekosistemi harekete geçiyor!

Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların dijital toplantılarda tanışmasını ve bilgilenmesini sağlamak amacıyla organize edilen “İBB ile Harekete Geçir”  etkinliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) iş ortaklığında 1 Temmuz günü dijital ortamda gerçekleştirilecek.

29 Haziran 2021 Salı 13:56
Girişimcilik ekosistemi harekete geçiyor!


Girişimcilik ekosistemi harekete geçiyor!

Girişimcilik ekosistemini geliştirmek üzere, bu alanın tüm aktörlerini bir araya getirmeyi amaçlayan “İBB ile Harekete Geçir” etkinliği,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) iş ortaklığında 1 Temmuz’da gerçekleştirilecek. Türkiye’de girişimciliğin yaygınlaşması adına çalışan ve 2016’dan bu yana pek çok ilke imza atan fonbulucu.com’un da katılım sağlayacağı dijital etkinlikte, fonbulucuinvest’te yatırım turunda fonlanan 3 girişim potansiyel yatırımcılarıyla buluşacak. 

Girişimcilik ekosistemindeki tüm paydaşların dijital toplantılarda tanışmasını ve bilgilenmesini sağlamak amacıyla organize edilen “İBB ile Harekete Geçir”  etkinliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) kuruluşu İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) iş ortaklığında 1 Temmuz günü dijital ortamda gerçekleştirilecek.

“Tanış, Paylaş, Geliştir” temasıyla düzenlenen etkinliğe, Türkiye’de sermayeyi tabana yaymak üzere değerli çalışmalara imza atan ve 8 Nisan 2021 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’ndan lisans alarak ülkemizde Paya Dayalı Kitle Fonlama sistemini hayata geçiren ilk şirket olan fonbulucu.com da katılım sağlayacak. fonbulucuinvest’te yatırım turunda fonlanan 3 girişimin potansiyel yatırımcılarıyla buluşacağı ve kendi stantlarıyla yer alacağı “İBB ile Harekete Geçir” etkinliğinde tüm katılımcılar profil oluşturabilecek, diğer katılımcıları görebilecek, ilgilendikleri katılımcılara 15 dakikalık toplantı daveti  atarak ikili görüşmeler organize edebilecek.  

Girişimcilik ekosistemindeki aktörlerin tanışmasını,  proje ile fikirlerin paylaşılmasını, iş ağlarının geliştirmesini ve ülke ekonomisinin girişimcilik üzerinden harekete geçirilmesi hedefleyen etkinlikte fonbulucu.com Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız konuşmacı olarak yer alacak. Hakan Yıldız’ın “A'dan Z'ye Paya Dayalı Kitle Fonlaması” başlıklı konuşması, saat 13.00-13.50 saatleri arasında olacak.

Anahtar Kelimeler:
Girişimcilik Ekosistemi
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