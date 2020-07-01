Gizia Gate Couture Mağazası Abdi İpekçi Caddesi’nde açıldı.

Türk modasının öncülerinden Giza İstanbul'un gözde caddelerinde mağazalar açmayı sürdürüyor. Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde GIZIA GATE COUTURE mağazasını hizmete açtı. Gizia Gate Couture, Hakan Yıldırım, Özgür Masur, Dice Kayek, Nihan Peker, Raisa Vanessa, Arzu Kaprol, Zeynep Tosun, Özlem Süer gibi bir çok tasarımcının mağazaya özel olarak hazırladığı koleksiyonları moda tutkunlarının beğenisine sunuyor.

Pandemi döneminde her türlü sağlık ve güvenlik önlemleri alınarak hayata geçirilen Gizia Gate Couture’un Abdi İpekçi Caddesinde açılan mağazası, 315 m2’lik alanda VIP bir hizmetle kişiye özel servis sağlarken beklentilerin üzerinde alışveriş deneyimi yaşatıyor.

Gizia Gate Couture, en büyük Couture mağazası olarak Abdi İpekçi Caddesi. No:19-1/A, Şişli‘de moda takipçileriyle buluşuyor.