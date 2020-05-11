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Global Menkul Değerler, 50 gündeyüzde 25 getiri sağladı

Global Menkul Değerler, Borsa İstanbul’un gün sonu verileri baz alındığında, borsada sert düşüşün yaşandığı 17 Mart’tan bu yana yüzde 24,78’lik getiri sağladı.

11 Mayıs 2020 Pazartesi 22:11
Global Menkul Değerler, 50 gündeyüzde 25 getiri sağladı

Global Menkul Değerler, 50 gündeyüzde 25 getiri sağladı

Global Menkul Değerler’in Araştırma Bölümü’nün oluşturduğu kısa vadeli portföy, Borsa İstanbul’un gün sonu verileri baz alındığında, borsada sert düşüşün yaşandığı 17 Mart’tan bu yana yüzde 24,78’lik getiri sağladı. Aynı sürede BIST-100 yüzde 13,59 artarken, GMD’nin kısa vadeli portföyü BIST-100’ün 11 puan üzerinde getiri sağladı.

Araştırma Bölümü’nün tecrübeli kadrosunun yaptığı çalışmaların başarılı sonuçlarını aldığı belirten GMD Araştırma Birim Direktörü Burak Salman, “Herkes için zor geçen bu dönemi, kısa vadeli model portföyümüzü etkin bir şekilde yöneterek yatırıcılarımıza önemli bir fayda sağladık” dedi.

Yüksek hizmet standartlarıyla sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunan Global Menkul Değerler (GMD) Araştırma Bölümü, oluşturduğu portföyler ile müşterilerine fark yaratıyor. Birbirinden tecrübeli beş analistin görev yaptığı Araştırma Bölümü’nün oluşturduğu kısa vadeli portföy, borsadaki sert düşüşün yaşandığı 17 Mart’tan bu yana yüzde 24.78 getiri sağladı. Borsa İstanbul’un gün sonu verileri baz alınarak yapılan hesaplamaya göre; GMD’nin kısa vadeli portföyü, aynı sürede yüzde 13,59’luk artış gösteren BIST-100’ün 11 puan üzerinde getiri sağladı.

Yılbaşından bu yana bakıldığında ise BIST-100’deki yüzde 13.86’lık büyük düşüşe karşın GMD’nin kısa vadeli portföyü yüzde 2.88’lik getiri sağladı.

‘Başarılı sonuçlar almaya devam ediyoruz’

GMD Araştırma Bölümü’nün tecrübeli kadrosunun yaptığı çalışmaların başarılı sonuçlar almaya devam ettiğini belirten GMD Araştırma Birim Direktörü Burak Salman, şunları söyledi: “Tecrübeli kadromuz ile yapmış olduğumuz çalışmaların güzel sonuçlarını aldık. Borsada sert düşüşü yaşadığımız 17 Mart’tan bu yana kısa vadeli model portföyümüzde iyi bir getiri yakaladık. Herkes için zor geçen bu dönemde, kısa vadeli model portföyümüzü etkin bir şekilde yöneterek yatırıcılarımıza önemli bir fayda sağladık.”

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