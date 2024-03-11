Global Menkul Değerler, yatırımcılara borsada başarı yolculuğunu anlattı

Global Menkul Değerler, 34 yıllık tecrübesinin arkasındaki uzmanlığı, yatırımcılar ile buluşturuyor. ‘Hisse ve Fon Seçimleriyle Borsada Başarı Yolculuğu’ başlıklı toplantıda yatırımcılar ile bir araya gelen Global Menkul Değerler, hisse ve fon seçiminde uygulanması gereken stratejiler hakkında bilgiler verdi.

Sermaye piyasalarının gelişmesi için bugüne kadar birçok etkinliğe imza atan Global Menkul Değerler (GMD), 34 yıllık tecrübesini yatırımcılara aktarmaya devam ediyor. ‘Hisse ve Fon Seçimleriyle Borsada Başarı Yolculuğu’ başlıklı toplantıda yatırımcılara uygulanması gereken stratejiler hakkında bilgiler verdi.

İstanbul’da 9 Mart Cumartesi günü yaklaşık 100 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda; GMD Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atalar Şahin ‘Biz kimiz ve neden buradayız?’, Global MD Portföy Genel Müdürü Barış Subasar ‘Fon Seçimi ve Portföy Stratejileri’, GMD Merkez Şube Kıdemli Müdürü Pınar Yalın Hantal ‘Global ile Yatırım Yolculuğu’, GMD Araştırma Direktörü Banu Dirim ve GMD Analisti Emrah Parlan ‘Kısa ve Uzun Vadeli Portföy Stratejileri’ başlıklı sunumlar gerçekleştirdiler. Toplantı, katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği soru- cevap bölümü ile sona erdi.

Sahip olduğu bilgi birikimi ve sektör deneyimini erişebildiği her platformda Türk Sermaye Piyasası yatırımcılarıyla paylaşmayı bir sosyal sorumluluk olarak gören Global Menkul Değerler’in Bursa ve İstanbul’da gerçekleştirdiği toplantılar, öncelikle şubesi bulunan Ankara, İzmir, Denizli ve Adana şehirleri olmak üzere 2024 yılı boyunca devam edecektir.