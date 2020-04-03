GNC Ailesinin Yeni Üyesi: Nakamura-Tome
CNC Makina sektörünün lider şirketlerinden olan, güçlü, dinamik yapısı ve konusunda uzman kadrosu ile hedeflerini aşarak hızla büyüme faaliyetlerine devam eden GNC CNC Makina Teknolojileri; Otomasyon-makina ve IOT odaklı üretim yapan Nakamura-Tome markasını ülkemiz üreticileri ile buluşturuyor.
NT Smart X ,NT Nurse ve NT collision guard gibi patentli birçok üstün nitelikli yazılım fonksiyonlarına sahip ve Japonlara has kusursuz üretim standartlarıyla üretilen Nakamura-Tome CNC Tezgahları , Multi-Task Tornalama Merkezleri alanında tüm dünyada lider bir marka olarak kullanıcıların dikkatini çekiyor.
GNC CNC Makina Teknolojileri Hakkında
2010 yılında İstanbul’da kurulan GNC CNC Makina Teknolojileri; İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’da bulunan şubeleri ile sektörüne fayda, çözüm ortaklarına katma değer oluşturmak amacı ile yola çıkmıştır. Kurulduğu ilk günden itibaren tüm kaynaklarını sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, yaygın servis ağı ve saha avantajı ile doğru tespit ederek en hızlı, en güvenilir şekilde cevaplamak için kullanan GNC Makina; VICTOR Taichung, NAKAMURA-TOME, AVEREX, ROMI, VISION WIDE, VONGHLER VE LICO gibi yüksek hız, nitelik ve kaliteye sahip takım tezgâhları ile şirketlerin üretim verimliliğini en üst seviyeye çıkarmıştır.