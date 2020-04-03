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GNC ailesinin yeni üyesi: Nakamura-Tome

GNC Makina, Multi-task tornalamada dünya lideri olan Nakamura-Tome markasını bünyesine katarak, ürün yelpazesini genişletiyor.

03 Nisan 2020 Cuma 10:52
GNC ailesinin yeni üyesi: Nakamura-Tome

GNC Ailesinin Yeni Üyesi: Nakamura-Tome

CNC Makina sektörünün lider şirketlerinden olan, güçlü, dinamik yapısı ve konusunda uzman kadrosu ile hedeflerini aşarak hızla büyüme faaliyetlerine devam eden GNC CNC Makina Teknolojileri; Otomasyon-makina ve IOT odaklı üretim yapan Nakamura-Tome markasını ülkemiz üreticileri ile buluşturuyor.

Nakamura-Tome ve GNC Makina Mart ayı başında tüm detaylarda anlaşma sağlayarak, her iki taraf için de verimli olacak işbirliği sözleşmesine imza attı. Güçlü servis ağı ve sektördeki hakimiyeti nedeniyle lider şirketlerden olan GNC Makina’yı yeni Türkiye distribütörü olarak belirleyen Nakamura-Tome, artık Türkiye’de de kullanıcılarına, güçlü bir distribütörle daha hızlı ve etkin çözümler sağlayabilecek. İşbirliğinin resmileşmesinin ardından teknik eğitim de planlanarak, Avrupa Satış Departmanı Sorumlusu Masahiro Yamamoto’nun, tüm GNC Makina Satış ve Satış Sonrası Hizmetler departmanlarına ürünleri hakkında teknik bilgi aktarması sağlandı.

NT Smart X ,NT Nurse ve NT collision guard gibi patentli birçok üstün nitelikli yazılım fonksiyonlarına sahip ve Japonlara has kusursuz üretim standartlarıyla üretilen Nakamura-Tome CNC Tezgahları , Multi-Task Tornalama Merkezleri alanında tüm dünyada lider bir marka olarak kullanıcıların dikkatini çekiyor.

GNC CNC Makina Teknolojileri Hakkında

2010 yılında İstanbul’da kurulan GNC CNC Makina Teknolojileri; İstanbul Anadolu ve Avrupa yakası, Ankara, İzmir, Bursa ve Konya’da bulunan şubeleri ile sektörüne fayda, çözüm ortaklarına katma değer oluşturmak amacı ile yola çıkmıştır. Kurulduğu ilk günden itibaren tüm kaynaklarını sektörün ihtiyaçları doğrultusunda, yaygın servis ağı ve saha avantajı ile doğru tespit ederek en hızlı, en güvenilir şekilde cevaplamak için kullanan GNC Makina; VICTOR Taichung, NAKAMURA-TOME, AVEREX, ROMI, VISION WIDE, VONGHLER VE LICO gibi yüksek hız, nitelik ve kaliteye sahip takım tezgâhları ile şirketlerin üretim verimliliğini en üst seviyeye çıkarmıştır.

Anahtar Kelimeler:
CNC Makina
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