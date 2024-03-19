GNC Makina, havacılık ve savunma sektöründe büyüyecek



Talaşlı imalat sanayinde önemli bir role sahip olan GNC Makina’nın Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya 2024 yılı hedeflerinde havacılık ve savunma sanayiinde getirdikleri üretim çözümleri ile fark yaratmak olduğunu söyledi. Çetinkaya, havacılık ve savunma sanayinin güncel durumuna ve GNC Makina’nın bu alandaki çalışmalarına dair de açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin 2000’li yılların başında, kendi savunma ihtiyacını karşılamak ve küreselde bağımsız pozisyonunu sürdürmek üzere, savunma ve havacılık sanayi politikalarında yeni bir süreç başlattığını belirten Gökhan Çetinkaya, GNC Makina’nın özellikle savunma ve havacılık sanayi alanlarında talaşlı imalat için en değerli çözümlerini paylaşmaya hazır olduklarını ifade etti.

Ülkemizin, yerli üretim ve teknoloji geliştirme çabaları ile hedeflerine paralel bir şekilde ilerlediğini söyleyen Çetinkaya, bundan yaklaşık 20 yıl öncesine kadar savunma ve havacılık sanayisindeki yerlilik oranının bugün oldukça arttığına, bunun da memnuniyet verici olduğuna dikkat çekti.

Savunma ve Havacılıkta Elde Edilen Başarı Devam Etmeli

“Savunma ve havacılık sanayisinde yapılan çalışmalar ile elde edilen ileri teknoloji ve inovasyonun; mühendislik, yazılım geliştirme ve üretim alanlarının gelişmesine büyük katkı sağladığını söylemek mümkündür. Bu alanlarda da sahip olunan bilgi birikimi ile sanayinin öncü sektörlerinden olan Otomotiv, Kalıp, Medikal gibi birçok sektöründe geliştiğini söyleyebiliriz” dedi.

Çetinkaya sözlerine şöyle devam etti: “Tüm gelişen bu sektörlerin temelinde malzeme bilimi ve üretim, özellikle de üretimin merkezinde yüksek teknolojiye sahip CNC Takım tezgâhları yer almaktadır. Sektörlerin üretimde her geçen gün artan parça işlemedeki hassasiyet, ileri teknoloji ile birlikte üretim süreçlerini hızlandırmaktadır. Ek olarak maliyetleri düşürmek ve kaliteli ürün üretmek beklentisi, ancak nitelikli CNC Takım Tezgâhları ile karşılanabilir. GNC Makina, satış ve sonrası hizmetlerini yürüttüğü ürünlerde, fiyat odaklı yaklaşımdan ziyade; beklentileri asgari düzeyde karşılayacak fiyat-performans kriterine uygun CNC Takım Tezgâhı üreticileri ve ürünlerini, ürün portföylerine dahil etmeye özen göstermektir.’’

Verim Artırmaya Odaklı Yaklaşım

Çetinkaya, GNC Makina’nın, ürün portföyünde yer alan Japon Menşeili çok eksenli Nakamura-Tome CNC Torna Tezgâhları, İspanyol Menşeili ONA EDM Tezgâhları, Tayvan Menşeili Victor CNC Torna ve İşleme Merkezleri çözüm portföyüyle müşterilerinin verimini artırmaya odaklandığının da atlını çizdi.

Tezgâh Seçiminden Proses İyileştirmeye Kadar Tam Destek Veriyor

GNC Makina, bir takım tezgâhının üretimde “aslında bir amaç değil, araç…” olması gerektiği düşüncesiyle hareket ediyor. Tüm saha ekibini, müşterilerine, tezgâh seçiminden üretim proseslerini daha verimli noktaya getirecek olan her türlü eğitimleri sağlayarak güçlendirmeye devam ediyor.