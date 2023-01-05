GNC yerli makina üretece yerli robot ile çözümler sunacak

GNC yerli makina üretece yerli robot Gantry ile sektöre çözümler sunacak

CNC Tezgahları alanında sektöre çözümler sunan GNC Makina’nın 2023 yılı yatırımlar yılı olacak. GNC, yerli üretimden yerli robota, dijital alandaki yeni yatırımlardan özel mühendislik çözümlerine, ihracat şirketinden GNC Akademi’ye bu yıl yapacakları ile sektörde farklı bir yere oturacak.

Kurulduğu günden bugüne istikrarlı bir şekilde yılda ortalama yüzde 80’lerin üzerinde büyüme ile yoluna devam eden GNC Makina, 2023 yılında plana aldığı yeni yatırımlarla ülke ekonomisine katma değer yaratacak.

2023 yılında hayata geçirmeyi planladıkları yatırımların tüm fizibilite çalışmalarını 2022 yılında tamamlayan firmanın yeni yıldaki planlarını GNC Makina’ nın Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Çetinkaya anlattı.

Çetinkaya, 2023 yılının GNC Makina için yatırımlar yılı olacağını ifade ederek ‘’2022 yılının başından bu yana birçok yatırım hedefimiz vardı. Tüm bu hedeflerimizi hayata geçireceğimiz oldukça yoğun çalışmaya başlayacağımız bir dönem bizi bekliyor. Bu yatırımlarımızdan ilki robotik üretimle ilgili. Eylül ayında gerçekleşen MAKTEK Fuarı’nda lansmanını yaptığımız, Victor NP20 Torna Tezgahına entegre Gantry tipi robotumuzu sergiledik. Sektöre çözümler sunacağımız Greslon Gantry ile firmaların üretimine önemli bir katkı sağlayacağız. Yine otomasyon sistemlerine yönelik başlattığımız yatırımlarımız 2023 yılında daha da gelişerek devam edecek’’ dedi.

YERLİ MAKİNA ÜRETECEK

Yerli makine üretimiyle ilgili, Çetinkaya şöyle devam etti. ‘’2023’te hayata geçireceğimiz en önemli yatırımlarımızdan biri tabii ki yerli üretim olacak. Bunun için kurulduğumuz günden bu yana temsilciliğini başarıyla sürdürdüğümüz Victor Taichung firmasıyla Türkiye’de ortak yatırım yapmaya karar verdik. Victor Taichung’un ülkemizde en çok tercih edilen belli başlı ürün gruplarını Türkiye’de üreteceğimiz akıllı ve çevre dostu bir fabrika inşa edeceğiz.

Tayvan menşeili dev makine üreticisi Victor Taichung’u ülkemizde yatırım yapması çok önemli bir gelişme. İç Anadolu Bölgesi’nde konumlandırmayı planladığımız fabrika ile başta Avrupa olmak üzere Orta Doğu ve Afrika ülkelerine ihracatın önünü açacak ve ülkemizde istihdam yaratacağız.’’

GNC MÜHENDİSLİK FİRMASI KURULUYOR

Tüm bu yatırımlara ek olarak GNC Mühendislik adıyla bir mühendislik firması da oluşturan GNC Makina, bu yatırımıyla üretim yapmak isteyen firma sahiplerinin taleplerine göre hareket edecek. GNC Mühendislik, üretici firmaların istedikleri parçayı, kaç adet istediklerini, ne kadar sürede talep ettiklerini dikkate alarak ilerleyecek.

GNC Mühendislik’teki profesyonel ekip, söz konusu üretim için önemli olan hassasiyet tolerans aralığını, o parça için en uygun olan makineyi, kalıp, fikstür, takımlandırma, zaman çalışmalarını, üretim süreçlerinin planlamasını yapacak. Özel projelendirme firması olarak kurgulanacak GNC Mühendislik, üreticilerin verimliliklerini arttırmayı hedefleyecek. Bu çalışmayı oldukça önemli bulduklarını belirten Çetinkaya, bu yöntemi gelecekte sektördeki tüm firmaların dönüşmesi gereken bir uygulama olarak görüyor.

YATIRIMLAR BU KADARLA SINIRLI DEĞİL

GNC Makina’nın önümüzdeki dönem yapmayı planladıkları bir diğer proje ise ihracat şirketi kurmak. Bu alanda bir yapılanmaya giden GNC Makina, ülkemizin son dönemde elde etmiş olduğu avantajlarla, teknik ve endüstriyel anlamda hem makine ve ekipmanlarla hem de benzer ürünlerle yurt dışına ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyor. Firma bu yatırımla ihracattaki pazar payını da artırmak için somut ve büyük bir adım atmış olacak.

ÖZEL VE UYGUN KOŞULLARLA MAKİNE KİRALAMA

GNC Makina’da, 2023 yılındaki başka bir yenilik de Makina Kiralama. GNC Makina’nın bu faaliyetindeki amaç fark yaratacak bir sahiplendirme seçeneği sunmak. Böyle bir opsiyonla müşteriler bütçe planlamalarını yaparken makina satın almak yerine yeni bir alternatife sahip olacaklar. Proje için bu hizmeti talep eden müşterilerle birlikte bir kiralama sözleşmesi hazırlayacak olan GNC Makina, müşterinin ihtiyaç duyduğu süreye göre kiralama opsiyonları sunacak. Bu kiralama müşterinin ihtiyacına göre 12 aydan, 60 aya kadar vadeli yapılabilecek.

Süre bittiğinde müşterinin isteğine göre kiralama süresi uzatılabilecek ya da müşteri makineyi satın almaya karar verirse sözleşme süresinin başında belirlenen fiyattan makinayı satın alabilecek. Firmanın sunduğu diğer bir alternatif ise firma üretim süreci tamamlanmış ve artık o makinaya ihtiyaç duymayacaksa sözleşme süresi sonunda makinayı iade edebilecek. Böyle bir sahiplendirme sistemiyle müşteri için ülkemizde değişen ekonomik koşulların risklerini minimize etmiş olacak. Bu hizmeti önümüzdeki üç yıl içinde GNC Makina bünyesinden çıkaracaklarını ifade eden Çetinkaya, bağımsız, üretimde ihtiyaç duyulan her türlü makine ve ekipmanın kiralanabileceği ayrı bir şirketi haline getireceklerini söyledi.

SEKTÖRE YETKİN PERSONEL SAĞLAMAK ADINA GNC AKADEMİ

Önemsedikleri diğer projenin de geçtiğimiz yıl çalışmalarına başladıkları GNC Akademi olduğuna dikkat çeken Çetinkaya ‘’Önümüzdeki yıldan itibaren akademimizi daha aktif hale getirmeyi planlıyoruz. Akademi için çalışan sayımızı artıracağız. Bu projemiz hem sosyal sorumluluk alanında önemli bulduğumuz hem de tüm müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu yetersiz yetkin eleman sayısını artırmaya yönelik bir çalışma olacak. Akademimiz ve yapmayı planladığımız eğitim çalışmaları ile ihtiyacı olan müşterilerimize yetkin personel sağlama konusunda da hizmet vereceğimiz bir proje’’ diyerek GNC Akademi özelinde planladıkları çalışmaları anlattı.

Savunma sanayinden otomotive, havacılıktan kalıp ve kalıp endüstrilerine, enerji teknolojilerinden medikal endüstrisine kadar birçok sektöre yönelik üretim sistemleri sunan GNC Makina, 2023 yılında entelektüel sermayelerini artırmaya yönelik faaliyetlerini de sürdürecek. Bu hedefiyle geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi şirket içi eğitimlere devam edecek. Buna ek olarak iş süreçlerini iyileştirme departmanı aktif hale getirerek şirket içi bir ‘Gelişim Merkezi’ kuracak. Bu çalışmalarıyla her departmanda çalışan tüm personelin gelişimini sağlamayı sürdürecek.

Çalışanlarına değer veren, her alanda çalışanların gelişimine katkıda bulunan, çalışanına mutlu ve değerli hissettikleri bir çalışma ortamı yaratan GNC Makina, çalışanlarına yönelik sergilediği yaklaşım ve sunduğu koşullarla ‘’Great Place To Work’’ sertifikasına sahip bir firma aynı zamanda.