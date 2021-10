GO Sharing Türkiye'de faaliyete başladı



Hollanda merkezli paylaşımlı mobilite girişimi GO Sharing, 300 elektrikli mopedi ile İstanbul’da faaliyet göstermeye başladı. Kullanıcılar yeşil renkli paylaşımlı e-mopedleri, kayıt ve açılış ücreti olmadan dakikada 1,99 TL’den başlayan fiyatlarla GO Sharing uygulaması üzerinden 7/24 kiralayabilecekler.

Çevre dostu elektrikli mobilite çözümleri ile şehir içi mobilitenin, geleneksel araç sahipliğinden paylaşımlı sistemlerle ortak kullanıma doğru evrilmesini misyon edinen GO Sharing, aynı zamanda saatte 45 kilometre hıza çıkabilen e-mopedleri ile İstanbul’daki trafik ve park sorununa da çözüm sunmayı amaçlıyor.

10.000’den fazla elektrikli mopedi ve bisikleti ile 30 Avrupa şehrinde faaliyet gösteren Hollanda merkezli paylaşımlı mobilite girişimi GO Sharing, 300 e-mopedi ile İstanbul’da faaliyet göstermeye başladı. GO Sharing’in yeşil renkli mopedleri, Hollanda, Avusturya, Belçika ve Almanya’dan sonra bugün itibarıyla İstanbulluların kullanımına sunuldu. GO Sharing, şehir içinde saatte maksimum 45 kilometre hızla seyahat etme olanağı sağlıyor. Bu sistemi, geçerli bir sürücü ehliyetine (M, A veya B sınıfı) sahip olan herkes, kolaylıkla kullanabiliyor. Paylaşımlı e-mopedler, kayıt ve açılış ücreti olmadan dakikada 1,99 TL’den başlayan fiyatlarla 7/24 kiralanabiliyor. Ayrıca mopedlerde kask kullanımı zorunlu olduğu için tüm mopedlerin arka çantalarında iki adet kask ve saç filesi bulunuyor.

Trafik ve Park Derdi Olmadan Keyifli Bir Yolculuk

Dünyanın trafikte en çok zaman geçirilen şehirlerinden olan İstanbul, GO Sharing'in Hollanda dışında faaliyetlerini sürdürdüğü altıncı şehir olarak konumlanıyor. Geçtiğimiz aylarda Avusturya'nın Viyana ve Belçika’nın Antwerp, Almanya’nın Köln, Düsseldorf, Saarbrücken ve Neuss kentlerinde elektrikli mopedleri ile hizmet vermeye başlayan GO Sharing, şimdi İstanbul Avrupa Yakası’nda Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’i kapsayan pilot bölgede şehir içindeki trafik ve park yeri sıkıntısına çözüm sunmaya başlıyor.

Hem Kolay Hem de Eğlenceli Bir Elektrikli Sürüş Deneyimi

GO Sharing, tüm kullanıcılara yakınlarındaki tüm e-mopedleri kullanabilme ve elektrikli sürüşün eğlenceli deneyimini yaşayabilme şansı sunuyor. İstanbullular bu paylaşımlı sistemi kullanabilmek için GO Sharing uygulamasını Apple AppStore veya Google Play uygulama mağazalarından indirebiliyor, kendilerine ait bir hesap oluşturup en yakınlarındaki e-mopedi uygulamadaki haritadan bularak keyifli bir yolculuğa kolayca başlayabiliyor.

Çevre Dostu Mobilite Çözümü ile Daha Yaşanabilir Bir Dünya

Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir yeşil bir dünya yaratmayı amaçlayan GO Sharing, paylaşımlı mobiliteyi herkes için erişilebilir hale getirmek istiyor ve mobiliteye yönelik küresel tutumu; araç sahipliğinden kullandığın kadar öde modeline doğru değiştirmeyi hedefliyor. "GO Sharing, herkesin sahip olduğu, herkes tarafından paylaşılan mobiliteye sahip yeşil bir gezegene inanıyor. Bizler ise kişisel mülkiyetten ortak kullanıma doğru bir algı değişimi gerçekleştirmek istiyoruz." diyen GO Sharing CEO'su Raymon Pouwels, “Elektrikli paylaşımlı araçlar kullanarak sürdürülebilir bir dünya için çözümler sunmak istiyoruz. Kullanıcılarımızla birlikte, karbon emisyonu, trafik sıkışıklığı ve park sorununu azaltabileceğimize inanıyoruz.’’ ifadelerinde bulunuyor.

GO Sharing, sürdürülebilir yeşil bir dünya için uluslararası büyümenin, büyük amaçlarına ulaşma arayışında çok önemli bir adım olduğunu düşünüyor. Bu yeni pazarlara açılma stratejisi doğrultusunda GO Sharing, 23 Nisan 2021 tarihinde 60 milyon dolar yatırım alarak büyümeye ve yeni pazarlara güçlü bir şekilde girmeye devam ediyor. GO Sharing CEO’su Pouwels, ‘’Bugün itibarıyla hizmetimizin İstanbul'da da hayata geçmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bu, hedeflerimizi gerçekleştirmek için çok önemli bir adım. Şu anda, odak noktamız paylaşımlı e-mopedler ancak kapıdan kapıya paylaşımlı mobilite sağlayan çok modelli bir çözüm üzerinde çalışıyoruz.’’ açıklamalarında bulunuyor.

GO Sharing Şimdi Türkiye'de!

4 Avrupa ülkesinde 10.000'i aşkın elektrikli mopedi ve bisikleti ile hizmet veren paylaşımlı e-moped uygulaması GO Sharing, şimdi Türkiye'de. Ulaşımı herkes için erişilebilir, kolay ve eğlenceli hale getirirken daha yaşanabilir yeşil bir dünyayı düşünmeyi de ihmal etmeyen bu girişimin Türkiye ayağını, GO Sharing Türkiye Ülke Müdürü olarak Anıl Ünkaya yönetecek. Ünkaya, günlük operasyonların yanı sıra İstanbul ve Türkiye'nin diğer bölgelerindeki hizmetlerin daha da genişletilmesinden sorumlu olacak.



GO Sharing Hakkında:

GO Sharing, 2019 yılında kurulan Hollandalı bir mobilite girişimidir. Geleceğin atıksız şehirlerinin şekillenmesinde mikromobilitenin önemli bir rol oynadığına inanan Go Sharing, geleneksel ulaşım çözümlerine alternatif olarak sunduğu çevre dostu elektrikli ve paylaşımlı araçlar ile daha yaşanabilir yeşil bir dünyaya katkı sağlamayı misyon edinmektedir. Bu doğrultuda küresel olarak, şehir içi mobilitenin geleneksel araç sahipliğinden paylaşımlı sistemlerle ortak kullanıma doğru evrilmesi için çalışmaktadır.

GO Sharing şu anda Hollanda, Avusturya (Viyana), Belçika (Antwerp), Almanya (Köln, Düsseldorf, Saarbrücken, Neuss) ve Türkiye'de (İstanbul) 10.000’den fazla paylaşımlı e-mopedi ve bisikleti ile faaliyet göstermektedir. Araçlar %100 elektriklidir ve sürdürülebilir elektrikle çalışmaktadır.