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Gökçeada Havalimanı | 10 yıldır neden kullanılmıyor?

Türkiye'nin her yerine hava limanı yapma politikasının maliyetini halk ödüyor. Milyonlarca lira harcanarak yapılan Çanakkale’deki Gökçeada Havalimanı on yıldır kullanılamıyor.

27 Haziran 2022 Pazartesi 12:34
Gökçeada Havalimanı | 10 yıldır neden kullanılmıyor?

Gökçeada Havalimanı | 10 yıldır neden kullanılmıyor?


Açılışı dönemin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım tarafından yapılan Gökçeada Havalimanı yıllardır kullanılmıyor. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada atıl durumdaki Gökçeada Havalimanı gündeme getirerek, havalimanının kullanılamıyor olmasını eleştirdi.

Sözcü Gazetesi'nde Başak Kaya'nın haberine göre Ceylan, “Turizmin geliştirilmesi hedefiyle açılan havalimanının yeniden aktif hale gelmesi sağlanmalıdır. Havalimanının yapımı yeterli fizibilite çalışmaları tamamlanmadan gerçekleşti. Kamu yatırımları hayata geçirilirken gerçekçi fizibilite raporları hazırlanmalı ve kaynakların çarçur edilmemesi sağlanmalıdır. Bu ülkenin kıt kaynaklarıyla yapılan havalimanının kaderine terk edilmemesi ve yeniden ticari uçuşların başlaması için çaba sarf edilmelidir” uyarısında bulundu.

Çanakkale'deki Gökçeada Havalimanı 15 Ağustos 2010 tarihinde “turizmin geliştirilmesi” hedefiyle yapıldı. Açılışını dönemin ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım yaptı. Havalimanı'nın 38 çalışanı bulunuyor ama yolcu uçmuyor. Havalimanı için toplam 80 milyon 416 bin TL harcandığı belirtildi.

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