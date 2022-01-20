Golden Sign 2022’yi şubeleşerek büyüme yılı ilan etti

Gayrimenkul değerler konusunda yerli ve global yatırımcılara danışmanlık hizmeti veren Golden Sign, 2022 yılına yeni yatırım planlarıyla giriş yaptı. Halihazırda 23 ülkede bin 500 çözüm ortağı bulunan Golden Sign Kurucu Ortağı Gül Gül, yurt içindeki dört adet olan franchise ağını da genişletme kararı aldıklarını ve bununla ilgili görüşmelere devam ettiklerini dile getirdi. Gül Gül “5 yıl içinde 30 adet şubeye ulaşmış olmayı planlıyoruz” dedi.

Bugüne kadar, İstanbul, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova gibi bölge ve şehirlerde yapılandıklarını belirten Gül Gül, Ege Bölgesi’nde daha fazla şube ve Antalya’ya açılacaklarını belirtti. Gül Gül “Yatırımını değerlendirmek ve iş hayatındaki rolünü yeniden tanımlamak isteyen, gayrimenkul sektöründe kendisine güvenen, kendisiyle birlikte Golden Sign’e değer katacağına düşünen yatırımcıların franchise başvurularını bekliyoruz. Golden Sign ofisine sahip olmak isteyen girişimciler için; gayrımenkul danışmanı temini, eğitimleri, crm sistemi kurulumu ve eğitimleri, portföy yönetimi eğitimleri, marka temsilcileri portföy paylaşımı, marka reklam ve pazarlama desteği gibi avantaj ve destekler sağlıyoruz. Bir Golden Sign franchise olmak için 25 bin dolar ise yeterli oluyor” diye konuştu.

Şimdiye kadar beş projede 7 bin 200 konut ve bin 100 ticari birimin satışını gerçekleştirdikkerini kaydeden Gül Gül, şuan için başta Arap Ülkeleri ve İran olmak üzere, kendi ülkelerinin lider emlak markalarıyla direkt çalışmalar yürüttüklertini dile getirdi. Gül, özellikle Ege ve Antalya bölgesi için franhise uygulamaları için planlamaların sürdüğünü ve birkaç yıl içinde bu bölgelerde de söz sahibi olacaklarını belirtti. Gül, 2022 yılı için 650 milyon TL ciro hedeflediklerini söyledi.



Golden Sign A.Ş. hakkında:

Golden Sign, emlak sektörünün tecrübeli isimlerinden Gül Gül ve Sedat Karakütük tarafından 2014 yılında kuruldu. ‘En iyi olmak’ mottosuyla yola çıkan Golden Sign, gayrimenkul geliştirici firmalara satış ve pazarlama konularından destek sağlıyor. Uzman satış ekibi ile uzun dönem ve kısa dönem planlar üzerine inşa edilen satış organizasyonunu devam projelerine taşıyan Golden Sign, lokasyon analizleri, fizibilite çalışmaları, satış ofisi yönetimi, arazi seçimi, projenin konsept danışmanlığı hizmetlerini de sunuyor. Danışanlarının dünyaya açılması adına profesyonel ve yeni nesil satış teknikleri kullanarak doğru finans gücü sağlamalarına destek olan Golden Sign, gerekli tüm reklam, pazarlama ve iletişim çalışmalarını da gerçekleştiriyor. Yaşanabilir, konforlu ve keyifli yaşam alanları sunarak memnuniyeti sağlanmış müşteri portföyüne sahip olan Golden Sign, hizmet alanını geniş tutarak her beklenti ve ihtiyaca uygun çözümler sunmayı hedefliyor. Sektöre dair yenilikleri ve yasal düzenlemeleri takip ederek müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmayı amaç edinen Golden Sign, her türlü soru, sorun ve ihtimali göz önünde bulundurarak sistematik çözümler sunuyor. 23 ülkede bin 500 çözüm ortağı bulunan Golden Sign, şimdiye kadar beş projede 7 bin 200 konut ve bin 100 ticari birimin satışını gerçekleştirdi. 2020 yılında 570 milyon TL ciro yapan şirketin, 2022 yılı için 650 milyon TL ciro hedefi bulunuyor.

