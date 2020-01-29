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Goodyear, girişim sermayesi fonu kurdu

Goodyear Ventures, Goodyear'ın yeni mobilite trendleriyle olan güçlü bağını sürdürecek.

29 Ocak 2020 Çarşamba 09:07
Goodyear, girişim sermayesi fonu kurdu

Goodyear, girişim sermayesi fonu kurdu

Goodyear 2020 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) Goodyear Ventures adı altında yeni bir girişim sermayesi fonu kurduğunu duyurdu. Bu fonla birlikte The Goodyear Tire & Rubber Company’nin önümüzdeki on yıllık dönemde geleceğe yönelik mobilite çözümlerine 100 milyon dolar ayırması hedefleniyor.

Goodyear Ventures, Goodyear'ın yeni mobilite trendleriyle olan güçlü bağını sürdürecek. Bu kapsamda bağlantı kurmayı her gün kolaylaştıran sürdürülebilir, güvenli ve yeni mobilite deneyimleri için startup şirketleriyle iş birliği ve bu şirketlere yatırım gibi konulara odaklanılacak.

Goodyear Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Richard J. Kramer; "Goodyear, küçük startuplardan kendini kanıtlamış iş modellerine dek mobilite alanındaki farklı kanaat önderleriyle iş birliği arayışı içinde olan, teknoloji odaklı bir mobilite şirketi. Goodyear Ventures, insanların gelecekte nasıl hareket edecekleri konusuna etki etmek ve bu yönde geleceği şekillendirmek adına sarf ettiğimiz çabaları daha da yukarıya taşıyacak" diye konuştu.

Goodyear Ventures mobiliteyi şekillendiren sekiz temaya odaklanacak:

  • Elektrikli ve otonom teknolojiler
  • Bağlı mobilite çözümleri
  • Gelecek nesil toplu mobilite
  • Gelecek nesil havacılık mobilitesi
  • Ulaşım altyapısının geleceği
  • Bakım ve operasyonların geleceği
  • Yeni teknolojiler
  • Yeni lastik malzemeleri
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Anahtar Kelimeler:
GoodyearGoodyear Ventures
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