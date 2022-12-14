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GSK Türkiye’den Globale Üst Düzey Atama

GSK Türkiye’nin Genel Müdürlüğü ve Başkan Yardımcılığı görevine ise Sriram Jambunathan atanacak.

14 Aralık 2022 Çarşamba 10:47
GSK Türkiye’den Globale Üst Düzey Atama

GSK Türkiye’den Globale Üst Düzey Atama

  

5 yıldır GSK Türkiye’nin Genel Müdürlüğünü yürüten Selim Giray, 1 Ocak 2023 itibarıyla GSK Gelişen Pazarlar Ticari Operasyonlar ve Strateji Başkan Yardımcısı olarak atandı. Giray, kariyerini GSK’nın Singapur’daki ofisinde sürdürecek.

GSK Türkiye’nin Genel Müdürlüğü ve Başkan Yardımcılığı görevine ise Sriram Jambunathan atanacak.

GSK Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcılığı görevini 2017 yılından beri yürütmekte olan Selim Giray, 1 Ocak 2023 itibarıyla kariyerine GSK Gelişen Pazarlar Ticari Operasyonlar ve Strateji Başkan Yardımcısı olarak GSK’nın Singapur’daki ofisinde devam edecek. Giray, yeni görevinde 4 farklı kıtada toplam 119 ülkeden sorumlu olacak.

GSK Küresel Aşı İş Birimi Ticari ve Portföy Stratejisinden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmakta olan Sriram Jambunathan ise 1 Şubat 2023 itibarıyla GSK Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcılığı görevini Selim Giray’dan devralacak.

Makina Mühendisliği üzerine sırasıyla lisans ve yüksek lisans eğitimlerini alan Jambunathan, 2003 yılında Northwestern Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı. Kariyeri boyunca sağlık ve yönetim danışmanlığı sektörlerinde farklı görevler alan Jambunathan, GSK kariyeri süresince Genel Müdürlük dahil birçok üst düzey pozisyonda görev aldı. 


 

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GSKGsk Global
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