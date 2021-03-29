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Gülnara Ovezova | Türkmenistan'dan Türkiye'ye girişimci bir kadının öyküsü

Türkmenistan doğumlu Gülnara Ovezova Ukrayna’da ekonomi üzerine aldığı lisans ve yüksek eğitimlerinden sonra Türkmenistan’da başladığı ticaret hayatı, Türkiye’ye gelmesiyle birlikte bir girişimcilik örneğine dönüştü.

29 Mart 2021 Pazartesi 09:31
Gülnara Ovezova | Türkmenistan'dan Türkiye'ye girişimci bir kadının öyküsü

Gülnara Ovezova | Türkmenistan'dan Türkiye'ye girişimci bir kadının öyküsü
 

17 yıldır farklı sektörlerde çalışmalarını sürdüren Türkmenistan doğumlu Gülnara Ovezova, Türkiye’de gerçekleştirdiği başarıları ile övgü topluyor. Ukrayna’da ekonomi üzerine aldığı lisans ve yüksek eğitimlerinden sonra Türkmenistan’da başladığı ticaret hayatı, Türkiye’ye gelmesiyle birlikte bir girişimcilik örneğine dönüştü.

Ailesiyle birlikte Türkiye’ye yerleştiğinde ilk olarak çocukları düşünen Ovezova, hem onların aidiyet duygularını artırma hem de tüm çocuklara hayallerindeki gibi bir alan imkanı sunmak için “Miniklerin Masal Dünyası” isimli bir oyun evini kurdu. Çocuklar için masal kahramanlarıyla tanıştığı, keyifli ve eğitici vakitler geçirdiği Miniklerin Masal Dünyası kısa süre içerisinde büyük ilgi görerek ailelerin güvenilir tercihlerinden biri oldu.

Çocuklar için ortaya çıkardığı girişimle yetinmeyen Ovezova, doğrudan satış sistemi ile temsil ettiği uluslararası bir şirket olan APL Türkiye aracılığıyla da ekonomik özgürlüğünü daha da artırdı. Kişisel hayatında karşılaştığı rahatsızlıkların sorunsuz bir şekilde çözülmesini sağlayan inovatif ve özel teknolojiye sahip ürünleri diğer insanlarla da buluşturan Ovezova, sağlıklı yaşam için çalışırken hayallerini de gerçekleştiriyor. 

Gülnara Ovezova’nın kariyer hayatına farklı bir bakış açısı katmasının bir diğer sebebi ise Live Academy Sinan Ergin liderliğinde aldığı kişisel gelişim eğitimleri, ICF onaylı koçluk ve PCC ünvanlı koçluk yolculuğunda Fatih Elibol’dan aldığı mentörlük seanslarına katılması oldu. Sürdürülebilir başarının sırrının kendisinde olduğunu keşfeden Ovezova, kendisini geliştirmeye ve hayatına yön vermeye devam ediyor. 

Son Güncelleme: 29.03.2021 11:23
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Gülnara OvezavaKadın GirişimciTürkmenistanSon Dakika
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