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Güncel dönem teşviklerden yararlanırken dikkat edin

İşveren maliyetlerinde maksimum tasarruf için güncel dönem teşvik hesaplamaları profesyonelce yapılmalı

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:26
Güncel dönem teşviklerden yararlanırken dikkat edin


6 aylık geriye dönük teşvikler sonlandı

“Teknolojik İnsan” mottosuyla bütünleşik hizmetler sunan Rasyotek, 6 aylık geriye dönük teşviklerden yararlanmanın sona ermesi ve güncel dönem teşviklerden yararlanırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

“Teknolojik İnsan” mottosuyla farklı sektörlerden 1000’den fazla kuruma verdiği hizmetlerin yanı sıra Türkiye’nin önde gelen ilk 500 şirketi içerisinde yer alan 150 kuruluş ve 40 farklı holdinge birçok referans proje sunan Rasyotek’in Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, 30 Nisan 2021 tarihinde sona eren 6 aylık geriye dönük teşvikler ve güncel dönem teşviklerden yararlanırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

6 aylık geriye dönük teşviklerden yararlanma sona erdi

6 aylık geriye dönük teşviklerden 30 Nisan itibariyle bir yararlanma hakkı kalmadığını vurgulayan Pak “Geçmiş dönem teşviklerden geriye dönük 6 aylık yararlanma imkânı firmalar için önemli bir işveren maliyet tasarrufu sağlıyordu. Mayıs ayı itibariyle bu faydalanma olanağı son buldu. Bu yüzden firmaların güncel dönem SGK teşviklerinden eksiksiz faydalanması daha da büyük bir önem kazandı” şeklinde konuştu.

Güncel dönem teşviklerden yararlanırken dikkat edilmesi gerekenler

Firmaların işveren maliyetlerinden maksimum tasarruf elde edebilmek için güncel dönem SGK teşviklerinden yararlanmasının önemine değinen Pak “Eksik ya da hatalı hesaplamalardan dolayı teşvik kaybı yaşanmaması için firmaların oldukça dikkatli davranması gerekiyor. SGK işlemleri kapsamında işletmelere, taşıdıkları sorumluluklar ve uygun oldukları kriterler çerçevesinde her ay belli teşviklerden yararlanma imkânı verilmiştir. Şu an hali hazırda devam eden birçok SGK teşviki bulunmakta. Bu teşviklerin başında; 6111 Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki, 7103 İlave İstihdam Teşviki, 14857 Engelli İstihdamı Teşviki, 14857 Engelli İstihdamı Teşviki, 17256 /27256 İlave İstihdam Teşvikleri geliyor. Ne var ki bazı teşvik başlıklarında sunulmuş haklardan yararlanabilmek için karmaşık birçok hesaplama gerekmekte, bu da ciddi bir iş yüküne sebep olmaktadır. En doğru ve en yüksek fayda ile yararlanılabilecek uygun teşviki tespit etmek; ciddi emek isteyen ve gözden kaçacak detaylar barındırdığı için risk taşıyan, profesyonel yönetilmesi gereken bir süreçtir “diyerek konunun önemini vurguladı.

 
Personel Teşvik Sistemi yazılımı ile güncel dönem teşviklerinde Rasyotek Güvencesi

SGK teşvik hesaplamaları sırasında yapılacak herhangi bir hata ile teşvik kaybı ya da fazla hesaplamadan kaynaklanan cezai işlemlerin önüne geçmek için sürecin profesyonel bir şekilde yürütülmesi gerektiğinin altını çizen Pak “Rasyotek olarak teknolojik altyapımız sayesinde geliştirdiğimiz Personel Teşvik Sistemi yazılım programı ile uygulamada olan tüm SGK teşvikleri açısından firmaların durumlarını analiz ediyoruz. Her ay değişkenlik gösteren, en yüksek kişi bazlı teşvik getirisini ücretsiz pilot çalışmalarımızla raporluyoruz. Sıfır hata kurgusu ve en yüksek kazanç algoritmasıyla yazılan programımız ile müşterilerimize hızlı, güvenilir ve doğru sonuçları, hiçbir iş yükü olmaksızın sunuyoruz” dedi.

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