Güneş sektörü, dünyadaki en büyük 5 buluşmasına hazırlanıyor

Türkiye’nin sektördeki potansiyelini ortaya çıkarmak, sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme hedefine ulaşmak için var gücü ile çalışmalarını sürdüren, sektörden aldığı güven ile sınırlarını uluslararası arenaya taşıyan SolarEX İstanbul, 4-6 Nisan 2024 tarihlerinde 16.kez kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Uluslararası arenada statü kazanarak güneş enerjisi ve teknolojileri sektöründe dünyanın en büyük 5 fuarı arasında yer alan SolarEX İstanbul, Türkiye yüzyılını güneşin gücüyle büyütmek için milyon dolarlık anlaşmalara imza atmaya hazırlanıyor. Yeni eklenen salonları ile 65 bin m2’lik fuar alanında yerli ve yabancı 500’e yakın katılımcı firması ve binlerce ziyaretçisi ile kapılarını açmaya hazırlanan etkinlik, sektör için yeni yatırım alanları yaratmaya ve sektöre yön vermeye devam ediyor.

Enerjide yeni yatırımlar ve büyüme stratejileri SolarEX İstanbul’da belirleniyor!

Fuarla eş zamanlı gerçekleşen konferans oturumları sektöre yön veriyor

Türkiye’nin uluslararası arenada sektöründeki ilk ve en büyük organizasyonu SolarEX İstanbul, 16. yılında güçlü ve hızlı büyümesini sürdürerek dünyanın dört bir yanında yapmış olduğu reklam ve tanıtım çalışmaları ile sektörün en iyi oyuncularını ve satın alım heyetlerini sektörün çatı organizasyonu olarak bir araya getiriyor. Sektör markalarının, enerjide büyümeye yönelik inovatif bakış açısıyla, çevresel ve sosyal değerleri ön planda tutarak, dünya standartlarındaki çalışmalarıyla yer aldığı Solarex İstanbul, 16.yılında mevcut alanlarını 5 kat daha büyüterek 150’ten fazla ülkeden yatırımcı ve nitelikli ziyaretçiye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Dünya genelindeki birçok STK, dernek, birlik ve kuruluşla işbirliği yapan SolarEX İstanbul, fuarla eş zamanlı gerçekleştireceği konferans oturumlarını simultane tercüman eşliğinde ve canlı yayın altyapısı ile gerçekleştirerek sektöre ışık tutmaya ve sektörde pusula olmaya devam ediyor. Güneş Enerjisinde Depolama Çözümleri salonu ile katılımcı ve ziyaretçilerine geleceğin enerji çözümlerini deneyimleme imkânı sunan SolarEX İstanbul, çevre dostu çözümlerle, sektörü bir araya getirerek tüm güneş enerjisi sanayisini bilinçlendirmeyi hedefliyor.

SolarEX İstanbul ulaşım ve konaklamada avantajlı fırsatlar sunuyor!

Dünyanın dört bir yanından binlerce katılımcı ve ziyaretçiye ev sahipliği yapacak organizasyon; Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiği resmi havayolu anlaşması ile THY’nin yurt içi ve yurtdışı uçuşlarında %15, otel konaklama sponsoru WOW İstanbul Hotels & Conventions Center ile yaptığı anlaşmada ise %30’a varan indirim imkânı sağlıyor.

Yılın Avrasya’daki en büyük güneş enerjisi buluşması İstanbul Fuar Merkezi’nde

Sektörde ilklerin öncüsü olarak sektörün en iyilerini, son teknoloji ürünleriyle 4-5-6 Nisan 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 16.kez bir araya getiren yılın en büyük buluşmasında katılmak, ücretsiz davetiye ve detaylı bilgi için; www.solarexistanbul.com adresini ziyaret edebilirsiniz.