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Güney Kore helikopterlerine Türk damgası

Güney Kore, helikopterlerinin orta gövdelerini Türkiye’den alıyor. Coşkunöz Savunma ve Havacılık, Kore Genel Maksat Helikopteri’nin 26. orta gövdesinin teslimatını da başarıyla tamamladı.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 11:52
Güney Kore helikopterlerine Türk damgası

Güney Kore helikopterlerine Türk damgası

Güney Kore genel maksat helikopterinin en önemli bölümlerinden birisi olan Orta gövde (Center Fuselage) montajı Türkiye’de yapılıyor. Bu kapsamda Coşkunöz Savunma ve Havacılık (CSH) tarafından üretilen 26 ncı helikopter orta gövdesi Güney Kore’ye teslim edilmek üzere yola çıktı. Güney Kore merkezli Korean Aerospace Industries (KAI) ile 60 Kore Genel Maksat Helikopteri ’nin (KUH Surion) orta gövde montajı için 2015'te anlaşma imzaladıklarını söyleyen Coşkunöz Holding CEO’su Erdem Acay, bu çerçevede üretim ve sevkiyatların planlandığı şekilde ilerlediğini, 2026’ya kadar da teslimatların devam edeceğini açıkladı. 

Türkiye için yüksek katma değer

Yüksek hassasiyet ve yüksek teknoloji gerektiren gövde montajının Türkiye’ye büyük bir yetenek ve katma değer kazandırdığını vurgulayan Erdem Acay, “Hassas parça imalatı, montaj, entegrasyon, tasarım ve mühendislik gibi hizmetlerimiz ile savunma sektörümüze değer katmanın mutluluğunu, ihracatımızla ülkemize fayda sağladığımızın bilinciyle yaşıyoruz. Havacılık alanındaki hassas işleme yöntemiyle başlayan üretim gamımızı uçak ve helikopter gövdesi üretimi seviyesine yükselterek stratejik çözümlerdeki başarılarımızı ilerletiyoruz” dedi.

Havacılığın en üst yetkinliği 

2026 yılına kadar devam edecek proje kapsamında kazanılan yetenekle Türkiye’de ‘Gövde Montajı’ gerçekleştirebilen iki firmadan biri olduklarını belirten Acay, “Havacılığın en üst yetkinliklerinden birisi olan Fuselage üretim yetkinliğinin milli hava platformlarında ve global hava aracı üreticilerin ürünlerinde de kullanılması için görüşmelerimiz devam ediyor. Hali hazırda hava aracı gövde imalat ve montaj yetkinliği ile yerli ve uluslararası firmalara hizmet veren CSH bu alandaki yetkinliğini daha da geliştirmek için hızla ilerliyor” diye konuştu. 

Kore’nin en kritik projelerinden

Güney Kore, envanterindeki bazı helikopterlerini KUH-1 Surion helikopterleri ile değiştirmeyi planlıyor. Türk savunma sanayinin önemli girdiler yaptığı projelerde CSH da önemli rol oynuyor.
 Güney Kore’nin kritik projeleri arasında yer alan genel maksat helikopterinin savunmadan sivil havacılığa kadar farklı alanlarda önemli görev alması bekleniyor. 

Anahtar Kelimeler:
Güney KoreHelikopter
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