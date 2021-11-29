Güral Porselen ihracat şampiyonluğunu göğüsledi

Daha önce 2019 yılında ihracattaki başarısını birincilikle kutlayan Güral Porselen bu yılda şampiyonluğu kimseye bırakmadı. ‘2020 Yılı İhracatın Şampiyonları’ ödül töreninde HERİŞ SERAMİK VE TURİZM SANAYİ A.Ş. porselen sofra mutfak-eşyası’ kategorisinde en fazla ihracat gerçekleştiren 1. Firma ödülünü bir kez daha havaya kaldırdı.

Köklü kurum kültürü, modern üretim teknikleri ve kendine has porselen tasarımlarıyla adından söz ettiren Güral Porselen ülke ekonomisine yaptığı ihracatlar ile büyük katkı sağlıyor. İhracatın ülke ekonomisi ve kuruluşlar yönünden büyük bir öneme sahip olduğuna vurgu yapan Güral Porselen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Harika Güral; “Bir ülkenin siyasi bağımsızlığı kadar ekonomik bağımsızlığı da o ülkenin geleceği açısından büyük önem arz eder. Ekonomik bağımsızlığın temeli de ihracat yapmaktan geçer. Küreselleşmeyle birlikte yüksek rekabet ortamında hayatta kalabilmek için ihracat kaçınılmaz bir gerçektir. Uluslararası ticaretin gelişmesi bir ülkenin verimliliğini artırır, teknolojik ilerlemeyi, büyümeyi ve döviz girdisini sağlar.

“Katma değerli ürünlerimiz ile farklılaşıyoruz”

Güral Porselen olarak 60’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. İhracat yaptığımız her ülkeyi iyi tanıyoruz ve bu ülkelere göre satış stratejileri ve ürünler geliştiriyoruz. Pazarın istek ve ihtiyaçlarını anında görüp buna karşılık veriyoruz” dedi.

Teknolojiye yatırım yaparak katma değerli ürünler üretmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Harika Güral: ‘Koronavirüs salgınında biz rehberimiz olarak teknolojik gelişmeleri seçtik ve AR-GE yatırımlarına ağırlık verdik. 1989’dan beri kusursuz porselen üretmek için çıktığımız yolculuğumuzda nitelikli üretim yapabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Özel formlar için robotik çözümler geliştirerek hem kalitede hem de üretim kapasitesinde önemli artışlar kaydettik.

Biz her daim pazarın içinde bir firmayız. Koronavirüs ve onun getirmiş olduğu pandemi dönemi hiçbirimiz için kolay olmadı. Hayatımızın en farklı dönemini geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Tüm bu yaşanan sürece rağmen sorumluluklarımızı aksatmadan, işimize içtenlikle sarıldık. Her zamankinden daha zorlu şartlarda, seferberlik ruhunu aksatmadan tüm gücüyle çalışan Güral ailesine çok teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de sahip olduğumuz gücümüzle büyük başarılara hep beraber koşacağız ve geleceği birlikte şekillendireceğiz” diye vurguladı.

‘Türkiye’de anahtar teslim fabrika üretebilecek teknolojiye sahibiz’

Türkiye’nin ilk devlet destekli Ar-Ge merkezine sahip olduklarını vurgulayan Güral, “Porselen kültürüne katkı yapabilmek adına, her geçen gün üretim tesislerimizde yeni Ar-Ge çalışmalarına deneyimli ekibimiz ile devam ediyoruz. Ar-Ge merkezi sayesinde şu an kendi makinalarımızı kendimiz üretecek pozisyondayız. Türkiye’de Güral olarak bizden bir fabrika istenirse Türkiye’de anahtar teslim fabrika üretecek teknolojiye sahibiz. Biz dijital baskı yaptığımız ürünlere gerek HORECA ürünlerinde gerek ev grubunda ömür boyu desen garantisi veriyoruz. Bu ürünlerde yapılan ihracatta katma değeri arttırıyor. Hem krem bone üretiyoruz hem de bunun üzerine dijital baskı tekniği ile ömür boyu deseninin çıkmaması için garanti veriyoruz. Bu ürünler ile fark yaratıyoruz ve ihracatta öne geçiyoruz’ dedi.

‘İş dünyası liderleri olarak sürdürülebilir dünyayı önemsemeliyiz’

Güral Porselen’in ihracattaki başarısının yanında tüm dünyanın gündeminde önemli bir yerde olan sürdürülebilirlik konusunda da çalışmalarına hız kesmeden devam ettiğinin altını çizen Harika Güral konu ile ilgili şunları söyledi: “Sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm açısından karşımızda yepyeni bir dünya var artık. İş dünyası liderleri olarak bu yeni dünyayı göz ardı etmeden yatırımlarımızı yapmalıyız ve yeni iş modelleri geliştirmeliyiz. Çevreye duyarlı bir marka yaratma hayalimizde her geçen gün biraz daha ilerliyoruz. Özellikle tabak üretiminin yapıldığı proseslerde hidrolik yağın soğutulması için kullandığımız sularda iyileştirme çalışmaları yapıyoruz ve suyun atık tesisine verilmeden tekrar sistem içinde kullanımını yüzde 25 iyileştiriyoruz. Makinalarımızda bulunan sulu soğutma sistemleri ve suyun devir daim yaptırılması ile kanallara suyun gitmesini engellemiş olduk ve büyük oranda su tasarrufu yaptık. Bu aslında küçük bir şey gibi görünüyor ama sanayiciler bilir. Sanayi üretiminde kullanılan suyun miktarı çok büyüktür. Yapılan tasarruf hem giderleri azaltacak hem de çevrenin korunmasına katkı sağlayacaktır. Arıtma tesisleri sayesinde arıtılmış suyun fabrika içerisinde değerlendirilmesini sağladık.”

