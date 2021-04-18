Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Güvensiz maskelere dikkat | Bakanlık o markaları açıkladı

Koronavirüsle mücadelede, en önemli güvenlik önlemi olarak öne çıkan maskelerden bazılarının koruyucu özelliğinin olmadığı ortaya çıktı.

18 Nisan 2021 Pazar 20:14
Güvensiz maskelere dikkat | Bakanlık o markaları açıkladı

Güvensiz maskelere dikkat | Bakanlık o markaları açıkladı


Covid-19 salgınında milyonlarca insanın her gün takarak işine güvenle gittiği maskeler hakkında bakanlıktan önemli uyarı geldi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımını denetledi, 41 maske markasını güvensiz ürün olarak tespit etti.

İŞTE O MARKALAR

Safeguard, Nez Mask, Arızon, Lc Waikiki, DNA, Bozkurt-Bzk44, Emr Natural, Ert Plus, Grup Helin, Temsan, Aytı, Kgt, Wogi, Hori, Ares, Mist, Awon, Vip Mask,  


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi. Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi.

Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.

Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca bakanlığın, ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
MaskeKoruyucu MaskeSafeguardNez MaskArızonLC WaikikiDNABozkurtBzk44Emr NaturalErt PlusGrup HelinTemsanAytıKgtWogiHoriAresMistAwonVip Mask
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD’ye uygulanan ek mali yükümlülükler sanayimize zarar veriyor
ABD’ye uygulanan ek mali yükümlülükler sanayimize zarar veriyor
Çiftçi kredi borçlarına af yerine yapılandırma geliyor
Çiftçi kredi borçlarına af yerine yapılandırma geliyor
Airbus, Beluga filosunun çevre üzerindeki etkisini daha da azaltıyor
Airbus, Beluga filosunun çevre üzerindeki etkisini daha da azaltıyor
Gilead, Hayat Bulan Fikirler 2021 yılı başvuru dönemi başladı
Gilead, Hayat Bulan Fikirler 2021 yılı başvuru dönemi başladı
Cam kapak krizi, zarar milyarlarca lira
Cam kapak krizi, zarar milyarlarca lira
Hava yerine zehir soluyoruz
Hava yerine zehir soluyoruz
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma ödülleri sahiplerini buldu
Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma ödülleri sahiplerini buldu
Muhsin Bayrak'tan Harris'in evine rekor teklif
Muhsin Bayrak'tan Harris'in evine rekor teklif
Singapur, ilk H225M helikopterini teslim aldı
Singapur, ilk H225M helikopterini teslim aldı
Plastik sektöründe istihdam kaybı kapıda
Plastik sektöründe istihdam kaybı kapıda

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim