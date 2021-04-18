Güvensiz maskelere dikkat | Bakanlık o markaları açıkladı



Covid-19 salgınında milyonlarca insanın her gün takarak işine güvenle gittiği maskeler hakkında bakanlıktan önemli uyarı geldi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanımını denetledi, 41 maske markasını güvensiz ürün olarak tespit etti.

İŞTE O MARKALAR Safeguard, Nez Mask, Arızon, Lc Waikiki, DNA, Bozkurt-Bzk44, Emr Natural, Ert Plus, Grup Helin, Temsan, Aytı, Kgt, Wogi, Hori, Ares, Mist, Awon, Vip Mask,

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, pandemi sürecinde 335 kişisel koruyucu donanım denetlendi. Güvensizlik şüphesiyle numunesi alınan ürünler testlere gönderildi ve 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi.

Güvensizlik tespitleri, solunum koruyucu donanımlar alanında onaylanmış kuruluş olan laboratuvarlarda ilgili standartlara uygun bir şekilde gerçekleşti.

Bu 41 maskeye ait marka, model ve seri numaraları Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca bakanlığın, ürettikleri ürünlerle vatandaşın sağlığına kast eden ve haksız rekabete yol açan kişilerin, firmaların takipçisi olmaya devam edeceği belirtildi.