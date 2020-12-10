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GYİAD | Gençliğin Potansiyeli, Türkiye’nin Potansiyeli!

GYİAD, TİSK iş birliğiyle, Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu’nu, 9 Aralık Çarşamba günü online olarak gerçekleştirdiği GYİAD Genç İstihdam ve Teknoloji Zirvesi’nde açıkladı.

10 Aralık 2020 Perşembe 11:15
GYİAD | Gençliğin Potansiyeli, Türkiye’nin Potansiyeli!

GYİAD | Gençliğin Potansiyeli, Türkiye’nin Potansiyeli!

 

Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GYİAD), Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)iş birliğiyle, Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu’nu, 9 Aralık Çarşamba günü online olarak gerçekleştirdiği GYİAD Genç İstihdam ve Teknoloji Zirvesi’nde açıkladı.

 

GYİAD tarafından dün yayınlanan Türkiye’de Genç İş Piyasası ve Geleceğine Bakış Raporu, Türkiye’de her 4 gençten birinin işsiz olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’nin 26 farklı şehrinde yaşayan, 18-30 yaş aralığındaki bin 391 katılımcıyla hazırlanan raporda katılımcılara demografi, aile yapısı, eğitim, psikoloji, cinsiyet ve girişimcilik olmak üzere 6 farklı ana başlıkta kapsamlı sorular soruldu.

Rapora göre yeni mezun gençlerin yüzde 38’i iş arayışındayken yüzde 58,3 oranındaki çoğunluk, işsizlik sebebiyle aile ilişkilerinin olumsuz etkilendiğini ifade ediyor. İş arayışındaki gençlerin yüzde 78,2’si işsizlik durumlarından dolayı kendilerini arkadaşlarından geri kalmış hissettiğini belirtiyor. Buna ilave olarak iş bulamamak beklentileri de düşürüyor ve katılımcıların yüzde 64’lük kesimi, sadece yol-yemek veren bir yerde çalışmayı kabul edebileceğini söylüyor. 18-22 yaş arasında ise bu oran yüzde 74,3'lere ulaşıyor. Diğer yandan çalışanların da yüzde 64’ü işinden memnun değil.

Kadın işsizlerin yüzde 89,4’ü iş aramayı bırakmış

Rapora göre işsiz olup iş arayışı bulunmayan katılımcıların yüzde 89,4 oranındaki çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. Bu gruba mensup kadınların yüzde 92,1’i evliyken yüzde 82,4’ü ise çocuk sahibi. Erkek katılımcılardaysa “İş arayışım oldu, artık aramıyorum” cevabı verenlerden “cesareti kırılmış” grubun ise yüzde 44,1 oranında olduğu görülüyor.

Her iki gençten biri girişimci olmak istiyor

Rapor verileri doğrultusunda, gençlerin girişimcilik konusunda istekli olduğu ve katılımcıların yüzde 45,2’sinin, yani her 2 kişiden birinin, fırsat ve imkân olması durumunda girişimci olabileceğini gösteriyor.

Sektöre göre girişimcilik denemelerindeki başarısızlık oranlarıysa yeme-içmede yüzde 19,4, tekstilde yüzde 15 oranı görülüyor. Girişimcilik fikri hizmet sektöründe daha fazla düşünülürken üretim alanında girişim fikrinin oldukça az olduğu gözlemleniyor.

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Giyad
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