Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Hablemitoğlu suikastının kilit ismi polise teslim edildi

Türkiye'yi sarsan Necip Hablemitoğlu suikastinin kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'dan getirilerek polise teslim edildi

27 Ocak 2022 Perşembe 17:49
Hablemitoğlu suikastının kilit ismi polise teslim edildi

Hablemitoğlu suikastının kilit ismi polise teslim edildi

Türkiye'nin en karanlık yıllarının sembol ismi Necip Hablemitoğlu suikastinin üstünden 20 yıl geçmesine rağmen, ilk kez saldırının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'dan nihalet teslim alındı.

Necip Hablemitoğlu, FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan 'Köstebek' adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülmüştü. Hablemitoğlu suikastının zanlılarından 'Kırmızı Bülten' ile aranan Nuri Gökhan Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ankara Emniyeti'ne teslim edildi.

MİT'ten yapılan açıklamada, “Hakkında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Tasarlayarak Öldürme' suçlarından yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 08 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan 'Soğan Tırları' soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı" denildi. 

Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti. Nuri Gökhan Bozkır, adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere MİT tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.
 

Anahtar Kelimeler:
Hablemitoğlu Suikastı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barış Manço, güvenlik konusunda uyardı
Barış Manço, güvenlik konusunda uyardı
Metaverse 10 bin iş alanı yaratacak!
Metaverse 10 bin iş alanı yaratacak!
'Uyarlama davaları' için teyit niteliğindeki kanun
'Uyarlama davaları' için teyit niteliğindeki kanun
Palandöken | Kuaförlük yeterlilik belgesi zorunluluğu başladı
Palandöken | Kuaförlük yeterlilik belgesi zorunluluğu başladı
Yüzlerce akaryakıt istasyonu her an kapanabilir
Yüzlerce akaryakıt istasyonu her an kapanabilir
Kıymetli madenlere ilgi artacak
Kıymetli madenlere ilgi artacak
2022 Yılı için ÖTV ve KDV Hesabı Nasıl Yapılır?
2022 Yılı için ÖTV ve KDV Hesabı Nasıl Yapılır?
Doğalgaz depoları boş mu?
Doğalgaz depoları boş mu?
Türkiye'nin kaç günlük doğalgazı kaldı?
Türkiye'nin kaç günlük doğalgazı kaldı?
Geçmişe yönelik kira zam farkı alınabilir mi?
Geçmişe yönelik kira zam farkı alınabilir mi?

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim