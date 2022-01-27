Hablemitoğlu suikastının kilit ismi polise teslim edildi

Türkiye'nin en karanlık yıllarının sembol ismi Necip Hablemitoğlu suikastinin üstünden 20 yıl geçmesine rağmen, ilk kez saldırının kilit ismi Nuri Gökhan Bozkır, Ukrayna'dan nihalet teslim alındı.

, FETÖ'nün devlet içerisindeki kadrolaşma çalışmalarını ele alan '' adlı kitabını yayınlayamadan 18 Aralık 2002'de öldürülmüştü. Hablemitoğlu suikastının zanlılarından '' ile aranan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Ankara Emniyeti'ne teslim edildi.

MİT'ten yapılan açıklamada, “Hakkında Şanlıurfa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' ve Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma - Tasarlayarak Öldürme' suçlarından yakalama kaydı bulunan Nuri Gökhan Bozkır, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 08 Eylül 2015'te yakalanan ve içinde bomba yapımında kullanılan mühimmat bulunan 'Soğan Tırları' soruşturması kapsamında hapis cezası alacağını anlaması üzerine Ukrayna'ya kaçmıştı" denildi.

Ukrayna'da bulunduğu dönemde Türkiye'ye iade edilmesine ilişkin süreç devam ederken Nuri Gökhan Bozkır'ın Ukrayna makamlarına yaptığı iltica talepleri reddedilmişti. Nuri Gökhan Bozkır, adli işlemleri gerçekleştirilmek üzere MİT tarafından Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

