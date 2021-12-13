Hafif Cam Şişeler İçin Sektörün İlk Sanal Denemeler Başlıyor

Cam şişelerin ağırlığını önemli ölçüde azaltacak yeni kaplamalar üzerinde sanal denemeler, yapılacak ürün testleriyle birlikte Ocak 2022'de başlayacak.

Sanal testler, cam dayanıklılığını güçlendirmek ve camı hafifletmek için gerekli geliştirme ve test sürecini kısaltacak.

Cam şişelerin ağırlığının azaltılması, cam eritme işleminde kullanılan ham madde ve enerjiyi azaltarak üretim ve nakliye aşamalarının karbon emisyon oranlarını düşürecek.

Projenin başarılı olması halinde, şişelerin ağırlığında önemli ölçüde bir azalma elde edilecek ve cam endüstrisinin net-sıfır karbon emisyonu yolculuğuna katkı sağlanacak.

İstanbul — 13 Aralık 2021 - Sürdürülebilir çözümlerde endüstri lideri üç şirket, sahip oldukları yenilikçi teknolojilerle cam endüstrisindeki dayanıklılığı artırmak ve böylece cam şişelerin ağırlığını önemli ölçüde azaltmak amacıyla iş birliği yapıyor. Güçlerini birleştiren Dassault Systèmes, Ardagh Group ve EXXERGY, Ocak 2022'de araştırma ve geliştirme denemelerine başlayarak Diageo'nun ikonik Johnnie Walker şişesi üzerinde 'sanal ikiz' teknolojisini kullanacak. Sektörde bir ilk olacak bu iş birliği, cam şişelerin dayanıklılığından ve şeklinden ödün vermeden hafifletilmesini hedefliyor.

Yapılması planlanan sanal ikiz denemeleri, cam ürünleri test etmek için gereken süreyi ve maliyeti azaltarak, bilime dayalı sürdürülebilir yeniliklere öncülük edecek. Bu süreçte, kullanılan hammadde ve enerjinin de önemli ölçüde azaltılması hedefleniyor. Sanal ikiz teknolojisi, herhangi bir fiziksel deneme yapılmadan önce yeni inovasyonları modellemek, görselleştirmek ve tahmin etmek için kullanılan bir çözüm. Geliştirilen bu teknoloji, bir ürünün veya sürecin gerçek zamanlı olarak dijital ortamda test edilmesine olanak tanıyor. Bu kapsamda yapılacak deneme ile cam yüzeydeki mikro çatlakları azaltmak üzere cam şişe için yeni bir dış kaplama araştırılması ve geliştirilmesi hedefleniyor. Böylece camın dayanıklılığını koruması ve çok daha hafif olması sağlanacak. Yüzde 100 geri dönüştürülebilirliğini koruyacak olan hafif cam şişeler, sanal denemeler başarılı olursa 2022 yazından itibaren cam şişe testlerine tabi tutulacak.

İş birliği kapsamında sürdürülebilir ambalaj çözümlerinde lider küresel tedarikçi Ardagh Group, cam sektörlerinde faaliyet gösteren uluslararası bir danışmanlık firması EXXERGY ile birlikte çalışacak. Güçlerini birleştiren iki şirket, küresel içecek lideri Diageo için Johnnie Walker, Smirnoff ve Gordon's şişelerine yönelik kaplamaların araştırma ve geliştirmesine başlayacak. Dassault Systèmes ise, kaplamaların nano ölçekli sanal ikizini oluşturmak, cam yüzeyiyle etkileşimlerini simüle etmek ve etkinliklerini test etmek için BIOVIA uygulamalarını kullanarak sözleşmeli araştırma hizmetleri sağlayacak.

Konu hakkında açıklamalarda bulunanSürdürülebilirlik Sorumlusu John Sadlier, “Ardagh Group olarak, camın ağırlığının azaltılmasında öncü bir firmayız. Bu kapsamda sonsuz geri dönüştürülebilir, sürdürülebilir metal ve cam ambalajların önde gelen küresel tedarikçisi olarak da hepimizin karşılaştığı sürdürülebilirlikle ilgili zorluklara çözüm üretme sorumluluğumuzun farkındayız. Yaptığımız bu iş birliğiyle, müşterilerimiz ve tedarik zinciri ortaklarımızla birlikte, yeni ve yenilikçi hafifletme çözümlerinin dijitalleşme potansiyelini keşfetmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Ağırlık azaltma, cam sektörünün CO₂ etkisini azaltmaya yönelik çözümlerden biri. Bu sayede hem şişe üretiminde hem de bitmiş ürünlerin nakliyesinde karbon emisyonları azaltılabilecek. Eğer hayata geçirilen bu ortak proje başarılı olursa, cam sektörünün sürdürülebilirlik hedefleri desteklenerek, sektörün karbondan arındırılmasını sağlamada sanal ikiz teknolojisinin kullanılmasında öncü bir adım olacak.

Dassault Systèmes Endüstri, Pazarlama ve Sürdürülebilirlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Florence Verzelen ise “Küresel anlamda üretim ve tüketim şekillerimizi değiştirmeye yönelik talep sürekli artıyor. Bu talebi karşılayabilmek için her şeyi yeniden düşünmemiz ve en cesur sürdürülebilirlik girişimlerini hayal etmeye cesaret etmemiz gerekiyor. Bu kapsamda şirketler, Dassault Systèmes'in sanal ikiz teknolojisini kullanarak, radikal olarak farklı yeni sürdürülebilir malzemeleri, ürünleri ve süreçleri rekor sürede tasarlayabilme ayrıcalığı elde edebiliyor ve simüle edebiliyor. Dolayısıyla, iş süreçlerini dönüştüren şirketler aynı zamanda daha sürdürülebilir hale geliyor.” şeklinde konuştu.

Yapılan açıklamalara ek olarak görüşlerini belirten Diageo Kumdan Cama Sürdürülebilirlik Tedarik Başkanı Lucy Fishwick, yorumlarını “Diageo'da sürdürülebilirlik ve özellikle sürdürülebilir ambalaj, kilit bir öncelik. Dolayısıyla, iklim değişikliğinin etkilerine karşı bilimsel çözümler geliştirmede inovasyonu ve iş birliğini teşvik eden Diageo Sürdürülebilir Çözümler platformumuzun ilkelerini benimseyen bu öncü denemenin bir parçası olmaktan heyecan duyuyoruz. 2030 toplum stratejimizde, 2050 yılına kadar tüm operasyonlarda net sıfır karbon emisyonuna sahip olma taahhüdünde bulunduk ve bu deneme eğer başarılı olursa, taahhütlerimizi gerçekleştirebilmek adına bizler için büyük bir adım olacak demektir.” sözleriyle dile getirdi.