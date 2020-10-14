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Hakan Uzun, Cyberwise’ın Üst Yönetimine Katıldı

Forcepoint, Infoblox ve McAfee’de Ülke Müdürlüğü görevlerini başarıyla yürüten sektörün deneyimli ismi Hakan Uzun, Cyberwise’ın Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

14 Ekim 2020 Çarşamba 11:04
Hakan Uzun, Cyberwise’ın Üst Yönetimine Katıldı

Hakan Uzun, Cyberwise’ın Üst Yönetimine Katıldı

Siber güvenlik alanında lider iki firma Biznet ve Securrent’in güçlerini birleştirerek oluşturduğu, Türkiye’nin en büyük siber güvenlik çözüm sağlayıcısı Cyberwise, yönetim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Forcepoint, Infoblox ve McAfee’de Ülke Müdürlüğü görevlerini başarıyla yürüten sektörün deneyimli ismi Hakan Uzun, Cyberwise’ın Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı oldu.

Türkiye’nin lider siber güvenlik firmaları Biznet ve Securrent’in güçlerini birleştirmesinden doğan Cyberwise, yeni atamalarla yönetim kadrosunu güçlendirerek bölgesel lider olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Teknoloji sektöründe 34 yıllık kariyer yolculuğu boyunca satış, iş geliştirme, pazarlama ve kanal stratejisi alanlarında başarılı vizyonuyla sektörün önde gelen firmalarının yönetim kadrolarında görev alan Hakan Uzun, Cyberwise’da Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak Ekim 2020 itibariyle yeni görevine başladı. Uzun, yeni görevinde Cyberwise’ın büyüme stratejisine ve hedeflerine paralel olarak Türkiye satış stratejisini geliştirmek ve yürütmek gibi önemli sorumluluklar üstlenecek ve şirketin daha etkin ve verimli yönetilmesine katkıda bulunacak.

Cyberwise Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Aret Kıllıoğlu, atamayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı: “Her geçen gün artan ve karmaşıklaşan siber güvenlik problemleri karşısında kuruluşlar; güvenebilecekleri, geniş bir yelpazede hizmet alabilecekleri çözüm ortakları arayışındalar. Bu ihtiyaç doğrultusunda kuruluşların tüm ihtiyaçlarını “Tek Adres”ten karşılayabilecekleri yeni bir marka oluşturduk.Biznet ve Securrent’in bütünleşmesi ile kurulan Cyberwise olarak, geleceğin sektörel konsolidasyon sürecinde doğru konumlanarak, global pazarlarda rekabet gücümüzü artırmayı ve Türkiye’den doğmuş “glokal” bir siber güvenlik markası olmayı hedefliyoruz. Bu hedef için kadrolarımızı sürekli genişletiyoruz. Kendi alanında eşsiz bir tecrübeye sahip olan Uzun’un yönetim kadromuza katılmış olmasından memnuniyet duyuyorum. Gerçekleşen bu atama ile daha da güçlenen yönetim kadromuzla, siber güvenlik alanında liderliğimizin devamını ve çalışmalarımızın tüm sektöre etkili bir şekilde yayılmasını sağlayacağımıza inanıyorum.”

Cyberwise Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hakan Uzun ise yeni görevi ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Cyberwise ekibine katılmış olmaktan dolayı büyük bir heyecan duyuyorum. Ülkemizde siber güvenlik sektörünün başarılı iki büyük firması Biznet ve Securrent’in güçlerini tek çatı altında birleştirerek kurdukları Cyberwise, önümüzdeki yıllar için son derece sağlam bir yol haritasına sahip. Cyberwise’ın pazar hakimiyetini daha da güçlendirmek, müşteri portföyünü artırmak üzere ekibin bir parçası olmaktan dolayı heyecanlı ve gururluyum.”

Boğaziçi Üniversitesi MIS (Yönetim Bilişim Sistemleri) bölümü mezunu olan Hakan Uzun, aynı üniversitede MIS Master programını tamamladı. İş hayatına 1986 yılında İktisat Bankası’nda başlayan, Uzun, daha sonra Siemens Nixdorf, Fujitsu Siemens, Motorola ve Avaya’da yazılım mühendisliği, proje yöneticiliği, ürün müdürlüğü, satış müdürlüğü ve kanal direktörlüğü görevlerini başarıyla yürüttü. 2013 yılında Forcepoint’te Ülke Müdürü olarak siber güvenlik sektörüne giriş yaptı. Ardından Infoblox ve McAfee Ülke Müdürlüğü görevlerinde bulunan Uzun, evli ve iki çocuk babasıdır.

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