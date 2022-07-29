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Haksız itham 1,5 milyon TL’sini eritti!

Genç yatırımcı Simge Sütşurup, bir bitcoin şirketinin yanlış işlemi nedeniyle 1,5 milyon TL zarar ederek, mağdur oldu. 

29 Temmuz 2022 Cuma 19:22
Haksız itham 1,5 milyon TL’sini eritti!

Haksız itham 1,5 milyon TL’sini eritti!

Bitci Teknoloji, Simge Sütşurup’un kendilerine yaptığı yatırımı yanlış işleme alarak, dolandırıldıklarını iddia etmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Ancak sonradan işlem hatasının kendilerinden kaynaklandığını fark ederek, suçlamayı geri çekmiş ve özür dilemişti. Neler olduğunu merak edip, Simge Sütşurup’u aradım. Üzgün olduğunu söyleyerek, olayın iç yüzünü anlattı:

“Aldığım coinlerin fiyatının 1/3 oranında düşmesi üzerine, bunun sebeplerini sorgulayan bir ihtarnameyi şirkete gönderdim. Bir gün sonra da bu asılsız iddiaları içeren şikayete muhatap kaldım! İddialarının asılsız olduğunun farkına varan şirket, tüm suçlamaları geri çektiğine ilişkin beyanlarını savcılığa bildirdi. Esas zarara uğratılan ben olmama rağmen, asılsız iddiaların basında yer alması beni ve ailemi üzdü.”
 

Anahtar Kelimeler:
Simge Sütşurup
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