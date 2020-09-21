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Halk Ekmek 1 TL oldu | İBB'den Halk Ekmek açıklaması

İstanbul'da ekmek fiyatlarını dengeleyen en önemli kuruluş Halk Ekmek ürünlerine 25 kuruş zam geldi. Kurum 32 aydır fiyatlarına zam yapmıyordu.

21 Eylül 2020 Pazartesi 18:55
Halk Ekmek 1 TL oldu | İBB'den Halk Ekmek açıklaması

Halk Ekmek 1 TL oldu | İBB'den Halk Ekmek açıklaması


İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Halk Ekmek'te un fiyatlarına ve diğer gider maliyetlerine gelen artış sebebiyle ekmek fiyatları 75 kuruştan 1 TL’ye yükseldi.

İstanbul Halk Ekmek, normal ve kepekli ekmek ile ilgili fiyat düzenlemesini en son 2,5 yıl önce yapmıştı.

32 aydır başta un ve diğer maliyet giderlerinde meydana gelen artış, fiyatlara yansıtılmadı. Ekmek maliyetindeki diğer önemli girdiler olan dağıtım, işçilik ve enerji maliyetlerine gelen zam nedeniyle fiyat artışı zorunlu hale geldi.

Ekmeğin ana ham maddesi olan un fiyatı, Şubat 2018 ile Eylül 2020 arasında yüzde 85 arttı.

Son 32 ayda elektriğe yüzde 133, doğalgaza yüzde 91, işçi ücretlerinde de yüzde 50 artış meydana geldi.

İstanbullulara sağlıklı ve ucuz ekmeği sürekli sunabilmek için fiyat düzenlemesi yapmak kaçınılmaz hale geldi.

Halk Ekmek büfelerinde 75 kuruştan satılan normal ve kepekli ekmeğin fiyatı, 19 Eylül 2020 tarihinden itibaren 1 TL oldu.

İstanbul’da şu anda 200 gram ekmek 1,75 TL’den satılırken, Halk Ekmek’te 250 gramlık normal ve kepekli ekmek 1 TL’den satılıyor.

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