Halk Ekmek Kuyruklarının Sebebi Yoksulluk



Doğal gaz, elektrik ve un fiyatlarında yaşanan artışların ekmek maliyetini arttırdığını hatırlatan İHE Genel Müdürü Gedik, “Maliyetleri en iyi yöneten ekmek üreticisiyiz ”dedi. Artan maliyetlere rağmen zarar etmeden normal ekmeği nasıl ucuza satabildiklerini de açıkladı. Gedik, “Hayat pahalılığın artmasıyla halk, ucuz ekmeğe yoğun talep gösterdi. Biz kar etme amacında değiliz, halka hizmet etme amacı güdüyoruz” diye konuştu.

HADIMKÖY / İSTANBUL

İHE Genel Müdürü Okan Gedik, yeni açılacak Hadımköy Fabrikası'nda gazeteciler ile bir araya geldi. Gedik, inceleme gezisinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazeteciler ilk olarak bu kuyrukların sebebini sordu. İHE Genel Müdürü Okan Gedik kuyrukların sebebinin yoksulluk ve yoksunluk olduğunu söyledi. Artan maliyetlere rağmen normal ekmeği ucuza nasıl satabildiklerini anlattı.

“PAHALILIĞIN ARTMASIYLA HALK UCUZ EKMEĞE YOĞUN TALEP GÖSTERDİ”

14 ekmek üretim hattının 12’sinin normal ekmek üretildiğini, diğer 2’sinde farklı özelliklerde çeşitli ekmekler ürettiklerini söyleyen Gedik, normal ekmekte toplam kapasitenin günlük 1.5 milyon adet ekmek olduğunu açıkladı. İHE Genel Müdürü Okan Gedik, “Hayat pahalılığın artmasıyla halk, ucuz ekmeğe yoğun talep gösterdi. Aralık ayında talep, 1 milyon 913 bine kadar çıktı” dedi.

“MALİYETİ EN İYİ YÖNETEN EKMEK ÜRETİCİSİYİZ”

Doğal gaz, elektrik ve un fiyatlarının artmasıyla maliyetlerinin arttığını vurgulayan İHE Genel Müdürü Okan Gedik buna rağmen nasıl ucuz ekmek satabildiklerini de açıkladı. Gedik, "Mesela un fiyatı 2019'un başında bir çuval un 85 lirayken şimdi 293-300 TL civarında. Temmuz'da 152 lirayken 293 liraya çıktı. Yüzde 102 arttı. Dağıtımdaki en önemli gider de mazot. Onun da Temmuz ayından bu yana yüzde 90 bir maliyet artışı var. Artan işçilik ücretleri elektrik, doğal gaz bunlar bizim ciddi maliyet kalemlerimiz. Bizim hala normal ekmeği vatandaşlarımıza ulaştırıyor olma başarımız, doğru satın alma stratejisi uygulamamız kaynaklı. Maliyetleri en iyi yöneten ekmek üreticisiyiz” diye konuştu.

“KÂR ETME AMACINDA DEĞİLİZ”

Tüm olumsuz ekonomik şartlara rağmen İstanbul Halk Ekmeğin zarar etmediğini açıklayan İHE Genel Müdürü Okan Gedik, “Kamunun kaynaklarını tüketmeden, zarara uğramadan 2021'i kapattık. Gurur duyuyoruz. Biz kar etme amacında değiliz, halka hizmet etme amacı güdüyoruz” dedi.

“3 BİN 25 NOKTADA DAĞITIM YAPIYORUZ”

Büfelere yapılan ekmek sevkiyatları hakkında da bilgi veren Gedik, "Şu anda toplamda 39 ilçeye 85 araçla 103 rotada 298 adet sefer ile toplam 3 bin 25 noktaya dağıtım yapıyoruz. Her gün 16 bin 500 km kat ediyoruz. Bazen trafik yoğunluğundan dolayı sevkiyatta gecikmeler olabilir ancak bu genel anlamda kuyruk oluşmasının temel sebebi değildir. Yoğun talep olan noktalarda 3 sevkiyat, 5 sevkiyat yaptığımız yerler oluyor" ifadelerini kullandı.

BÜFELERİ KENT YOKSULLUĞUNUN OLDUĞU YERLERE AÇIYORUZ

142 büfeden 60’ının açıldığını, bazı ilçe belediyelerinden olumsuz yanıt aldıklarını, bazılarından da yanıt alamadıklarının söyleyen Gedik, “Büfe açma yerlerinin belirlenmesinde birçok veriye bakıyoruz. Daha çok kent yoksulluğunun olduğu yerlere Halk Ekmek büfelerini ulaştırıyoruz. Yapılan araştırmalara göre insanların evden çıkıp ekmek su gibi ihtiyaçlarını yürüyerek alabilme mesafesi 500 metre. Büfe açarken yanında fırın, bakkal olmamasına dikkat ediyoruz” dedi.

HALK EKMEK 3 BİN 25 NOKTADA HİZMET VERİYOR

Halk Ekmek'in bakkallara ulaşmadığı iddialarını da yanıt veren Gedik, “Bu iddialar gerçeği yansıtmıyor. Halk Ekmek 607 Büfe özel işletmesine, 316 bakkala, bin 69 markete, bin 304 hastane, okul ve çeşitli kamu kuruluşları gibi kurumsal müşterilere ulaşıyor. Toplamda 3 bin 25 noktada hizmet veriyoruz” şeklinde konuştu.

YENİ FABRİKA GELİYOR

İHE Genel Müdürü Okan Gedik, Hadımköy'de açılacak olan yeni fabrika hakkında da konuştu. Gedik, “Hadımköy'deki dördüncü fabrikamızda Mart ayında test çalışmaları, Nisan- Mayıs gibi de seri ekmek üretimi başlayacak. Yeni fabrikanın normal somun ekmek üretim kapasitesi günlük 250 bin olacak” dedi.

“MECBUREN DEĞİŞİKLİĞE GİDECEĞİZ”

Artan maliyetler sebebiyle fırınlarda ekmek fiyatının 3.5 TL’ye çıktığı İstanbul’da, İHE normal ekmeği 1.25 TL’den satmayı sürdürüyor. Ucuz ekmeğe ulaşmak isteyen İstanbullular da İstanbul Halk Ekmek Büfeleri önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Çuvalı 127 TL'den uzun süreli un ihalesi yaptıklarını da açıklayan İHE Genel Müdürü Okan Gedik, “Tabii ihale miktarının sona ermesiyle ve artan maliyetlerle normal ekmekte mecburen değişikliğe gideceğiz” dedi.