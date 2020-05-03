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Halk  Ekmek Pideleri 535 noktada satışa sunuldu

İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Halk Ekmek, Ramazan ayına özel üretmeye başladığı pideleri, kent genelindeki 535 halk ekmek büfesinde satışa sundu.

03 Mayıs 2020 Pazar 18:57
Halk  Ekmek Pideleri 535 noktada satışa sunuldu


Halk  Ekmek Pideleri 535 noktada satışa sunuldu


İstanbul Halk Ekmek’in üretmeye başladığı Ramazan pidesi, İstanbullulardan yoğun talep gördü. Cebeci Fabrikası’nda tam kapasite ile üretilen pideler, kent genelindeki 535 halk ekmek büfesinde satışa sunuldu. El değmeden üretilen 300 gramlık pidenin fiyatı bu yıl da 1 TL olarak belirlendi.

İstanbullulara ucuz ve sağlıklı ekmek sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Halk Ekmek, Ramazan ayına özel üretmeye başladığı pideleri, kent genelindeki 535 halk ekmek büfesinde satışa sundu. Halk Ekmek’in Sultangazi Cebeci fabrikasında üretilen pideler ilk gün itibariyle İstanbulluların yoğun talebiyle karşılandı.

300 GRAMLIK PİDE 1 TL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, pide fiyatlarının 1 TL olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

“Halk Ekmek, artan maliyetlere rağmen İstanbul'a ucuz ve sağlıklı ekmek üretmeye devam ediyor. Bu Ramazan'da pide de üretmeye başladık, 300 gramlık pideyi halkımıza 1 liradan ulaştırıyoruz.”

SICAKKEN PİDE, SOĞUDUĞUNDA SANDVİÇ EKMEĞİ

Pidelerin el değmeden, hijyen kurallara uygun olarak üretildiğinin altını çizen İstanbul Halk Ekmek Genel Müdürü Salih Bekaroğlu ise şunları ifade etti:

“Bir hatta, yaklaşık 6 bin 500 adet pide üretebiliyoruz. Makinelerle üretim yaptığımız için kare şeklinde pide üretiyoruz. Geçtiğimiz yıllarda vatandaşın tepkisini ölçtüğümüzde, kare olan pidenin daha çok tuttuğu kanaati oluştu. Kare şeklindeki pide, sıcakken pide olarak tüketiliyor, soğuduğu zaman şekli sayesinde sandviç ve tost yapımına uygun oluyor.”

Anahtar Kelimeler:
Halk EkmekPideİBB
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