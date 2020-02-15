HALK GYO istikrarlı büyümesini sürdürdü

Yatırımlarıyla portföy çeşitliliğini artırarak istikrarlı büyümesini sürdüren Halk GYO, başarılı mali performansıyla aktif büyüklüğünü 3 milyar TL’nin üzerine taşıdı. 2019 yılını 321 milyon TL kar ile tamamlayan Şirketin özkaynakları 2,6 milyar seviyesine ulaştı. Ticari mülkten konuta, ofisten otele kadar çeşitlendirdikleri portföyleriyle istikrarlı büyümelerini sürdürdüklerini ifade eden Halk GYO Genel Müdür Vekili Erdal BEKİN, “Ülke geneline yaygın projelerimizin, yatırımcılarımızın ve faaliyet bölgelerimizde ikamet eden tüm paydaşlarımızın desteğiyle birlikte, kalıcı ve modern yapılara dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Finansal istikrarı ve zengin yatırım portföyüyle sektörün en güçlü şirketleri arasında yer alan ve gayrimenkul portföyünü kuruluşundan bu yana yüksek kira geliri elde edilebilecek ticari mülk ağırlıklı olarak geliştiren Halk GYO, geçtiğimiz yılda da, özkaynak ağırlıklı finansman modeliyle, istikrarlı büyümesini sürdürdü.Oluşturdukları katma değer ve istihdam olanaklarıyla ülke ekonomisine hizmet etme şansına sahip olmanın en büyük mutlulukları olduğunu ifade eden Genel Müdür Vekili Erdal BEKİN şunları söyledi; “Kurucumuz ve ana hissedarımız Halkbank’tan aldığı güven ve itibar ile 2010 yılında faaliyetlerine başlayan şirketimiz, yeni yılla birlikte 10’uncu yaşını kutlayacak olmanın heyecanını yaşıyor. Bugüne Kadar prestijli projelere imza atarak, geliştirdiğimiz portföy, yatırım çeşitliliği ve yarattığımız marka değeri ile ülkemize önemli hizmetlerde bulunduk. 477 Milyon TL özkaynak ile kurulan şirketimizin özkaynaklarını, bu ölçekteki şirketler için kısa sayılabilecek bir zaman diliminde 5 katından fazla artırarak bugün 2,6 milyar TL’ye taşıdık. Aktif büyüklüğümüzü 3 milyar TL’ye yükselttik. Gösterdiğimiz performansla, sektörde önemli bir oyuncu olduğumuzu kanıtladık. Ülke geneline yaygın projelerimizin, yatırımcılarımızın ve faaliyet bölgelerimizde ikamet eden tüm paydaşlarımızın desteğiyle birlikte, kalıcı ve modern yapılara dönüştüğünü görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Hedef ve stratejimize uygun olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam ederken istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz.”