Halkbank'ın aktif büyüklüğü 457 milyar TL

Türk Lirası’nı destekleyen ürünlere ağırlık vererek 2019 yılında bilanço kalitesini koruyan Halkbank, toplam kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 16,7 artışla 399 milyar TL'ye yükseltti. TL cinsinden nakdi kredilerdeki artış miktarı yüzde 28,6 olarak gerçekleşen Banka'nın aktif büyüklüğü ise; aynı dönemde yüzde 20,8 artışla 457 milyar TL oldu. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “Finansal kaynaklarımızı yurtiçindeki piyasa ihtiyaçlarına en uygun çözümleri üretmek için etkin şekilde kullandığımız bir yılı daha geride bıraktık. 2020 yılında yeni bir başarı hikâyesinin parçası olmak istiyoruz” dedi.

Kamu bankaları ve ekonomi yönetimi ile ilgili kurumların güçlü bir koordinasyon ve ortak hedefler etrafında kenetlenerek ekonomideki dengelenme sürecinde önemli rol aldığı 2019 yılında, Halkbank'ın KOBİ kredileri alanındaki pazar payı yüzde 18,5 olarak gerçekleşti. Bankanın toplam kredileri bir önceki yılın sonuna göre yüzde 16,7 artarken, Türk Lirası cinsinden nakdi kredilerdeki artış oranı yüzde 28,6 oldu. Döviz kurundaki oynaklığın azaldığı bu dönemde, müşterilerini Türk Lirası ürünler kullanmaya teşvik eden Bankanın toplam mevduatı ise; 298 milyar TL olarak gerçekleşti.

Yılın ikinci yarısında faiz oranlarında önemli bir düşüş yaşandığına ve tüm piyasa göstergelerinin olumlu yönde değiştiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şunları söyledi:“Ekonomi yönetimi ile ilgili kurumlarımız arasındaki uyum ve güçlü koordinasyon başarılı sonuçları da beraberinde getirmiştir. Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflere ulaşılması yönündeki kararlılığımızla bu yılı da yoğun bir şekilde sahada geçireceğiz, müşterilerimizin taleplerine en uygun çözümleri sunabilmek için büyük gayret göstereceğiz. İVME Finansman Paketi, İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, Ekonomi Değer Kredisi, Kampanyalı Konut Kredisi, Kampanyalı İhtiyaç Kredisi, TLREF’e Endeksli Kredi ve Yerli Üretim Taşıt Kredisi gibi yenilikçi ürünlerimizde kredi kullandırımımız 2019 yılında 30 milyar TL’ye ulaştı. Yenilikçi ürünlerimizle, müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz.”

“Türkiye'nin daha güçlü ve rekabetçi bir sanayisi olacak”

İlgili tüm bakanlıkların yeni dönem stratejilerinin merkezinde teknoloji odaklı dönüşümün yer aldığını ve bu konuda toplumsal bir değişim hareketi yaşandığına dikkat çeken Arslan,“Firmalarımız Ar-Ge ve teknoloji alanındaki yatırımlarını teşvik edecek pek çok mekanizmaya sahip olmuştur. Bu sürecin tamamlayıcısı olarak bankalarımız, reel sektörü rekabetçi hale getirmek üzere finansmana erişim kapasitelerini daha da artırmıştır. Ortak bir iradeyle hayata geçen bu politikaların, ülkemizin geleceğine önemli bir katkısı olacaktır. Türkiye katma değeri yüksek üretiminde uzmanlaşmış, ihracatta bölgesel bir güç olma hedefine bu çalışmalarla ulaşacaktır” dedi.

Yerli sanayiyi daha rekabetçi hale getirirken, istihdamı artırmanın da ana gündem maddeleri arasında yer alacağını bildiren Arslan, 2019 yılı sonunda 4 ayrı ana başlığı olan bir İstihdam Odaklı İşletme Kredisi, geliştirdiklerini söyledi. Halkbank bu ürünle, ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmaların finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarla karşılayacak ve firmaların istihdama olan etkilerinin artırılmasını sağlayacaktır.

“Esnafa özel önem veriyoruz”

Halkbank'ın reel sektöre verdiği desteğin baş aktörünün KOBİ'ler olduğu bu dönemde, esnaf ve sanatkâr kesimle işbirliğinin güçlendiğini ifade eden Arslan şöyle belirtti: “Hazine ve Maliye Bakanlığımız'ın desteği; Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri ile Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği'nin işbirliğiyle esnaf bankacılığı alanında çok önemli çalışmalar yapıyoruz. 2019 yılında 264 bin esnaf ve sanatkâra 25 milyar TL kredi kullandırarak esnaf kredileri bakiyemizi 41 milyar TL’ye, kredi bakiyesi bulunan esnaf ve sanatkâr sayısını ise 567 bine yükselttik. 2020 yılında da gerek Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle, gerekse Banka tarafından doğrudan kullandırım yoluyla, esnaf ve sanatkârlar işletme kredilerinde 200 bin TL, işyeri ve araç alımlarında 500 bin TL’ye kadar kredi kullanabileceklerdir. Faiz indirimleri kapsamında işletme kredilerinde 5 yıl, araç alımlarında 7 yıl, işyeri alımlarında ise 10 yıla kadar vade seçeneklerinden yararlanabileceklerdir.”

“Faizlerdeki gelişmeler bireysel kredi talebini olumlu etkiledi”

Halkbank'ın bireysel bankacılık alanında da kontrollü bir büyüme sağladığının altını çizen Arslan, faiz oranlarındaki değişimlerin kredi talebini olumlu yönde etkilediğini söyleyerek, “2019 yılında iyileşen mali piyasa koşulları, tüketicilerin bir önceki yıl ertelenen ihtiyaçlarının karşılanması noktasında yeni imkânlar sağlamıştır. Enflasyonda yaşanan iyileşmeyle birlikte konuttan taşıta, eğitimden sağlığa kadar müşterilerimizin her türlü harcamalarına özel yeni finansman imkânları geliştirilmiştir. Kamu bankaları olarak bu konuda da öncü olduğumuza inanıyoruz. Yeni yılda da müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.