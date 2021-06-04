Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Halkbank kadın kooperatiflerine yeni destek ürünleri

Halkbank, kadın girişimcilere verdiği desteği, kadın kooperatiflerine yönelik yeni ürünüyle pekiştiriyor

04 Haziran 2021 Cuma 20:24
Halkbank kadın kooperatiflerine yeni destek ürünleri

 Halkbank kadın kooperatiflerine yeni destek ürünleri

Sunduğu avantajlı desteklerle kadın girişimcilere öncelik sağlayan Halkbank, bu kez kadın kooperatiflerine yöneldi. Türkiye’de ilk kez tamamen bu konuya yönelik oluşturulan ‘Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’, kooperatiflerin finansman ihtiyaçlarına cevap vermeye ve bu sayede kooperatif üyesi kadınların gelişimine destek olmayı hedeflemektedir. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, yeni destek paketini Gaziantep’te düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Toplantısı’nda duyurdu. 

 

Halkbank; kadın girişimcilere ilham vermek amacıyla düzenlediği ‘Üreten Kadınlar Toplantıları’nın üçüncüsünü, Bursa ve Antalya’dan sonra Gaziantep’te gerçekleştirdi. Toplantıya Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı.   

Sunuculuğunu Meltem Acet’in üstlendiği etkinlikte başarılı girişimci kadınlar deneyimlerini aktarırken, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadınların ekonomik faaliyetlerini teşvik etmeyi amaçlayan yeni ve özgün bir çalışma olan Kadın Kooperatifleri Destek Paketi’ni hayata geçirdiklerini açıkladı. 

Kadın Kooperatifleri Destek Paketi ile Kadın Girişimcilere Güçlü Destek

Arslan, şunları söyledi: “8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde hayata geçirdiğimiz ve geniş ilgi gören avantajlı Kadın Girişimci Kredi Paketi’mizden sonra, bu kez kadın kooperatiflerine yönelmeye karar verdik. Biliyoruz ki, girişimci olmak için ilk adımı atmak hiçbir zaman kolay değildir. Bu açıdan kadın kooperatifleri oldukça elverişli bir ortam sağlamaktadır. Üretkenliği arttırmak için teşekkül ettirilen Kadın Kooperatiflerinin yaşadığı finansal sıkıntılar, büyümenin önünde engel teşkil edebilmektedir. Oluşturduğumuz Kadın Kooperatifleri Destek Paketi ile kooperatif çatısı altında faaliyet gösteren girişimci kadınlarımızın önündeki finansal engelleri aşmalarını hedeflemekteyiz. Paket çerçevesinde; makina, ekipman ve ticari araç alımı ile istihdam destek ve işletme sermayesi finansmanına yönelik azami 6 ay anapara ödemesiz dönemli olmak üzere toplam 60 aya varan vadelerde, 500.000-TL’ye kadar destek sunacağız.”

 

Kadın Girişimci Kredi Paketlerine yoğun ilgi devam ediyor

Halkbank Genel Müdürü, Dünya Kadınlar Günü’nden bu yana sağlanan Kadın Girişimci Kredi Paketlerine yönelik ilginin de güçlü şekilde devam ettiğini paylaştı. Osman Arslan, “Yaklaşık 3 ay içinde 29 binin üzerinde kadın girişimcimiz bu paketten faydalanmış ve 3 Milyar TL’ye yaklaşan kredi hacmi gerçekleşmiştir. Kredi talebinin en çok ticaret, hizmet ve imalat sanayi kategorileri için oluştuğunu görmekteyiz. Türkiye çapında aldığımız geri bildirimlerde kadın girişimcilerimizin son derece başarılı işlere imza attığına, sunduğumuz desteklerin ekipman alımı, ürün çeşitliliğinin geliştirilmesi ve istihdamın korunması veya arttırılması yolunda değerlendirildiğine ve kredilerin amaçlarına ulaştığına memnuniyetle tanık olmaktayız” dedi. Arslan, Halkbank olarak kadınların iş ve istihdam dünyasına katılımını desteklemeye ve bu yolda yenilikçi hizmetler geliştirmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi. 

Kredi, COVİD-19’un olumsuzluklarını gidermekte büyük destek sağladı

Halkbank Genel Müdürü sözlerini şöyle sürdürdü: ”Kadın girişimcilerimize kullandırdığımız kredinin müşteri deneyimine yönelik yaptığımız araştırmada; sağladığımız bu desteğin COVİD-19 sürecinde meydan gelen ciro eksikliği etkisini azaltma, işletmenin kira ve diğer borçlarını ödeme, üretim kapasitesini artırma, yeni cihaz ekipman yatırımı ve ürün geliştirme yönünden girişimcilerimize önemli derecede katkı sağladığı sonucuna ulaşılmıştır. Çalışmamıza katılanlar bu desteğin kendilerine önemli moral ve motivasyon sağladığını ifade etmiştir. Kadın girişimcilerimiz ayrıca, kredinin pozitif etkisinin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini öngördüklerini paylaşmıştır. Tüm bu veriler bize de moral sağlamış ve kadın girişimcilerimizi destekleyerek doğru yolda ilerlediğimizi kanıtlamıştır.”

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 9 ilden 9 örnek kadın girişimci

Halkbank Üreten Kadınlar Gaziantep Toplantısı’nda Kadın Girişimci Kredi Paketi’nden faydalanan kadınları temsilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki 9 kadın girişimciye üretkenliklerini desteklemek adına kredileri sembolik olarak takdim edildi. Ardından “İlham Veren Kadınlar” ve “Gelecek İçin Sıfır Atık” başlıklı paneller düzenlendi. 

Nilüfer Batur’un moderatörlüğünde düzenlenen ‘İlham Veren Kadınlar’ paneline Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı, SUGİSKAD Kurucusu ve Cevahir Han Yönetim Kurulu Başkanı Cevahir Asuman Yazmacı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kurucu Üyesi, GAGİKAD Kurucu Başkanı ve DreamOn Markası Kurucusu Serpil Karuserci ve Adıyaman 1954 Spor Kulübü Başkanı Cevher Erdem konuşmacı olarak katıldı. 

Zeynep Türkoğlu’nun moderatörlüğünde düzenlenen ‘Gelecek İçin Sıfır Atık’ panelinde ise konuşmacı olarak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Envanter ve Eğitim Şube Müdürü Hülya Çakır, Eray Plastik Kurucu ve Yöneticisi Müzeyyen Erakuman, Tarım ve Orman Müdürlüğü Proje Uzmanı ve Gaziantep Kadem Başkanı Aysel Eskici ve GAP İdaresi Başkanlığı İnsani ve Sosyal Gelişme Genel Koordinatörü Adalet Budak Akbaş yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Halk BankHalk Bank Kadın Kooperatifleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan'ın müjdesinden doğalgaz çıktı
Erdoğan'ın müjdesinden doğalgaz çıktı
Alkin | Bu enflasyona bakıp faiz düşürülmez
Alkin | Bu enflasyona bakıp faiz düşürülmez
Cisco inovasyonları görücüye çıkarıyor
Cisco inovasyonları görücüye çıkarıyor
Doğa Rutkay, Redoxon için kamera karşısına geçti
Doğa Rutkay, Redoxon için kamera karşısına geçti
Teksüt, İSO 500’de 410’uncu sırada yer aldı
Teksüt, İSO 500’de 410’uncu sırada yer aldı
İSTTELKOM, 2020’yi tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak kapattı
İSTTELKOM, 2020’yi tarihinin en yüksek gelirine ulaşarak kapattı
Muratbey’den yerli peynirlerle Çin çıkarması
Muratbey’den yerli peynirlerle Çin çıkarması
EİB ihracatı 15 milyar dolara koşuyor
EİB ihracatı 15 milyar dolara koşuyor
#EkosistemRestorasyonu | Sağlıklı Bir Çevre Hepimizin Ortak Geleceği
#EkosistemRestorasyonu | Sağlıklı Bir Çevre Hepimizin Ortak Geleceği
TOGG ödenmiş sermayesini artırdı
TOGG ödenmiş sermayesini artırdı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim