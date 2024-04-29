Halkbank’tan HUBrica ile Girişimcilere Tam Destek

Finansal teknoloji alanında yenilikçi projelere sahip olan girişimlerin gelişimine destek olacak programın 4 Mart 2024’te başlayan başvuruları 7 Nisan’da sona erdi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda başarılı bulunan 11 girişim, finansal teknoloji alanındaki projelerini HUBrica ile büyütecek ve ileri aşamalara taşıyacak.

Dünyada hızlı bir büyüme ve gelişim gösteren girişimcilik ekosistemine katkısını her geçen gün artıran Halkbank, yeni bir iş birliğine imza attı. Yıldız Teknik Üniversitesi bünyesinde girişimcilik ekosistemine yönelik programlar düzenleyen “YTU Startup House” ile birlikte HUBrica Hızlandırma Programı’nı hayata geçirdi. Başvuruları 4 Mart-7 Nisan 2024 tarihleri arasında alınan programın açılış toplantısı 26 Nisan 2024 tarihinde İstanbul Finans Merkezi’nde yer alan Halk Ofis Kuleleri’nde gerçekleştirildi. Açılış toplantısına, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Tamer Yılmaz ve YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman’ın yanı sıra, programın değerli eğitmen ve mentörleri ile programa kabul edilen 11 girişimin ekipleri katıldı.

“Girişimcilik ekosisteminde yeni bir hikâye yazılıyor”

Banka olarak, YTU Startup House ile yapılan iş birliği neticesinde girişimcilik ekosisteminde yeni bir hikâye yazmaya başlamaktan büyük mutluluk ve heyecan duyduklarını ifade eden Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, özellikle son yıllarda dünyada finansal teknolojilerin büyük bir gelişme gösterdiğini ve finans sektöründeki rolünün çok daha belirleyici hale geldiğini belirterek açıklamasına şöyle devam etti:

“Finans sektöründe teknolojinin rolü hiç olmadığı kadar belirleyici bir hale geldi. Girişimcilik ruhu ve teknolojiye olan bu büyük ilgi, finans sektöründe çığır açacak ortamlar ve fırsatlar oluşturuyor. Gelişen ve değişen finansal teknolojilerin ülkemizdeki öncü bankası olarak, ‘Fikirler HUBrica’da büyür’ mottosuyla duyurduğumuz Hızlandırma Programıyla fintek ekosisteminin gelişmesine katkı sunacağız. Bu program, aynı zamanda Bankamızın girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya, yenilikçi fikirleri desteklemeye ve finans sektöründeki dönüşümü hızlandırmaya yönelik taahhüdünün en güçlü göstergesidir.”

“Başarı yolculuğunuzda yanınızdayız”

Halkbank’ın köklü birikimi ve güçlü finansal yapısıyla üretim, yatırım, ihracat ve istihdamın artışına katkıda bulunan tüm girişimcilerin başarı yolculuklarında yanlarında olduğunu hatırlatan Osman Arslan, özellikle kadınların ve gençlerin yenilikçi ruhundan aldıkları ilhamla Halkbank’ın çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

HUBrica Hızlandırma Programı’nın hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Osman Arslan, “Programımızda yer almaya hak kazanan 11 girişimi tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Programın hayallerinizi gerçekleştirmenize ve başarıya ulaşmanıza yardımcı olacağına inanıyorum. HUBrica’nın sunduğu destek ve kaynaklarla, büyüme ve başarı yolculuğunuzda sizlerin yanında olacağız” dedi.

Hedef fintek sektörü

HUBrica Hızlandırma Programı, mobil ve analitik çözümlerle finansal hizmetleri yenileyen, hızlandıran ve tamamlayan fintek girişimlerinin hızla gelişerek ileri aşamalara taşınmalarına olanak sağlayacak.

Üst düzey network imkânı

Geniş kapsamlı bir değerlendirme sürecinden sonra programa kabul edilen girişimciler için online eğitim programları tasarlandı. 6 ay sürecek program boyunca uzman eğitmenler ve mentörler tarafından desteklenecek olan girişimciler, eğitim sonunda ürünlerini farklı pazarlarda ve platformlarda müşterilerle buluşturma imkânına sahip olacak. Programa dahil olan girişimciler, Halkbank yöneticileriyle bir araya gelerek üst düzey network kurma, kitle fonlama ve yatırımcı buluşmaları yoluyla yatırım alma imkânına da sahip olacaklar.

Demo Day fırsatı

HUBrica Hızlandırma Programı’nı başarıyla tamamlayarak mezun olan girişimler için Eylül 2024’te Demo Day etkinliği düzenlenecek. Programdan mezun olmaya hak kazanan girişimler, bu organizasyonda, girişimcilik ekosisteminin önemli temsilcileri karşısında proje sunumlarını gerçekleştirecek ve yatırım alma fırsatı elde edeceklerdir.

HUBrica Hızlandırma Programı’na kabul edilen 11 girişim ve faaliyet alanları

Kredibilite: Makine öğrenmesi modelleriyle güçlendirilmiş kişiselleştirilebilir bankacılık çözümleri sunan online kredi asistanıdır.

Finso: Anlaşmalı satıcılardan yapılacak alışverişlerin finansmanında kullanılmak üzere anlaşmalı bankalar üzerinden, kişiselleştirilmiş tüketici kredisi sağlayan uygulamadır.

Dostext: İşitme engelli bireyler için tam erişilebilir bankacılık çözümleri sağlayan uygulamadır.

Crowdvestor: Kitle fonlama platformlarındaki startupları analiz eden, yorumlayan, düzenli olarak raporlar oluşturan platformdur.

Senkrondata AI: Markalara gerçek zamanlı ve güvenilir rekabet verileri sağlayan uygulamadır.

Bloxima: İşletmelerin mevcut API altyapılarını kullanarak Blokzincir ve Metaverse ortamlarında ürün ve hizmet sunmalarını sağlayan girişimdir.

F-Ray: Makine öğrenmesi algoritmaları ile her türlü mali tablodan veri toplayarak anlık risk raporları oluşturabilen finansal analiz platformudur.

KYLR’S: Şirketlerin karbon analizini ve skorlamasını yaparak yeşil finansmana erişmelerini kolaylaştıran girişimdir.

KamyondaPOS: Lojistik sektöründe bireysel taşımacılık yapanlar için ödeme yöntemi geliştiren uygulamadır.

YANHAK: Çalışanların ücret paketlerini, yapay zeka desteği ile ihtiyaç ve yönelimlerine uygun olarak kişiselleştirebilmelerini sağlayan bir fintek çözümüdür.

Copetract: Firmalar arasında yapılan sözleşmelerin hızlı, etkin bir şekilde imzalanması ve yönetilmesi uygulamasıdır.