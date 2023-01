Haluk Bayraktar anlattı, milyonlar dinledi



Terörle mücadale başta olmak üzere çok, sınır ötesi tüm operasyonların en önemli unsuru olarak tarihe adını yazdıran Bayraktar İHA ve SİHA'ların üreticisi Baykar Teknoloji, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 'AKP tarafından kayırılıyor' iddiasına yanıt verdi.

Şirket yöneticisi Haluk Bayraktar ile Selçuk Bayraktar'ın dün sosyal medyadan yaptığı açıklamaların ardından bugün Habertürk'te canlı yayında kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Bir dönem bir avuç idealist Türk mühendis ve uzmanların kendi imkanlarıyla geliştirdiği İHA'lara yıllarca uçuş lisansı vermeyen, uçuş lisansı almak için kendi İHA'sını ABD'ye gitmesini isteyen Savunma Sanayii Müsteşarlığındaki duyarsız yöneticilerin yerini, DEVA Partisi mi aldı.

Montaj yerine yerli imkanlarla Türk gençlerinin başarısına güvenen Özdemir Bayraktar'ın öncülüğünde kurulan Bayraktar Teknoloji, AKP üstünden hedef alınıyor.

Açıklamaları sırasında AR-GE çalışmaları sırasında tek bir kuruşluk devlet desteği almadıklarını söylleyen Haluk Bayraktar'ın Habertürk'te açıklamalarından satır başları şöyle;

Biz 2021 yılında kamuoyunda paylaştık. 2022 Mart ayında KIZILELMA ismini verdik. Biz KIZILELMA'yı ilk kez 30 Ağustos 2022'de halkımızla buluşturduk. 14 Aralık'ta KIZILELMA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirdik. İlk uçuş havacılıkta çok önemli bir adımı ifade ediyor. KIZILELMA ile aslında bambaşka bir dünyanın bize kapılarını açtıran teknolojik platform. İlk uçuş çok kritik bir kilometre taşı. Havacılıkta ilk uçuş tarihi milattır. İlk uçuş tarihinden sonra servise giriş tarihi verilir. Kendi imkanlarımızla bu adımı attık. Bundan 20 yıl önce Baykar 5 kişilik bir ekipti. Baykar ile birlikte yürüyen bine yakın yerli tedarikçisiyle bu noktada.

HEDEFİMİZ UZAY TEKNOLOJİLERİ

Aslında şu an KIZILELMA kategorisinde bir teknolojik ürün dünyanın hiçbir ülkesinde yok. KIZILELMA aslında Türkiye'yi süper güç seviyesine çıkartacak teknoloji. Baykar'da 3 bin 500 insan var şu an. Türkiye'ye bambaşka kapılar açan alan aslında. Biz ilk varyant üzerinde çalışıyoruz. KIZILELMA her ürünün hayat döngüsü vardır. Hedefimiz artık uzay teknolojileri alanında yatırım yapmak. Uzayda da bizim hakimiyet oluşturmamız gerekiyor bu anlamda yeni hedef olarak uzay teknolojilerini belirledik.

Son 20 yılda savunma sanayinde çok kritik atılımlar yapıldı. Bugün 2 binden fazla firma var savunma sanayinde. 20 yıl önce Türkiye çok önemli karara imza atıldı. Tank, insansız hava araçları gibi çok büyük projelerin alım kararı vardı. Bir toplantıda dendi ki biz bu projeleri iptal ediyoruz tamamını yerli yapacağız. Savunma sanayi çok büyük katma değeri olan alanlar, bir de işin parasını verseniz dahi size bunu vermiyorlar. Türkiye 90'lı yıllarda Amerika'dan insansız hava araçlarını satın aldı. O uçaklar ortalamada 100 saati dahi doldurmadan envanter dışı bırakıldı. Bayraktar TB2 SİHA'ları 600 bin saati buldu. Müthiş bir gelişim var. İlk kez savunma sanayinde 2004 yılında o zaman dendi ki rekabete açık yapacağız.

BAYKAR'A DEVLET DESTEĞİ POLEMİĞİ

Konuyu 180 derece tersinde gösterme çabası. 2004 yılında biz ufacık bir firmaydık. Sonra savunma sanayi başkanlığı dedi ki bizim mini insansız hava aracına ihtiyacımız var. 4 firma katıldı, bir tanesi de üniversiteydi. Biz o işi aldık teslim ettik. En ufak bir AR - GE desteği yoktu. Türkiye için insansız hava aracı bir kıvılcımdır. İHA Türkiye için dönüm noktası diye 20 yıl önce söyledik. Siz sıfırdan bir teknolojik yapı geliştiriyorsanız belli aksaklıklar yaşanabilir. Biz Baykar'ın tarihi boyunca çok ince oyunlarla karşılaştık. Bu işleri durdurmak kolay, yapmak zor. Şu an öyle büyük iftiralarla karşıyayız ki...

BAYRAKTAR TB2'NİN İLK HİKAYESİ

Dediler ki savunma sanayi başkanlığı bizim bu alandaki başarılarımızı gördüler ki, sizi rekabet usulüyle davet ediyoruz. 15 bin feet irtifaya çıkabilen havada 6 saat kalabilen 100 kilometrelerden haberleşen bir taktik sınıfı insansız hava projesine iki firmayı davet ediyoruz. Hiçbir devlet desteği, AR - GE yok. Dediler ki sizin bu işe girebilmeniz için teminat mektubu istiyoruz dediler. O zaman bize çok ufak bakılıyor. Biz 2 yıl boyunca bu projeye çalıştık. Bayraktar TB2'nin nasıl doğduğunu anlatıyorum. 2007'de davet edildik. Pist bulamıyoruz. Kendi imkanlarımla uçak yaptım test uçuşu yapamadım. İzinsiz yaptı ilk uçuşunu. Bayraktar TB2'nin ilk versiyonu öyle uçtu. Teminat mektubu hiçbir banka bize vermiyor. Selçuk Bayraktar ekiple Sinop'a gitti. Orada uçağı uçururken uçaklardan bir tanesi bir baskı yapıyorlar Selçuk'a. Daha hızlı çık diye çok büyük baskı geliyor uçak kaza kırım geçiriyor. Ben askerlikten izin alıp Sinop'a gittim. Biz ikinci uçakta devam ettik biz 19 bin feete çıktı. Cuma günü son uçuş yapılıyor, uçak havada 3 ekim 2009. Gece 10 uçak otomatik indi. Oradan o heyetin üyesi olmayan bir kişi dedi ki ben bu uçağın otomatik indiğine inanmıyorum. Dedi ki tuşa bastınız. Çavuş esas duruşa geç dedi bana. Bunlar hemen beni tutuklatmak için Ankara'yı aradılar. Devlet hiçbir destek vermemiş, bütün varlığını yatırmışsınız bunu ülkenin askerine sunuyorsunuz karşılaştığınız şeye bakın. Bir anda çavuş esas duruşa geç moduna geçiyorsunuz. O dönemin Ankara'daki savcısı herkesin ifadesini alın ve tutuklamayın. Bu kişi heyette değil. Bu kişi bu olaydan sonra askeriyeden istifa edip rakip firmaya girdi.

DÜNYA KONUŞUYOR

Bayraktar TB2 dünya konuşuyor 27 ülkeye ihracat sözleşmesi imzalanmış. Ukrayna savaşın en büyük katkı Bayraktar TB2 sundu. Polonya'da insan hakları savunucuları para topladı Bayraktar TB2 almak için. Hiç bilmeyenler ya da kasıtlı olarak iftira atıyor. Biz Bayraktar TB2 almak için sıraya girdik diye açıklama yapan ülke liderleri var.

TEK KURUŞ KREDİ KULLANMADIK

Biz 2016 zaten Bayraktar TB2'yi geliştirmiş ve teslim etmiş bir firmaydık. Baykar, bütün yaptığı işler boyunca tek kuruş kredi kullanmamış firma. Biz iş yaptığımız devlet kurumlarından bir kuruş AR - GE desteği almadık. Nakit hibe kullanmadık. Bugün 2022 yılında Baykar'ın imzaladığı sözleşmelerin yüzde 99.3'ü ihracattan. Baykar'ın varlığı zaten rekabet ortamı oluşturuyor. En temel bu alandaki vizyonumuz bu işlerin rekabete açılması.