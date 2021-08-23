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Hamidiye, bakanlık onaylı suyu satıyor

Son günlerde basında ve sosyal medyada, “Kemer Su İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.” ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki HAMİDİYE AŞ arasındaki iş ilişkisine dair yanlış haberler ve yorumlar yer almıştır.

23 Ağustos 2021 Pazartesi 21:07
Hamidiye, bakanlık onaylı suyu satıyor

Hamidiye, bakanlık onaylı suyu satıyor


İBB iştiraki HAMİDİYE, kamuoyunda bahsi geçen ve izni bulunan firmadan 12 ay kaynak suyu tedariki yapmıştır. Bu süre zarfında uygun üretim yapılıp yapılmadığı Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Valiliği’nce periyodik olarak denetlemiştir.

Son günlerde basında ve sosyal medyada, “Kemer Su İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.” ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki HAMİDİYE AŞ arasındaki iş ilişkisine dair yanlış haberler ve yorumlar yer almıştır.

HAMİDİYE AŞ, 01.07.2020- 01.07.2021 tarihleri arasında talepleri karşılamak için söz konusu firmadan fason kaynak suyu tedariki yapmıştır. 

Firma, yönetmelik gereği su üretimi yapmadan önce, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nden ekteki belgede yer aldığı gibi “Kaynak Suyu Üretim İzni”ni almıştır.

Uygun üretim yapılıp yapılmadığı, yine ekteki belgelerde yer aldığı gibi 3 ayda bir İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü’nce; yılda bir kez de Sağlık Bakanlığı’nca kontrol edilmiştir. Uygunluk raporları alınmıştır. Sözleşme süresince teftişler, 25/06/2021 tarihine kadar eksiksiz yapılmıştır.

Firmadan su alımına dair sözleşme süresi, 01.07.2021 tarihinde bitmiştir. HAMİDİYE AŞ, bu tarihten sonra bahsi geçen firmadan su satın almamıştır.


 

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Anahtar Kelimeler:
HamidiyeİBB
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