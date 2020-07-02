Hamidiye.istanbul halkın favorisi ödülünü aldı

Hamidiye Kaynak Suları’nın internet sitesi olan www.hamidiye.istanbul, 28 kategoride gerçekleşen Altın Örümcek Ödülleri'nde yiyecek ve içecek kategorisinde Halkın Favorisi Ödülü’nü aldı. Site, aynı kategoride yapılan jüri oylamasında da ikinci oldu.

Web ve internet teknolojileri, pazarlama ve iletişim alanlarında her sene en başarılı projelerin seçildiği Altın Örümcek Ödülleri’nde, bu yıl, 28 farklı kategoride, 246 proje finale kaldı. Projelerin yarıştığı 18 Mayıs - 12 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan halk oylamasında, 65 bin 960 tekil kullanıcı oy kullandı. Kullanılan oyların toplamı 577 bin 284’ü buldu. Yapılan oylama sonrasında, Hamidiye Kaynak Suları’nın internet sitesi www.hamidiye.istanbul yiyecek ve içecek kategorisinde juri oylamasında ikinci olurken aynı kategoride Halkın Favorisi Ödülü’nü elde etti.

“ÇALIŞMALARIMIZIN TAÇLANMASINDAN GURUR DUYUYORUZ”

Hamidiye Kaynak Suları AŞ Genel Müdürü Sertaç Nişli ödülle ilgili olarak şunları söyledi:

“Gözbebeğimiz olan Hamidiye markası, İstanbul’un Değeri sloganı ve yenilikleriyle adından her geçen gün daha çok söz ettiriyor. Hamidiye olarak, çağımızın gerektirdiği dijital teknolojilere ve kullanıcı dostu uygulamalara yatırım yapıyor ve çalışmalarımızın Altın Örümcek Ödülleri ile taçlanmasından gurur duyuyoruz”

SU TEK TIKLA KAPINIZDA

Köklü kurumsal geçmişi ve İstanbul’da suyun tarihi gibi özel bilgileri barındıran, aynı zamanda tüm ürün, kalite ve üretim bilgilerini içeren özel tasarıma sahip siteden, online sipariş de verilebiliyor. 1902’den günümüze tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir su ihtiyacını karşılamakta olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki, ‘İstanbul’un Değeri’ Hamidiye Kaynak Suları, www.hamidiye.istanbul internet sitesi üzerinden tek tuşla, güvenilir ve kullanıcı dostu online su siparişi imkanı sunuyor.