Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15°
kapalı
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil
BİST
88010
ALTIN
341.603
DOLAR
6.5510
STERLİN
8.1478
EURO
7.2429

Hamidiye.istanbul halkın favorisi ödülünü aldı

Web ve internet teknolojileri, pazarlama ve iletişim alanlarında her sene en başarılı projelerin seçildiği Altın Örümcek Ödülleri’nde, bu yıl, 28 farklı kategoride, 246 proje finale kaldı

02 Temmuz 2020 Perşembe 10:02
Hamidiye.istanbul halkın favorisi ödülünü aldı

Hamidiye.istanbul halkın favorisi ödülünü aldı

Hamidiye Kaynak Suları’nın internet sitesi olan www.hamidiye.istanbul, 28 kategoride gerçekleşen Altın Örümcek Ödülleri'nde yiyecek ve içecek kategorisinde Halkın Favorisi Ödülü’nü aldı. Site, aynı kategoride yapılan jüri oylamasında da ikinci oldu.

Web ve internet teknolojileri, pazarlama ve iletişim alanlarında her sene en başarılı projelerin seçildiği Altın Örümcek Ödülleri’nde, bu yıl, 28 farklı kategoride, 246 proje finale kaldı. Projelerin yarıştığı 18 Mayıs - 12 Haziran 2020 tarihleri arasında yapılan halk oylamasında, 65 bin 960 tekil kullanıcı oy kullandı. Kullanılan oyların toplamı 577 bin 284’ü buldu. Yapılan oylama sonrasında, Hamidiye Kaynak Suları’nın internet sitesi www.hamidiye.istanbul yiyecek ve içecek kategorisinde juri oylamasında ikinci olurken aynı kategoride Halkın Favorisi Ödülü’nü elde etti.

“ÇALIŞMALARIMIZIN TAÇLANMASINDAN GURUR DUYUYORUZ”

Hamidiye Kaynak Suları AŞ Genel Müdürü Sertaç Nişli ödülle ilgili olarak şunları söyledi:

“Gözbebeğimiz olan Hamidiye markası, İstanbul’un Değeri sloganı ve yenilikleriyle adından her geçen gün daha çok söz ettiriyor. Hamidiye olarak, çağımızın gerektirdiği dijital teknolojilere ve kullanıcı dostu uygulamalara yatırım yapıyor ve çalışmalarımızın Altın Örümcek Ödülleri ile taçlanmasından gurur duyuyoruz”

SU TEK TIKLA KAPINIZDA

Köklü kurumsal geçmişi ve İstanbul’da suyun tarihi gibi özel bilgileri barındıran, aynı zamanda tüm ürün, kalite ve üretim bilgilerini içeren özel tasarıma sahip siteden, online sipariş de verilebiliyor. 1902’den günümüze tüketicilerin sağlıklı ve güvenilir su ihtiyacını karşılamakta olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki, ‘İstanbul’un Değeri’ Hamidiye Kaynak Suları, www.hamidiye.istanbul internet sitesi üzerinden tek tuşla, güvenilir ve kullanıcı dostu online su siparişi imkanı sunuyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
E-ticaret Uzmanı Fırat Sevinçgüler Covid19 sonrası e-ticaret artışını anlattı
E-ticaret Uzmanı Fırat Sevinçgüler Covid19 sonrası e-ticaret artışını anlattı
Gizia Gate Couture Mağazası Abdi İpekçi Caddesi’nde açıldı
Gizia Gate Couture Mağazası Abdi İpekçi Caddesi’nde açıldı
Fintech’lerin önünü açacak regülasyonlara ihtiyaç var
Fintech’lerin önünü açacak regülasyonlara ihtiyaç var
Pandemi sürecinde ilk Eurobond tahvil ihracı Akbank'tan
Pandemi sürecinde ilk Eurobond tahvil ihracı Akbank'tan
TSN Teknolojisi ile fabrikalar çok daha akıllı
TSN Teknolojisi ile fabrikalar çok daha akıllı
Odeabank, sermaye piyasalarına Tacirler Yatırım ile açılacak
Odeabank, sermaye piyasalarına Tacirler Yatırım ile açılacak
Çiğdem Erol, IBS Özel Projeler ve Plasman Başkanlığına atandı
Çiğdem Erol, IBS Özel Projeler ve Plasman Başkanlığına atandı
Beykoz Karpuzu lezzetiyle İstanbul'u saracak
Beykoz Karpuzu lezzetiyle İstanbul'u saracak
MAPFRE Sigorta’dan Konut Sigortası yaptırmak isteyenlere 6 önemli kavsiye
MAPFRE Sigorta’dan Konut Sigortası yaptırmak isteyenlere 6 önemli kavsiye
İBB'ye en çok sosyal yardım talebi geldi
İBB'ye en çok sosyal yardım talebi geldi

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim