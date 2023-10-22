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Hamsi fiyatları Karadeniz'de 30 liraya kadar düştü

Av sezonunun açılmasının ardından Rize'de balıkçı tezgahları hamsi ile doldu, fiyatı 30 liraya kadar düştü. Esnaf, astığı dövizler ile düşen fiyatı duyurup, vatandaşa çağrı yaptı.

22 Ekim 2023 Pazar 14:44
Hamsi fiyatları Karadeniz'de 30 liraya kadar düştü






Hamsi fiyatları Karadeniz'de 30 liraya kadar düştü

Dar gelirli mutfaklarının balık mevsiminde baştacı hamsi fiyatları 100 liranın altına düşüyor. Rize'de kilosu 30 liraya kadar inen hamsi, İstanbul'da hafta başı sofraya daha ucuza gelebilecek.

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan dip trol ve gırgır ağları ile avcılık için genel av yasağı, 1 Eylül'de sona erdi. Balıkçılar da 'Vira bismillah' diyerek, ağlarını denizle buluşturdu.


İstavritle açılışı yapılan balık sezonunda tezgahlar, hamsi ile de erken buluştu. Bol miktarda avlanan hamsinin sezon başında kilosu 150 liradan satışa sunulurken, bugünlerde fiyatı 30 liraya kadar düştü. Kasa fiyatı ise 300 lira oldu. Rize'nin Pazar ilçesinde balıkçılık yapan Ali Şimşek, hamsi bolluğunu tezgahına astığı dövizlerle duyurdu. Dövizlerde, '100 gram döner fiyatına kasa', 'Patron çıldırdı', 'Yesin millet', 'Komşulara haber ver' gibi yazılar yer aldı.

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