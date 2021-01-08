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Hamsi katliamına bakanlık sonunda dur dedi

Yıllardır avlanması yasak olan yavru hamsileri acımasızca teknelere dolduran balıkçılara beklenen yasak geldi.

08 Ocak 2021 Cuma 06:11
Hamsi katliamına bakanlık sonunda dur dedi

Hamsi katliamına bakanlık sonunda dur dedi


Denizlerde balık stoklarını neredeyse bitirme noktasına getiren, av yerine katliam için ağ atan teknelere Tarım ve Orman Bakanlığı ilk kez önemli bir yasaklama getirdi. Şimdilik 10 gün sürecek olan Hamsi avı yasağı, alınan önlemler yetersiz kalırsa uzatılabilecek. Hamsi için alınan kararın diğer balık türlerini de kapsaması için bazı sivil toplum kurumları harekete geçti. 

KURALLARA UYMADILAR 


Tarım ve Orman Bakanlığı, Karadeniz'de avlanan hamsi balıklarında; yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındakilerin oranının artması nedeniyle hamsi avına 10 gün süreyle yasak getirmesi sektörde tartışmaları yeniden alevlendirdi. Balıkçıların kural tanımaz uygulamaları yüzünden Karadeniz, Marmara Denizi'ndi adeta çölleştirdi. Yavru balık avlama yasağını şimdiye kadar defalarca ihlal eden tekne sahiplerine yönelik yaptırımlar caydırıcılıktan uzak kalınca Tarım ve Orman Bakanlığı sonunda av yasağı uygulamasına geçti. 

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altında olanların oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğu tespit edildiği vurgulandı. 

Açıklamada, “Son günlerde yapmış olduğumuz gözlemlerde ve araştırma kuruluşları tarafından yapılan izleme çalışmalarında, Marmara Denizi'nde ve İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinin batısındaki hamsi stoklarında balığın biyolojisi açısından bir olumsuzluk bulunmadığı, ancak İstanbul Boğazı'nda ve Karadeniz'in büyük bir bölümünde avlanan hamsi balıklarında yasal avlanabilir boy uzunluğunun altındaki bireylerin oranında artış olduğu ve et verimlerinin de oldukça düşük olduğu tespit edilmiştir. Yaşanan bu durumun, gelecek yılların hamsi stoklarına ve anaçlarına olumsuz etki edeceğinden dolayı balıkçılık yönetimi açısından acil bir önlem alınması gerekliliği ortaya çıkmıştır” denildi. Yasal avlanabilir hamsi boy uzunluğu ise 9 cm.

'20 GÜN DAHA UZATILABİLİR'

İstanbul Boğazı’nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul ili Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda 08 Ocak 2021’den itibaren her türlü av aracıyla ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulduğunun belirtildiği açıklamada “Bu süre içerisinde bakanlığımızca yapılacak gözlem ve incelemeler neticesinde hamsi balıklarının biyolojisinde bir düzelme olmaması halinde, 10'ar günlük periyotlarla 20 gün daha hamsi avcılığı durdurulabilecek olup, konuya ilişkin gerekli hassasiyetin gösterilerek kontrol ve denetim faaliyetleri yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Hamsi AvıBalık AvıAv Yasağı
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