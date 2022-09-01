Hangi mevsimde, hangi balığı yemeli | Uzman tavsiyeleri

Nisan ayından itibaren azalan balık çeşitliliği, yavaş yavaş son buluyor. Eylül ayı itibariyle dolacak olan balık tezgahları, birçok yurttaşı ağırlayacak.

Av yasağının bitmesiyle balıkçılar denizlerde av sezonunu açtı.

Saymakla bitmeyecek faydası olan balığın besin değeri türüne göre değişiyor.

Uzmanlara göre haftada en az 3 gün balık tüketilmesi gerekiyor. Peki, hangi balığı ne zaman tüketmeliyiz? İşte, balığın çeşidine göre en doğru tüketim zamanı...

EYLÜL

Eylül ayının 1'i itibariyle balık sezonu yavaş yavaş başlar.

Eylül ayında tüketilmesinin tam zamanı diyebileceğimiz 3 balık sırayla; barbun, palamut ve lüferdir. Palamutun avlanması için yasal boy ise 25 cm'dir. Bu ay çinekopun avlanmaması gerekir. Çinekop balığının gelişerek lüfer olup, üremesi daha bilinçli ve sağlıklı bir harekettir.

EKİM

Balık sezonunun en canlı aylarından biridir. Ekim ayının en lezzetli balıkları; palamut, levrek ve barbundur. Ekim ayı palamutun yağlandığı, tat açısından en değerli olduğu aydır.

Ekim ayında lüferi tüketmemeliyiz çünkü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan bir tür. Lüferin boğaz sularında var olma mücadelesine tüketmeyerek ve avlamayarak, katkıda bulunuyoruz.

KASIM

Kasım ayı ile birlikte denizlerde bolca torik akışı görülür. Torik palamutun 50-55 cm boyutuna verilen addır. Bu ay uskumru, lüfer, hamsi çok lezzetli olur.

Barbun, mercan, levrek de gönül rahatlığıyla tüketilebilir.

ARALIK

Havaların iyice soğumasıyla denizlerin ve tezgahların şampiyonu hamsi, tüketilmesi gereken balıkların başında yer alır.

Hamsiyi mercan ve levrek balığı takip ederken, çinekop ve mezgitten aralık ayında uzak durulması gerekir.

OCAK

Şüphesiz ocak ayı, balık sezonunun en verimli aylarından biridir. Bu ay hamsiler iyice büyür ve tüketilmesi için en doğru zamanlardan biridir. Yine torik, ocak ayında da lezzetli olur ve önerilir. Levrek ve mercan bu ay hamsinin lezzetiyle yarışan balıklardan...

ŞUBAT

Ancak çinekoptan uzak durulması gerekir. Mezgit, izmarit ve sardalya da bu aylarda önerilmiyor.

Balık sezonunun en verimli ayı, şubat ayı desek yeridir. Şubat ayının en verimli balıkları; hamsi, izmarit ve mezgittir.

Bu ay torik, levrek ve palamutta rahatlıkla tüketilebilir balıklar arasında yer alıyor.

MART

Bahar ayı olarak geçen ancak kış ayları kadar soğuk olan mart ayı da balık tüketimi açısından verimli bir aydır.

Kışın etkisi gördüğümüz son ay olan martta, lezzetlenen balıklar: levrek, mercan, palamut, olarak yer alıyor. Torikte hala tüketilebilir balıklar arasında.

NİSAN

Nisan ayı mezgit ayı olarak biliniyor. Bol beyaz etli, kılçıksız, lezzetli mi lezzetli mezgitin tam zamanı...

Bu ay sardalya ve hamsi tüketilebilirken, çinekoptan uzak durulması gerekiyor.

MAYIS

Havaların ısınmasıyla balık çeşitliliğinin de azalmaya başladığı nisan ayında tekir, iskorpit ve minekop tavsiye ediliyor.

Levrek ve dil balığınında tam zamanı olmasa da tüketilebilir.

HAZİRAN

Yaz mevsiminin ilk ayı olan haziranda yine sardalya tüketilebilir balıkların başında geliyor.

Çipura, levrek de yenilebilir balıklar arasında.

TEMMUZ

Temmuz ayı sardalyanın tam zamanı olarak biliniyor. Bu ay sarıağız, orfoz, trança gibi çok aşina olmadığınız ama kesinlikle tatmanız gereken lezzetler de denenebilir.

Temmuz ayında uzak durulması gereken balıklar ise; hamsi, kalkan ve izmarittir.

AĞUSTOS

Ağustos ayının bitimine doğru denizlerde çingene palamudu görülür.

Av sezonun hala yasak olduğu bu ayda küçük kayık balıkçıların tuttuğu çinekop, sarıağız, sinarit, kaya balığı, orkinos, sarıkanat lezzetlidir. Av zamanı gelemeyen küçük balıklar çeşitliliğin azalmaması açısından avlanmamalı ve tüketilmemelidir. Balığın asıl zamanı sezonun açılmasıyla başlar.

