Hastaneler, Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi ile Donatılıyor

Türk sağlık sisteminin yoğun bakım servisleri, dijital dönüşüm sürecinde daha güçlü hale geliyor. Yurt genelinde tüm hastanelerin Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi'ne geçişi konusunda büyük aşama kaydedildiğini söyleyen Rasyotek Bilişim A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Pak, tamamı yerli imkanlarla geliştirilen Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi ile hem can kayıplarının daha aza indirileceğini hem de büyük oranda tasarruf sağlanacağını söyledi.

Yüzde 100 Türk sermayesi ve Türk yazılım mühendisleri tarafından geliştirilen Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi'nin 6 büyük hastanede kuruluşunun tamamlandığını söyleyen Haldun Pak, sistemin hastane personeli üzerindeki yükü büyük oranda hafiflettiğini ifade etti.

YBBYS KAÇ HASTANEDE KURULACAK?

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi'nin pandemi sürecinde önemli bir sınavdan geçtiğini söyleyen Pak şu bilgileri verdi: "30 Eylül 2021 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan Sağlık İstatistikleri Yıllığı Haber Bülteni 2020 verilerine göre erişkin, çocuk ve bebek olarak üç ayrı kategoride Sağlık Bakanlığı, Özel ve Üniversite Hastanelerinde toplam 47.700 adet yoğun bakım yatağı bulunmaktadır. Bu sayı, pandemi döneminde de hızla devam eden yeni hastane açılışlarını da dikkate alırsak her geçen gün artmaktadır. Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi kademeli olarak tüm bu yataklara kurulacaktır."

SAĞLIK KURUMLARINDA TASARRUF SAĞLAYACAK

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi'nin kendi yazılım ekibi ve mühendisleri tarafından geliştirildiğini ifade eden Pak şunları söyledi: "Rasyomed Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden örnek verecek olursak her bir hemşirenin 12 saatlik mesaisinde ortalama 95 dakika zaman tasarrufu sağlamaktadır. Bu zaman dilimi çok ciddi oranda tasarruf anlamına gelmektedir. Aynı zamanda dijitalleşme ile sürdürülebilir bir dünyaya katkı, kâğıt israfının önlenmesi, insan kaynaklı hataların önüne geçilmesi de YBBYS’nin ekonomik, sosyal ve ekolojik anlamda kritik öneme sahip olduğunu göstermektedir."

YBBYS İLE HANGİ YENİLİKLER GELECEK?

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemi; yoğun bakımda görevli hemşirenin düzenli olarak yapması gereken kontrolleri otomatik olarak sisteme aktarmakta ve hasta kartına işlemektedir. Bu sistem ile bir hemşirenin 12 saatlik mesaisinde ortalama 95 dakika zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Ortalama olarak verilen bu süre; hastanelerin dinamiklerine, iş gücü çizelgelerine ve kullandıkları sistemlere göre de artabilmektedir.

Ayrıca, gün sonunda e-Nabız sistemine yüklenmesi gereken “Yoğun Bakım Formu”nun otomatik olarak HBYS’ye aktarılmasıyla manuel girişlerde harcanan zamandan tasarruf edilmektedir.

YBBYS, hastanın yaşamsal verilerindeki (solunum, kalp atışı vb.) hayati durumunu etkileyebilecek ani değişiklikleri sisteme yansıtmaktadır. Görevli hemşire ve hekime kritik anlarda yazılım üzerinden, alarm mekanizması ile otomatik bildirim gönderebilmektedir.

Tedavi protokollerinde yapılan tüm değişiklikler, geliştirilen yazılım ile kaydedildiğinden yoğun bakım içerisindeki tüm süreçler anlık olarak takip edilebilmektedir. YBBYS’nin detaylı raporlama kabiliyeti ile yoğun bakım yönetim planlamasına katkıda bulunulur.

Rasyomed özelinde yazılımını gerçekleştirdiğimiz YBBYS, sahip olduğu entegrasyon kabiliyeti sayesinde Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS), Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi (LBYS) ve PACS Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi ile entegrasyon sağlayarak tüm bilgilere tek platform üzerinden erişim olanağı sunar. Monitörler, ventilatörler, kan gazı makineleri, diyaliz makineleri, EKG, hemoglobin sayıcılar, infüzyon pompaları ile entegrasyon sağlayabilmektedir.

Ayrıca hastanın durumundaki değişiklikler, akıllı bildirimler ile anlık takip edilebilir. Hastalarda oluşabilecek sepsis ve hiperglisemi gibi durumlar için risk aralıkları tanımlanabilir. Bu durum, yoğun bakımlardaki can kayıplarının önüne geçilmesi adına büyük öneme sahiptir.

YOĞUN BAKIMLARDA CAN KAYBI ORANI DÜŞECEK

Yoğun bakımlarda yatış nedenlerine göre değişmekle birlikte Türkiye’de kardiyovasküler sistem hastalıkları, nörolojik sistem hastalıkları, postoperatif nedenler, onkolojik hastalıklar, travma hastaları ve zehirlenmeler sonucu yoğun bakıma yatış gerçekleştiren hastaların mortalite (ölüm) oranlarının %30’un üzerinde olduğu görülmektedir. Burada atlanmaması gereken çok önemli bir noktada şudur ki genelde yoğun bakımda yaşanan ölümler, yatış sebepli hastalıklardan ziyade sepsise bağlı ölümlerdir.

Yoğun Bakım Bilgi Yönetim Sistemleri bu anlamda entegrasyon sağlanan cihazlar aracılığıyla tüm verilerin anlık incelenmesine ve kritik durumlarda alarm sistemleri ile ilgili hemşire ve hekime bildirimde bulunması kabiliyetiyle sepsis kaynaklı ölümler başta olmak üzere ölüm oranlarını fark edilir düzeyde düşürebilecektir.

SİSTEM MALİYETİ NE KADAR OLACAK?

Hastaneler için günlük yatak başına 10 lira bir maliyeti bulunmaktadır. Aynı zamanda cihazları çok eski olan hastanelerin cihaz yenilemesi de gerekecektir.