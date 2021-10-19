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Hatalar yapay zeka olmadan da önlenebilir

Online pazaryerlerinin, yaşanan teslimat sorunlarında müşteri mağduriyetlerine engel olmak amacıyla satıcılara uyguladığı cezalar, birçok satıcının korkulu rüyası haline geldi. Peki tek çözüm yapay zeka tabanlı bir depo yazılımı mı? İşte teslimat hatalarına karşı alınabilecek 4 manuel önlem!

19 Ekim 2021 Salı 10:43
Hatalar yapay zeka olmadan da önlenebilir

Hatalar yapay zeka olmadan da önlenebilir

Online pazaryerlerinin, yaşanan teslimat sorunlarında müşteri mağduriyetlerine engel olmak amacıyla satıcılara uyguladığı cezalar, birçok satıcının korkulu rüyası oldu. Satıcılar pazaryerlerinin bu tür uygulamalarından kaçınmak kendi pazaryerlerini kurmaya başladı. Ancak bu da bir çözüm değil. Teslimat aşamasında yaşanan her sorun bu defa da müşteri memnuniyetsizliği ve dolayısıyla müşteri kaybı, hatta sosyal medya üzerinden itibar kaybı olarak geri dönmekte. Peki doğru bir depo yönetimi yaparak teslimat hatalarını sıfıra indirmek mümkün mü? TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, yapay zeka tabanlı bir depo yazılımı kullanmadan da hataları minimize etmenin mümkün olabileceğini ifade ediyor.

YAPAY ZEKASIZ 4 MANUEL ÖNLEM

Online ticaretin bir anda kapasitesini aşan bir yük ile karşı karşıya kaldığı için teslimat sorunlarının ortaya çıktığını belirten Çiğdemli, satıcı ve markaların itibar ve müşteri kaybı yaşamadan teslimat süreçlerini yönetebilmeleri için şu tavsiyelerde bulunuyor: “Bir depoda ilk yapılması gereken adreslemedir. Her ürün ve ürün grubu için adresleme yapılmalı, depolar raf raf ve bölüm bölüm kategorize edilmelidir. Bir diğer önemli husus ise, depoda siparişler toplanmadan önce fatura kesilmemesidir. Fatura bazen görevli depoya gidene kadar kaybolabiliyor, görevli cebinde faturayla tuvalete bile gitse arada geçen o kısa sürede kaybolabiliyor. Bu da müşterinin teslimatının hiç yola çıkmaması anlamına geliyor. Ürünler depodan alınıp paketlendikten sora faturalar kesilip eşleştirme yapılmalıdır. Satıcı için iadeleri kontrol altında tutması da çok önemlidir. Bunun için tek kişiye güvenilmemeli, birbirlerini kontrol edebilecek en az iki veya üç kişi görevlendirilmelidir. Yetkinin tek kişide olduğu durumlarda, hırsızlık ve sahtekarlık gibi adli vakalar yaşanabilmektedir. Son olarak da stok kontrollerinin her gün yapılmasını tavsiye ediyorum. Pazaryerinde görünen stokla depo ve e-ticaret sitesindeki stoklar mutlaka birbiriyle eşzamanlı güncellenmeli. Böylece olmayan ürünü satma gibi tatsız olaylar yaşanmayacaktır.”

En garanti çözümün bir depo yazılımı kullanmak olduğunu da sözlerine ekleyen Çiğdemli şu bilgileri veriyor: “Boğaziçi Üniversitesi Teknoparkı’nda bulunan Ar-Ge merkezimizde, depo yazılımımız Ticimax WMS’i güncelledik. İSO kalite belgesine sahip tek depo yazılımı olan Ticimax WMS’in hata engelleme oranı artık yüzde 100. Her ölçekten deponun kullanımına uygun olan yazılımımız teslimatın her sürecini adım adım takip ediyor, hatta bu süreci müşterinin de takip edebilmesine olanak sağlıyor.”

Anahtar Kelimeler:
Yapay Zeka
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