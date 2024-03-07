Havacılıkta Lider kadınlar İstanbul'da buluştu

Türk havacılık sektöründen çok sayıda kadın yönetici ve profesyonelin Dünya Kadınlar Günü’nü birlikte kutladığı etkinliğin açılış konuşması Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın tarafından yapıldı.

Türk havacılık sektörünün aralarında Türk havayolu şirketleri, uçak ve motor üreticileri, sektör kuruluşları ve üniversiteler gibi farklı paydaşlarından lider kadınların deneyimlerini paylaştığı “Havacılıkta Lider Kadınlar – WAI Türkiye Kurucu Üyeleri” ve “Havada Bayrağı Taşıyan Kadınlar” başlıklı iki ayrı panelde kadın istihdamının Türk havacılığının geleceği için önemi, WAI Türkiye’nin bu alanda yürüteceği faaliyetlerle sektörün sürdürülebilir büyümesine yapacağı katkılar tartışıldı.

Boeing Türkiye ve Orta Asya Genel Müdürü Ayşem Sargın, “Çeşitlilik ve kapsayıcılığın inovasyon ve ilerlemeyi sürdürmek için son derece önemli olduğuna inanıyoruz. Kadınların havacılık sektöründe artan oranda yer alması için çabalarımızı sürdürüyoruz. Havacılık sektörünün yetenek havuzunda daha fazla kadın olmasının sektörün geleceği açısından son derece kritik olduğunu düşünüyoruz. Bugün havacılık sektöründe kadın istihdamının hem dünyada hem Türkiye’de olması gereken noktadan çok uzakta olduğunu görüyoruz. Boeing olarak, Türk havacılık ekosisteminden ortaklarımızla yürütmekte olduğumuz faaliyetlerle binlerce genç kadına ve kız çocuğuna ulaşmaya ve onları havacılığa yönlendirmeye devam ediyoruz. Bugün lansmanını gerçekleştirdiğimiz WAI Türkiye aracılığıyla sektördeki paydaşların çabalarını tek bir çatı altında birleştirip büyütmeyi ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO) belirlediği yüzde 50 kadın istihdamı hedefine ülkemizin de hızla ulaşmasına katkı vermeyi arzuluyoruz.” açıklamasında bulundu.

Faaliyetlerine 1990 yılında ABD’de başlayan ve resmi kuruluşunu 1994 yılında tamamlayan WAI, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olarak havacılık ve uzay sektörünün tüm çalışma alanlarında daha fazla kadının yer almasına yönelik faaliyetlerde bulunuyor. Bu alanda en büyük kuruluş olan WAI’nin, aralarında 400’ün üzerinde şirket ve kuruluşun yanı sıra sektör profesyonelleri, havacılık tutkunları ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu tüm dünyada 17.000’den fazla aktif üyesi bulunuyor.

WAI, tüm dünyada kapsayıcı, sürdürülebilir bir havacılık ve uzay sektörü inşasına katkı sunmak, kadınları ve kız çocuklarını bu sektörde kariyer yapma doğrultusunda cesaretlendirmek üzere mevcut ve gelecekteki iş gücüne yatırımlarda bulunuyor. Bu kapsamda yürüttüğü eğitimler, atölyeler, burs ve mentörlük programlarıyla üyelerini desteklemenin yanı sıra onları sektör profesyonelleriyle bir araya getirerek kariyer olanakları sağlıyor.

